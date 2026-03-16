Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 21:11

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μια σειρά από συμμάχους του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να στείλουν δυνάμεις για να αστυνομεύσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, από το πρωί της Δευτέρας, επιχειρεί να συνδέσει τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις αυτές με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Και το κάνει «παραπονούμενος» ότι οι σύμμαχοι δεν αναγνωρίζουν όλα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για την άμυνά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Στην ομιλία του στο Κέντρο Κένεντι-Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μάλιστα, είπε ότι τους καλεί να βοηθήσουν, αλλά στην ουσία «δεν τους χρειάζεται». Και πως ήθελε «να δοκιμάσει» τη δέσμευσή τους στη συνδρομή των ΗΠΑ, όταν θα τους χρειαστεί. Παρά τις πιέσεις που ασκεί, προσπαθεί να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο του πολέμου στο Ιράν, τον οποίο διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ, παρ’ όλο που δεν πείθει και πολύ.

Ερμηνεύοντας την έννοια της συμμαχίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ. Είπε ότι αποτυχία διασφάλισης των Στενών θα ήταν κάτι «πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ». Φάνηκε ότι κατανοεί την έννοια της Ατλαντικής Συμμαχίας διαφορετικά από τους άλλους συμμάχους.

Μιλώντας στο BBC, ο πρώην αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας της Βρετανίας, στρατηγός Νικ Κάρτερ, επισήμανε: «Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε ως αμυντική συμμαχία. Δεν ήταν μια συμμαχία που σχεδιάστηκε ώστε ένας από τους συμμάχους να ξεκινήσει έναν πόλεμο επιλογής και στη συνέχεια να υποχρεώσει όλους τους άλλους να τον ακολουθήσουν».

Και πολλοί από τους συμμάχους το ξεκαθάρισαν αυτό στις αντιδράσεις τους. Άλλωστε, είχε προηγηθεί το ζήτημα της Γροιλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτούσε από χώρα-σύμμαχο (τη Δανία) να του παραδώσει έδαφός της, απειλώντας ακόμη και με χρήση βίας αν δεν το έκανε.

Πώς αντέδρασαν

Ήδη, κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ. Άλλα, δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους. Μόνο το Ισραήλ –που ούτως ή άλλως εμπλέκεται στον πόλεμο- έχει δηλώσει ότι θα συμμετείχε σε επιχειρήσεις αστυνόμευσης στο Ορμούζ.

«Καμία σχέση με το ΝΑΤΟ»

«Το να το βομβαρδίζουμε μέχρι μια χώρα να υποταχθεί, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι η σωστή προσέγγιση» για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κυβέρνησης στο Ιράν, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Δεν θα υπάρξει στρατιωτική λύση εδώ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία, όχι παρεμβατική».

Επίσης, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ», ενώ ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, είπε: «Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς».

Παράνομος πόλεμος

Η Ισπανία, που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τον πόλεμο ως παράνομο, επίσης δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Χορμούζ. Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα Τραμπ λέγοντας:

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα».


Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σημείωσε ότι «δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προστεθεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης».

«Μόνο με την ΕΕ»

Η Ιταλία, που προσπαθεί να μη διαρρήξει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, ήταν πιο ήπια στην άρνησή της. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι η Ιταλία υποστηρίζει την ενίσχυση των ναυτικών αποστολών της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά σημείωσε:

«Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτές οι αποστολές μπορούν να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν τα Στενό του Ορμούζ, ειδικά επειδή πρόκειται για αποστολές κατά της πειρατείας και αμυντικές αποστολές».

«Όχι στον εκβιασμό»

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα ενδώσει στον «εκβιασμό» των ΗΠΑ.

«Με δορυφόρους, με επικοινωνίες, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε χρήσιμοι. Αλλά μην μας ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα», είπε.

«Δεν θα συρθούμε σε πόλεμο»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με συμμάχους σε ένα σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά δεν θα εμπλακεί στον «ευρύτερο πόλεμο» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.


Επίσης, αρνήθηκε να δεσμευθεί να στείλει πολεμικά πλοία.

«Δεν στέλνουμε πλοία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Εμανουέλ Μακρόν και έμεινε «8 στα 10» βέβαιος ότι η Γαλλία θα βοηθήσει. Αλλά το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία δεν θα στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ.


Σε ανάρτησή του στο X, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι η ναυτική του αποστολή βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και παραμένει «αμυντική».

Η Γαλλία και η Ιταλία φέρονται να έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα επιτρέπει στα πλοία τους να περνούν από το Στενό, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται σε πόλεμο»

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται τις χώρες του Κόλπου και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο».

«Αποκλείεται επέκταση της αποστολής ΑΣΠΙΔΕΣ»

Ως επιστέγασμα των παραπάνω, έπειτα από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η «προς το παρόν αποκλείεται επέκταση» της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική είπε ότι υπάρχει σαφής επιθυμίας ενίσχυσης της επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξήγησε ότι οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο», αλλά τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε στρατιωτική σύγκρουση.

Ο φόβος του πολέμου

Αυτή ήταν η αντίδραση των Ευρωπαίων συμμάχων, από ψυχρή έως και επιθετική, στην έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στην αποδέσμευση του στενού. Όλες οι χώρες πλήττονται από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και το επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος, «οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα», δεν τις πείθει να εμπλακούν.

Οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή θα έβλεπε αυτές τις χώρες να παρασύρονται στον κλιμακούμενο και μη νόμιμο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ήδη, πέρα από το οικονομικό κόστος του πολέμου, χάνονται ανθρώπινες ζωές, κυρίως αμάχων, τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.

Τα δυτικά κράτη, παρ’ όλα αυτά προσπαθούν να βρουν μια λύση, πριν οι επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία επιδεινωθούν.

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Κόσμος 16.03.26

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η βάση του 2% 16.03.26

Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
«Εκ προθέσεως επίθεση» 16.03.26

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Φύλλια Πολίτη
Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Κόσμος 16.03.26

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη - «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η βάση του 2% 16.03.26

Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Ελλάδα 16.03.26

Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι' αυτούς
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάτρη ο Παναθηναϊκός - Μέχρι πότε υπέγραψε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Ελλάδα 16.03.26

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

