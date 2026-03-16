Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

The closure of the Strait of Hormuz hurts the global economy and helps Russia fund its war. It is affecting our partners in the region and is dangerous for global energy supplies. Today, EU Foreign Ministers will discuss how to better protect shipping in the region, including… pic.twitter.com/iJSVdT7FqA — Kaja Kallas (@kajakallas) March 16, 2026

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» λέει η Κάλας

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

Moscow stands to gain from higher energy prices and the diversion of air-defences to the Middle East. EU Foreign Ministers were clear that Ukraine remains Europe’s top security priority. Attention for Ukraine will not be allowed to fizzle out. Extract from my press conference… pic.twitter.com/tRJk06VxMA — Kaja Kallas (@kajakallas) March 16, 2026

H Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, στάθηκε επίσης στα κέρδη της Ρωσίας από την κρίση στο Ορμούζ.