16.03.2026 | 19:38
Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 20:28

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» λέει η Κάλας

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

H Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, στάθηκε επίσης στα κέρδη της Ρωσίας από την κρίση στο Ορμούζ.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση προς αμερικανικές εταιρείες για άμεση αποχώρηση του προσωπικού

Ιράν: Προειδοποίηση προς αμερικανικές εταιρείες για άμεση αποχώρηση του προσωπικού

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η βάση του 2% 16.03.26

Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι' αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
«Εκ προθέσεως επίθεση» 16.03.26

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Φύλλια Πολίτη
Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρήνος στην κηδεία του 18χρονο που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονο που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη - «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η βάση του 2% 16.03.26

Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Ελλάδα 16.03.26

Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι' αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάτρη ο Παναθηναϊκός - Μέχρι πότε υπέγραψε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Ελλάδα 16.03.26

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Μπάσκετ 16.03.26

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
The Expla-in Project 16.03.26

Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

