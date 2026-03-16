Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

«Ούτε να το σκεφτεί η κυβέρνηση» συνδρομή για τα Στενά του Ορμούζ, είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Ράνια Τζίμα, στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in που θα δημοσιευθεί στο σύνολο της της επόμενες ώρες, ενώ την ίδια στιγμή σημειώνει ότι η κυβέρνηση με όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, «εμπλέκει μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, όλο και περισσότερο τη χώρα μας, τον ελληνικό λαό σ’ αυτό το θέατρο του πολέμου που δεν βρίσκεται κάπου μακριά, είναι πολύ κοντά εδώ στην περιοχή μας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ τόσο για το ρόλο των αμερικανικών βάσεων επί ελληνικού εδάφους, όσο και για την επιλογή της να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο, να δώσει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια στιγμή επιμένει στη θέση του ΚΚΕ ενάντια στην ένταξη της Ελλάδας τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ.

Ουδετερότητα δεν είναι οι αμερικανικές βάσεις

«Ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις η οποία να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ’ αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο ενάντια σε άλλους λαούς της περιοχής. Ουδετερότητα δεν είναι να στέλνεις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να στηρίζουν τις νηοπομπές και όλα τα υπόλοιπα συμφέροντα εκεί, που δεν είναι συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ουδετερότητα δεν είναι να έχεις συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία της Σαουδικής Αραβίας» τονίζει.

Για την Κύπρο

Αναφερόμενος δε ειδικά στο ζήτημα της αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, ο κ. Κουτσούμπας, υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά πως αυτό «δεν είναι προστασία της Κύπρου και του Κυπριακού λαού. Κάθε άλλο. Ίσα ίσα μεγαλώνει η εμπλοκή και γίνεται η Κύπρος και ο κυπριακός λαός στόχος αντιποίνων».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ της θέσης του ΚΚΕ τονίζει ότι η επίθεση από το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ που δέχτηκε το νησί, έγινε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η οποία όπως υπενθυμίζει «είναι βρετανικό έδαφος, που έχει απόλυτη κυριαρχία. Δεν αφορά, δεν είναι κυρίαρχο κυπριακό έδαφος. Άρα λοιπόν εκεί, δεν χτυπήθηκε η Κύπρος, δεν χτυπήθηκε ο κυπριακός λαός».

Ο κ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στην προστασία του κυπριακού λαού, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να τον στηρίζει με κάθε τρόπο και έπρεπε να το κάνει εδώ και 50 χρόνια και όχι όπως λέει «ουσιαστικά να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία του, την ελευθερία του και όλα τα υπόλοιπα που έγιναν, γιατί και η ελληνική αστική τάξη εντάξει με το χαρακτήρα τότε της δικτατορίας, της Χούντας, προκάλεσε την εισβολή και την τουρκική κατοχή για πάνω από 50 χρόνια. Όμως δεν είδαμε για 50 τόσα χρόνια να στέλνονται φρεγάτες, να στέλνονται συστοιχίες Patriot, να στέλνονται άλλα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν προστασία εκ μέρους της τουρκικής κατοχής πώς γίνεται για την Κύπρο;».

Η απειλή στη Σούδα

Σχολιάζοντας κινήσεις της κυβέρνησης, όπως η αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο κ. Κουτσούμπας μιλά για μία επιθετική πολιτική της Αθήνας που δεν έχει στόχο την άμυνα της χώρας, από απειλή, αλλά στρέφεται απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δηλαδή το Ιράν και επιδίωξη είναι η προστασία της Σούδας.

Επιμένει παράλληλα στις πληροφορίες του ΚΚΕ πως δύο drones που καταρρίφθηκαν κατευθύνονταν στη Σούδα, μία πληροφορία που όπως είπε την είχαν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση και αυτή συνδυάζεται με σειρά δηλώσεων, όπως του ΥΠΑΜ της Βρετανίας, ενώ ακολούθησε η αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, τότε αυτή αξιολογείται ως έγκυρη.

«Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανησυχία στον ελληνικό λαό. Εμείς θέλουμε να πούμε αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Ότι η ανησυχία μας είναι ότι η βάση της Σούδας, οι άλλες στρατιωτικές βάσεις των Αμερικάνων εδώ στην Ελλάδα, όλη αυτή η εμπλοκή που γίνεται με φρεγάτες, με οπλικά συστήματα, με συστοιχίες Patriot, με άλλα οπλικά συστήματα που στέλνονται για βοήθεια των συμμάχων, αυτό που λέει η κυβέρνηση, είναι παράγοντες αστάθειας, είναι παράγοντες κινδύνου» υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Απέναντι στο καθεστώς του Ιράν το ΚΚΕ

Ο κ. Κουτσούμπας είναι σαφής και όσον αφορά τη θέση του ΚΚΕ για το καθεστώς του Ιράν τονίζοντας πως «εμείς με τους Αγιατολάχ και τους μουλάδες του Ιράν, με την ιρανική κυβέρνηση είχαμε πάντα ασκήσει κριτική και για τον τρόπο που πολιτεύονται και για όλα, την μη υπεράσπιση στοιχειωδών δημοκρατικών λαϊκών δικαιωμάτων, όπως είναι απέναντι στις γυναίκες, όπως είναι απέναντι σε μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα, και κυρίως απέναντι στο ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν, το Τουντέχ».

Ωστόσο όπως λέει είναι άλλο αυτό το ζήτημα και άλλο «να επεμβαίνεις για να αλλάξεις εσύ ως ΗΠΑ, ως Ισραήλ, ως Ελλάδα, ως ΝΑΤΟ και λοιπά, μια διεθνής συμμαχία, κάνεις ιμπεριαλιστικό πόλεμο για να ρίξεις την κυβέρνηση ή να κάνεις αυτό που έκανε στη Βενεζουέλα να παραμερίσει τον Μαδούρο και να ορίσει πρόεδρο την αντιπρόεδρο του Μαδούρο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι κατασπαράσσεται το διεθνές δίκαιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς το ‘χουν κουρελιάσει, το ‘χουν ευτελίσει όλες τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή του διεθνούς συσχετισμού τότε με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων χωρών και το ‘χουν κάνει κουρέλι το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε στοιχειωδώς αυτό που λέει η λογική αυτού του ‘δικαίου’ τέλος πάντων, που υπάρχει, δεν το τηρούν».

Οι κυβερνώντες έχουν συμφέροντα

Ο κ. Κουτσούμπας αρνείται ότι οι κυβερνώντες «είναι απλώς κάποιοι ανίκανοι, κάποιοι αφελείς, κάποιοι υπόδουλοι μόνο σε κάποιους ξένους και λοιπά, αλλά είναι και οι ίδιοι που έχουν οικονομικά συμφέροντα τα οποία τα στηρίζουν συμμετέχοντας σ’ αυτό τον πόλεμο, με κίνδυνο για τους λαούς».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση στηρίζει και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν κέρδη εκατομμυρίων «λόγω ακριβώς αυτού του ιμπεριαλιστικού πολέμου», ενώ την ίδια στιγμή οι ναυτεργάτες που δουλεύουν εκεί «δεν έχουν κέρδος. Αντίθετα την πληρώνουν και με τη ζωή τους».

Για την ακρίβεια

Σαφής είναι ο κ. Κουτσούμπας και όσον αφορά τα μέτρα για την ακρίβεια, τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή έπρεπε να υπάρχει πλαφόν στις τιμές. Έπρεπε να υπάρχουν πλαφόν στις χονδρικές τιμές επίσης, στο καύσιμο, στην ενέργεια, και όχι πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Γιατί αυτά ουσιαστικά ευνοούν τους έχοντες και κατέχοντες».

Σχολιάζοντας τα μέτρα για την ανακούφιση του ελληνικού λαού από την ακρίβεια, στηλιτεύει την πολιτική της κυβέρνησης για δαπάνες δισεκατομμυρίων στα εξοπλιστικά, κατ’ εντολή του ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια στιγμή απαντά στο λαό πως «δεν έχει λεφτόδεντρα».

Αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που προτείνει το ΚΚΕ, σημειώνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η κατάργηση του εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο για να υπάρχει εναλλακτική, όπως λέει αφού «η μεταφορά στο αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο, μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση: να μην ξέρει τι πληρώνει ο ελληνικός λαός στα προϊόντα όταν πάει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή όταν βγαίνει ακόμα και στη λαϊκή αγορά ή όταν πάει να ψωνίσει κάτι και να ικανοποιήσει ανάγκες στοιχειώδεις του νοικοκυριού του».