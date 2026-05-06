Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Κόσμος 06 Μαΐου 2026, 14:51

Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ

Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Αυτό ανέφερε ο αμερικανικός ιστότοπος Axios που επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών.

Λίγο αργότερα το Πακιστάν, που έχει τον κύριο μεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες λέγοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου μίας σελίδας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, που έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις και απειλεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύμφωνα με το Axios το μνημόνιο μίας σελίδας περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου, την συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, και την άρση των περιορισμών και των δύο πλευρών σχετικά με τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στους όρους και τις διατυπώσεις του μνημονίου θα ακολουθήσει μία περίοδος διαπραγματεύσεων 30 ημερών όπου θα συμφωνηθούν ή όχι οι λεπτομέρειες εφαρμογής μιας συνθήκης που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Το ίδιο διάστημα οι δύο πλευρές σταδιακά θα χαλαρώνουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων θα κρίνει το εάν οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε μία τελική συμφωνία τερματισμού του πολέμου ή εάν η εκεχειρία θα καταρρεύσει και θα ξεκινήσουν εκ νέου οι συγκρούσεις.

Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στο Ιράν και στην απάντησή του που οι ΗΠΑ αναμένουν εντός 48 ωρών. Ήδη οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι η ασφάλεια της διέλευσης στα Στενά θα αποκατασταθεί καθώς οι ΗΠΑ δεν εκτοξεύουν πλέον απειλές και βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

«Επιχείρηση Ελευθερίας» ή αλλιώς ακόμα μια τρύπα στο νερό

Είχε προηγηθεί η δήλωση Τραμπ το βράδυ της Τρίτης ότι αναστέλλει τη λεγόμενη «Επιχείρηση Ελευθερίας» η οποία υποτίθεται θα «άνοιγε» τα Στενά του Ορμούζ παρέχοντας βοήθεια σε πλοία να κινηθούν ελεύθερα στο πέρασμα, που το Ιράν έχει θέσει υπό τον έλεγχό του από την αρχή της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η επιχείρηση αυτή που κράτησε 48 ώρες αποδείχτηκε ακόμα μία αδιέξοδη κίνηση από τις ΗΠΑ που μετά τη σύναψη εκεχειρίας μοιάζουν όλο και πιο εγκλωβισμένες στον πόλεμο που οι ίδιες ξεκίνησαν.

Το Ιράν φάνηκε ότι δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πίσω, στοχεύοντας αμερικανικό πολεμικό πλοίο και προκαλώντας πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΑΕ, του κράτους που φάνηκε να υποστηρίζει την κλιμάκωση του πολέμου από τις ΗΠΑ περισσότερο από τους γείτονές του στον Περσικό.

Η «Επιχείρηση Ελευθερίας» των ΗΠΑ αποδείχτηκε πολύ γρήγορα μία ακόμα «τρύπα στο νερό» και ενέτεινε τη διεθνή απομόνωση της Ουάσιγκτον καθώς κανείς από τους συμμάχους της δεν φάνηκε να βρίσκει καλή ιδέα την ιδέα του προέδρου Τραμπ.

Ο αμερικάνος πρόεδρος είχε δυναμιτίσει τις προηγούμενες εβδομάδες τις διαπραγματεύσεις μετά την κήρυξη εκεχειρίας και τίναξε στον αέρα την προηγούμενη απόπειρα να υπάρξει συμφωνία κάνοντας απανωτές δηλώσεις στον Τύπο και στα social media οι οποίες κινούνταν από την κήρυξη της νίκης των ΗΠΑ εναντίον ενός Ιράν που «εκλιπαρεί για συμφωνία» και εκτείνονταν μέχρι την εκτόξευση απειλών για ισοπέδωση της χώρας.

Η κήρυξη ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ αντί για επίδειξη πυγμής έστειλε μάλλον ένα ακόμα μήνυμα σύγχυσης εκ μέρους του Λευκού Οίκου και απεγνωσμένων προσπαθειών της Ουάσιγκτον να καταφέρει κάποιου είδους γρήγορη νίκη χωρίς όμως να είναι αποφασισμένη να εμπλακεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο.

Μηδενικά κέρδη για τις ΗΠΑ

Αν και ο αμερικανός πρόεδρος είναι απολύτως απρόβλεπτος και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τινάξει τις διαπραγματεύσεις στον αέρα, έχει γίνει πλέον προφανές ότι η αμερικανική ηγεμονία έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Εφόσον οι πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συμφωνίας είναι ακριβείς, γίνεται σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κερδίσει τίποτα απολύτως από τον πόλεμο που οι ίδιες ξεκίνησαν. Το αντίθετο.

Το Ιράν δεν αποποιείται του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο και να έχει πυρηνική ενέργεια για μη πολεμικούς σκοπούς κάτι που η Τεχεράνη είχε ήδη αποδεχτεί στη συμφωνία επί Ομπάμα.

Το μορατόριουμ στον εμπλουτισμό είναι αντικείμενο παζαριού με τις ΗΠΑ να μιλούν για 20 χρόνια και το Ιράν για πέντε. Αλλά πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου τινάζοντας στον αέρα τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, γινόταν ένα αντίστοιχο παζάρι.

Οι ΗΠΑ σε αντάλλαγμα θα πρέπει να άρουν τις κυρώσεις και να προχωρήσουν σε σταδιακή αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά κεφάλαια που έχουν παγώσει σε όλο τον κόσμο.

Κουβέντα για τις πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν και για τη στήριξη των συμμάχων του σε Λίβανο, Υεμένη και Παλαιστίνη (Χεζμπολάχ, Χούθι και Χαμάς), που ήταν στην ατζέντα των ΗΠΑ όταν ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

Όσον αφορά δε τον στόχο ανατροπής καθεστώτος, αποδείχτηκε από τις πρώτες ημέρες του πολέμου ότι πρόκειται για αυταπάτη καθώς οι δολοφονίες ανώτερων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Χομενεΐ, δεν οδήγησαν σε κατάρρευση αλλά μάλλον σε ενδυνάμωση της πιο σκληροπυρηνικής πτέρυγας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε τώρα ότι δεν εμπιστεύονται την ηγεσία του Ιράν ότι θα αποδεχτεί τους όρους και ότι είναι πρόθυμη να συμφωνήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει λίγο «τρελούς» τους ιρανούς ηγέτες που έχουν διαφωνίες για την τακτική που θα ακολουθήσουν απέναντι στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν τη ρεβάνς

Προς το παρόν κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι η συμφωνία θα προχωρήσει, πόσο μάλλον ότι θα οδηγήσει σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Το βέβαιο είναι ότι το πληγωμένο γόητρο των ΗΠΑ και του ίδιου του Τραμπ που αναγκάζονται να αποδεχτούν – ακόμα και άρρητα – την ήττα τους στον πόλεμο θα τους οδηγήσει πιθανότατα να αναζητήσουν τη ρεβάνς στη Μέση Ανατολή που πλέον ελέγχουν λιγότερο από ποτέ.

Λεπτομέρεια στο παρασκήνιο του πολέμου ήταν το βάθεμα της ρήξης μεταξύ των δύο στενών συμμάχων των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ – που είχε εκδηλωθεί με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Υεμένης – με την αποχώρηση του Άμπου Ντάμπι από τον ΟΠΕΚ.

Ωστόσο η «λεπτομέρεια» αυτή φανερώνει τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που θα μπορούσε να πάρει ο πόλεμος με συνέπειες και στη δυνατότητα των ΗΠΑ να καθορίζουν τα δεδομένα στην περιοχή.

Αστάθμητος παράγοντας παραμένει το Ισραήλ που φαίνεται αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο που διεξάγει στον Λίβανο, με τον στρατό του να ανακοινώνει μετά τις πρόσφατες εξελίξεις ότι θα βομβαρδίζει σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ όσο δεν εξασφαλίζεται ένα δίκαιο μέλλον για τους Παλαιστίνιους – που δεν έχουν σταματήσει να υφίστανται εθνοκάθαρση – η αστάθεια θα απλώνεται σε όλη την περιοχή.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Στην Ελβετία 06.05.26

Νοσηλεύεται με χανταϊό στη Ζυρίχη επιβάτης του πλοίου MV Hondius - Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία

Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης
Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 14:58

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία - Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να είναι κοντά στην υπογραφή μνημονίου για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη 30ήμερων πυρηνικών διαπραγματεύσεων - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Η Ryanair ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη - Το «παράθυρο» που αφήνει

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Συναγερμός στο Λιμενικό 06.05.26

Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» στην Άνδρο: Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο - Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Ελλάδα 06.05.26

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό» - Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

