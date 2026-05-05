Μόλις 15 μήνες έχουν περάσει από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η δημοτικότητά του καταρρέει σταθερά. Η επιθετική – και εν πολλοίς αλλοπρόσαλλη – πολιτική του στο εσωτερικό και το εξωτερικό τον έχει μετατρέψει σε έναν από τους πιο αντιδημοφιλείς προέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ και πλέον φλερτάρει με το να σπάσει το ρεκόρ του Τζορτζ Μπους, που το ποσοστό αποδοχής του παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επίπεδα γύρω στο 35% ή και χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τη «δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων» του CNN, το μέσο ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ανέρχεται στο 35%, και ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για τους αντιπροσώπους στο Κογκρέσο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ είναι χαμηλότερα ακόμα και από τότε που οι οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Το γεγονός ότι στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο με μία προεκλογική εκστρατεία γεμάτη ρατσιστικά, σεξιστικά και εθνικιστικά συνθήματα έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι ο δρόμος για την εφαρμογή της ακροδεξιάς ατζέντας εξέφραζε το ρεύμα της εποχής.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να τον συγχαρούν και διαγκωνίζονταν ποιος θα πρωτοκερδίσει την εύνοιά του μέχρι και τη στιγμή που ο Τραμπ έφτασε να διεκδικεί ευρωπαϊκό έδαφος. Σε ανάλογο κλίμα η επιτυχία του Τραμπ διαβάζονταν από πολλούς αναλυτές ως συντηρητικοποίηση της αμερικανικής κοινωνίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απογοήτευση από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν που είχε απομακρύνει μεγάλο τμήμα της νεολαίας και της εργατικής τάξης από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Πλέον είναι σαφές ότι ο Τραμπ έχει απομονωθεί τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ανατροπές δεδομένου ότι η πόλωση κυριαρχεί στην αμερικανική κοινωνία.

Όσο θα παίρνω τις στροφές…

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καταγραφή που κάνει το CNN είναι η υποχώρηση της δημοτικότητας του Τραμπ σε συνδυασμό με κρίσιμες καμπές της διακυβέρνησής του.

Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του με τα καλύτερα ποσοστά αποδοχής που είχε ποτέ, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πάνω από 50% στα τέλη Ιανουαρίου 2025. Αλλά είχε ένα εξαιρετικά σύντομο μήνα του μέλιτος, χάνοντας γρήγορα αρκετές μονάδες.

Οι πρώτες μέρες επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία ήταν μια πληθώρα ενεργειών του στυλ «αποφασίζω και διατάζω». Η πτώση της δημοτικότητάς του οφείλεται πιθανόν στην απόφασή του να απονείμει χάρη σε όλους σχεδόν τους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου – ακόμα και σε αυτούς που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς – και στο σοκ απολύσεων και περικοπών στο δημόσιο τομέα που ανέλαβε να υλοποιήσει ο αντιδημοφιλής μεγιστάνας και πρώην στενός σύμμαχος του προέδρου, Έλον Μασκ.

Η επόμενη μεγάλη καμπή ήρθε στις αρχές Απριλίου, όταν ο Τραμπ έβαλε τα δυνατά του με τους δασμούς του. Η ανακοίνωσή του για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου σήμαινε ουσιαστικά εμπορικό πόλεμο με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Πολλοί από αυτούς τους δασμούς ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο φέτος.

Η μέση δημοτικότητα του Τραμπ μειώθηκε από 45% όταν ανακοινώθηκαν οι δασμοί σε 41% ένα μήνα αργότερα, και σίγουρα τα μπρος πίσω του προέδρου και οι αλλεπάλληλες στροφές στη δασμολογική πολιτική δεν βοήθησαν.

Από την ICE στον πόλεμο στο Ιράν

Οι επόμενοι έξι μήνες περίπου ήταν σχετικά σταθεροί. Αλλά τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύουν ξανά για τους Ρεπουμπλικανούς, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν εκλογικές επιτυχίες.

Το επόμενο σημείο ανάφλεξης ήρθε τον Ιανουάριο, όταν η επιχείρηση διώξεων προσφύγων και μεταναστών κορυφώθηκε με τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από τη μισητή ICE. Η κυβέρνηση επιτέθηκε στα θύματα χαρακτηρίζοντάς τους «εγχώριους τρομοκράτες». Αλλά οι Αμερικανοί διαφώνησαν συντριπτικά, όπως καταγράφηκε και με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στη Μινεσότα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ δεν μειώθηκε πολύ περεταίρω, αλλά αυτό οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ξαφνικά υποχώρησε από τις πιο επιθετικές τακτικές της και ξήλωσε την ηγεσία της ICE.

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του Μαδούρο και της συζύγου του δεν άλλαξαν το κλίμα.

Κρίσιμο σημείο καμπής είναι ο πόλεμος στο Ιράν τον οποίο το 61% των Αμερικανών χαρακτήρισε ως λάθος σε πρόσφατη δημοσκόπηση.

Το ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ έχουν μειωθεί από τον μέσο όρο του 38% όταν ξεκίνησε ο πόλεμος σε 35% σήμερα.

Ο πόλεμος στο Ιράν ωστόσο προκαλεί πτώση των ποσοστών του Τραμπ και στους υποστηρικτές του.

Στα συνολικά συμπεράσματα για την πτώση της δημοφιλίας του Τραμπ το CNN επισημαίνει την αλαζονεία του, τα κακά αποτελέσματα στην οικονομία, τις αντιδημοφιλείς επιλογές του και πλέον την αμφισβήτηση από το κοινό της πνευματικής του διαύγειας.