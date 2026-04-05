Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει δημοσκόπηση που τον παρουσιάζει με 96% θετική γνώμη ως πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφάνισε μια εντός και εκτός εισαγωγικών απίθανη δημοσκόπηση από την εταιρεία McLaughlin & Associates, στην οποία εμφανίζεται με ποσοστά ιδιαίτερα λαοφιλή… αυτοκράτορα.

Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία της ταυτότητας της δημοσκόπησης, η οποία έγινε για λογαριασμό του CPAC – Conservative Political Action Conferance, δηλαδή για το Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Ρεπουμπλικανών. Όμως ακόμα και να ερωτήθηκαν αποκλειστικά συντηρητικοί και ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών, τα ποσοστά είναι εξωπραγματικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε δημοσκόπηση η οποία στο ερώτημα «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ακόλουθη πρόταση: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ο καλύτερος πρόεδρος που έχω γνωρίσει στην ζωή μου» και η οποία τον εμφανίζει το 94% των ερωτηθέντων να «συμφωνεί». Από αυτούς το 80% συμφωνεί δυναμικά, ενώ το 14% συμφωνεί σε γενικές γραμμές.

Το 91% των Αμερικανών «εγκρίνει» τους δασμούς

Από τους ερωτηθέντες αυτής της δημοσκόπησης, στην ερώτηση αν συμφωνούν με την πρόταση: «Η χρήση των δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ, για την μείωση του ελλείμματος και την δημιουργία ενός πιο δίκαιου χώρου δράσης για τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις», το 91% εμφανίστηκε να συμφωνεί, με το 69% να συμφωνεί απόλυτα και το 22% σε γενικές γραμμές.

Ως διαφωνούντες, το 4% διαφωνεί σε γενικές γραμμές και το 3% απόλυτα.

Το ερώτημα για τον Βανς

Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Στο ερώτημα αν εγκρίνουν ή αποδοκιμάζουν την δουλειά του Τζέι Ντι Βανς στον ρόλο του ως αντιπροέδρου της κυβέρνησης Τραμπ, το 92% των ερωτηθέντων απάντησε πως εγκρίνει το έργο Βανς, με το 78% να συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση και το 14% να εγκρίνει το έργο Βανς σε γενικές γραμμές.

Στον αντίποδα τον αποδοκιμάζει το 6% με το 4% των ερωτηθέντων να αποδοκιμάζει σε γενικές γραμμές και το 2% απόλυτα.

Αν οι ερωτήσεις έγιναν στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών του Μαρτίου, κάτι που δεν αναφέρεται από τον πρόεδρο Τραμπ, όλοι οι ερωτηθέντες ήταν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών, αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει πως οι σύνεδροι εγκρίνουν το έργο του Ντόναλντ Τραμπ.

Όχι οι Αμερικανοί, ούτε καν οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας απέναντι στις πολιτικές Τραμπ σε πιο σαφείς και αδιαμφισβήτητες δημοσκοπήσεις.