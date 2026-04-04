Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης Τραμπ περί απόλυτης κυριαρχίας στον εναέριο χώρο του Ιράν, μετά τις δύο καταρρίψεις μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ, με το έναν πιλότο να έχει διασωθεί και τον άλλον να παραμένει αγνοούμενος.

Οι καταρρίψεις των δύο μαχητικών αεροσκαφών υπογραμμίζουν τους κινδύνους του ασύμμετρου πολέμου

Την ώρα που ο πόλεμος αντιμετωπίζεται από τον αμερικανικό λαό με σκεπτικισμό, συμπεριλαμβανομένων πολλών Ρεπουμπλικανών, τα γεγονότα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από ισχυρισμούς της κυβέρνησης που αποδεικνύονται υπερβολικοί, με αποτέλεσμα ο πόλεμος αυτός να έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο προβληματική φάση.

Υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν είναι γνωστά. Αν και οι πληροφορίες θέλουν τον έναν από αυτούς να έχει διασωθεί και να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη, η τύχη του άλλου παραμένει άγνωστη.

Ακολούθησε η είδηση ότι το Ιράν χτύπησε ένα δεύτερο αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος την Παρασκευή. Ο πιλότος κατάφερε να οδηγήσει το αεροσκάφος έξω από το Ιράν προτού εκτιναχθεί και στη συνέχεια διασώθηκε, όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN.

Πλήγμα στους ισχυρισμούς Τραμπ παρά τις περιορισμένες απώλειες

Οι καταρρίψεις των μαχητικών δεν σημαίνουν ότι το Ιράν βρίσκεται ξαφνικά σε θέση σχεδόν ισότιμη από στρατιωτική άποψη, αναφέρει το αμερικανικό μέσο. Μέχρι στιγμής οι αμερικανικές απώλειες είναι περιορισμένες, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Ωστόσο, σε μια σύγκρουση όπου η στρατιωτική υπεροχή αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα των ΗΠΑ, οι καταρρίψεις δύο αμερικανικών μαχητικών υπογραμμίζουν τους κινδύνους του ασύμμετρου πολέμου, το κόστος του οποίου ο αμερικανικός λαός δεν φαίνεται διατεθειμένος να πληρώσει.

Καταρρίπτουν επίσης τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την απόλυτη κυριαρχία της στον εναέριο χώρο του Ιράν, καθώς και την εικόνα αδιαπέραστης ισχύος που προσπάθησε να δημιουργήσει τον τελευταίο μήνα. Τέτοιοι ισχυρισμοί είχαν ήδη διαψευσθεί σε αρκετές περιπτώσεις.

Τελικά η Τεχεράνη μπορεί να αντιδράσει…

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν υπονοήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διαθέτουν ένα είδος ελεύθερης πρόσβασης πάνω από το Ιράν, με την Τεχεράνη να είναι ανίκανη να αντιδράσει.

«Από χθες το βράδυ, και μέχρι να ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, οι δύο ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις στον κόσμο θα έχουν τον πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», είχε δηλώσει ο υπουργός σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε έναν μήνα νωρίτερα, στις 4 Μαρτίου. Τον χαρακτήρισε «αδιαμφισβήτητο εναέριο χώρο» τονίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό».

Ο Τραμπ έχει επίσης προβάλει επιδεικτικά αυτή την αεροπορική κυριαρχία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. «Έχουμε κυριολεκτικά αεροπλάνα που πετούν πάνω από την Τεχεράνη και άλλες περιοχές της χώρας τους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό», δήλωσε στις 24 Μαρτίου. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο Ιράν «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

Εδώ και εβδομάδες ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν έχει «ναυτικό», «στρατό», «αεροπορία» και «αντιαεροπορικά συστήματα». Σε ομιλία του στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη το βράδυ, είπε ότι θα μπορούσε να χτυπήσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη φράση «και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό». «Δεν έχουν αντιπυραυλικό εξοπλισμό. Το ραντάρ τους έχει καταστραφεί 100%. Είμαστε ασταμάτητοι ως στρατιωτική δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένας πόλεμος που δεν «πουλάει»

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επισημάνει κατά καιρούς ότι θα υπάρξουν αντιξοότητες, συμπεριλαμβανομένων και απωλειών ανθρώπινων ζωών. Και ο Χέγκσεθ, στην ίδια ενημέρωση της 4ης Μαρτίου, αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου «μερικά drones καταφέρνουν να περάσουν ή συμβαίνουν τραγικά γεγονότα».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί σχετικά με τη στρατιωτική της υπεροχή στους αιθέρες ήταν απόλυτοι, με φράσεις όπως «πλήρης έλεγχος» και «αδιαμφισβήτητος εναέριος χώρος», παρουσιάζοντας μάλιστα το Ιράν ως μια χώρα που δεν διαθέτει καν τον απαραίτητο οπλισμό για να αντιδράσει. Και αυτό είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Τραμπ και των συνεργατών του που προφανώς υπερβάλλουν τις στρατιωτικές επιτυχίες.

Μετά τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, ο Τραμπ επανειλημμένα δήλωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είχε «εξαλειφθεί», σε αντίθεση με όσα έδειξε μια πρώτη εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Και όπως ήταν αναμενόμενο, μόλις εννέα μήνες αργότερα, η κυβέρνηση ξαφνικά χαρακτήρισε και πάλι το Ιράν ως επικείμενη πυρηνική απειλή.

Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ κατηγόρησε ψευδώς το Ιράν για μια επίθεση σε δημοτικό σχολείο, για την οποία αργότερα μάθαμε ότι πιθανότατα είχε διαπραχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έρευνα και άλλα στοιχεία.

Και μόλις πριν από μια μέρα, το αμερικανικό μέσο ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ σχετικά με την καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν ήταν σε μεγάλο βαθμό υπερβολικοί και ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διατηρεί ακόμα περίπου το ήμισυ των δυνατοτήτων του.

Το πολιτικό πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι η στρατιωτική επιτυχία των ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι το κύριο πλεονέκτημα της κυβέρνησης, με τους Αμερικανούς από την άλλη να μην έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην αποστολή. Πιστεύουν ότι δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Ο κατάλογος των τεσσάρων στόχων αλλάζει συνεχώς και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο οικονομικός πεσιμισμός που προκύπτει από το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την επακόλουθη αύξηση των τιμών της βενζίνης. Με λίγα λόγια, οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν ότι ο πόλεμος αξίζει το κόστος.

Ο Χέγκσεθ υποστηρίζει ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία στη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας. «Αυτό είναι που παραβλέπουν τα fake news», είπε στην ενημέρωση της 4ης Μαρτίου. «Έχουμε αναλάβει τον έλεγχο του εναέριου χώρου και των θαλάσσιων οδών του Ιράν χωρίς να έχουμε στρατεύματα επί του εδάφους». Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, η πιο κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει μια πολύ σημαντική εξαίρεση, ενώ ο έλεγχος του εναέριου χώρου του Ιράν και η κατάρρευση του προγράμματος εκτόξευσης πυραύλων του δεν φαίνονται τόσο ολοκληρωτικοί όσο διαφημίζονται.