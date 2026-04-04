«Ο χρόνος τελειώνει, 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση» – Απειλεί ξανά ο Τραμπ

Νέες τελεσίγραφο δίνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να κλείσει συμφωνία.

Με νέα ανάρτησή του στο Social Truth ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν όλη η Κόλαση πέσει πάνω τους. Δόξα στον Θεό!».

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Τραμπ είχε παρατείνει την πενθήμερη προθεσμία έως τις 6 Απριλίου όταν στα τέλη Μαρτίου ξεκίνησαν προκαταρκτικές συζητήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, καθώς οι επιθέσεις εντάθηκαν από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης δύο αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από το Ιράν, η ρητορική του Τραμπ έγινε πιο σκληρή σε σχέση με τις πρόσφατες προσπάθειές του να βρει διέξοδο από την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί σχετική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Social Truth για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Συγκεκριμένα ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Όχι μόνο τα στοιχεία για την απασχόληση ήταν εξαιρετικά χθες, με 178.000 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 55%, η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία. Ευχαριστώ, κύριε Δασμέ! Όλα αυτά και, ταυτόχρονα, ξεφορτωνόμαστε ένα πυρηνικό Ιράν. MAGA!».