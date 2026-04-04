Ιράν: Η Τεχεράνη θέλει όρους για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου – «Δεν αρνηθήκαμε να πάμε στο Ισλαμαμπάντ»
Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν καταγγέλλει ότι δημοσιεύματα στις ΗΠΑ διαστρεβλώνουν τη στάση του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν διαστρεβλωμένα τη στάση του Ιράν, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει παραμένει βαθιά ευγνώμων στο Πακιστάν και δεν έχει αρνηθεί ποτέ να επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ.
Η Τεχεράνη επιμένει ότι ο πόλεμος της επιβλήθηκε
Το Ιράν εστιάζει, όπως είπε, στη διασφάλιση των όρων για έναν οριστικό και διαρκή τερματισμό του «παράνομου πολέμου» που επιβάλλεται επί του παρόντος στη χώρα.
Σε ανάρτηση του στο X, ο Αραγτσί τόνισε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι ενός οριστικού και διαρκούς ΤΕΛΟΥΣ στον παράνομο πόλεμο που μας επιβάλλεται».
Δείτε την ανάρτηση του ΥΠΕΞ του Ιράν:
Iran’s position is being misrepresented by U.S. media.
We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.
پاکستان زنده باد
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026
Το Ιράν δηλώνει ανοιχτό σε διμερή διπλωματία με τους περιφερειακούς του γείτονες
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, μίλησε στο Al Jazeera Arabic αναφορικά με τις σχέσεις του Ιράν με τις γειτονικές χώρες.
Ανάμεσα σε άλλα, ο Γκαλιμπάφ είπε:
- Έχουμε προετοιμαστεί για αυτήν την αντιπαράθεση και έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αμυνθούμε
- Αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του Ισραήλ και η επακόλουθη κατάρρευση της ασφάλειας και οι απώλειες έχουν επηρεάσει όλο τον κόσμο
- Η Τεχεράνη αναγκάστηκε να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή προκειμένου να διατηρήσει την παρουσία του
- Η κλιμάκωση των εντάσεων κατά του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και ευρεία απάντηση κατά των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή
- Η διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής είναι προς το συμφέρον των χωρών της και η βιώσιμη ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας
- Οι χώρες της περιοχής μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών ασφαλείας χωρίς ξένες παρεμβάσεις
- Οι κύριοι παράγοντες ανασφάλειας στην περιοχή πρέπει να εξαλειφθούν και η ασφάλεια πρέπει να οικοδομηθεί χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Θεσμική σκευωρία»
- Βρετανοί νέοι και άνεργοι ψάχνουν λύση στον στρατό
