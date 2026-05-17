Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ
- «Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
- Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό τελειώνει απόψε στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ (19:30), σε ένα ματς που θα γίνει για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Σισοκό, Γεντβάι, Κάτρη, Ίνγκασον, Πελίστρι, Μπακασέτα και Τετέι.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.
Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Κοντούρης και Τσέριν, με τους Αντίνο και Ζαρουρί στα δύο άκρα και τον Ταμπόρδα πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς.
- Μεντιλίμπαρ: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί – Στο Champions League και του χρόνου»
- Live streaming η φιέστα του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ
- Super League: ‘Ετσι μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
- Αυτή είναι η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League (pic)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
- ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-2: Ο Δικέφαλος έχασε το… σέντονι στο «αντίο» της Λεωφόρου
- Ρεσιτάλ Τζόλη με δύο ασίστ στο ντέρμπι κορυφής του Βελγίου (vids)
- Παπαδόπουλος: «Οι φήμες έκαναν κακό στον Λεβαδειακό, πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις