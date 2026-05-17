Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Απλά είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, γι’ αυτό αντίκρισαν αυτές τις εικόνες. Εγώ δεν έχω δουλειά, ο άντρας μου δουλεύει» φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους.

Οι δυο γονείς που κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας

Τον Οκτώβριο του 2025, ο πατέρας των τριών παιδιών, είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση της συζύγου του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο του 2024 και τον Νοέμβριο του 2017, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, γιατί μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μηχανή χωρίς να έχει δίπλωμα.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά»

Ο παππούς τον τριών ανηλίκων μιλώντας στο in λέει «πήγαιναν σχολείο. Τα παιδιά έκαναν ζημιές όπως κάνουν όλα τα παιδιά και αν έτρωγαν κάτι μπορεί να το πετούσαν κάτω ή λέρωναν τους τοίχους. Ήταν καθαρά και δεν ήταν παραμελημένα».

Στη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in από το εσωτερικό του σπιτιού, φαίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν αυτά τα παιδιά.

Ένα διαμέρισμα με μούχλα, σκουπίδια και μπάζα.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έφτασαν στο διαμέρισμα στην οδό Κέρκυρας, μετά από καταγγελία γείτονα.

Μετά τις εικόνες που αντίκρισαν πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι γείτονες της οικογένειας, ωστόσο, επισημαίνουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν το 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 3 και 5 ετών, αφού είχαν ενημερώσει και παλαιότερα τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.