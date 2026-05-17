Δεκάδες χιλιάδες οχήματα στην Αθήνα ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά στις λωρίδες κυκλοφορίας του, χωρίς οι περισσότεροι οδηγοί να συνειδητοποιούν ότι κινούνται στη μεγαλύτερη ευθεία της πρωτεύουσας.

Ο πιο μακρύς ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Αθήνα ξεκινά από το κέντρο της πόλης και καταλήγει στο παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου. Μάλιστα, από το σημείο εκκίνησης είναι κυριολεκτικά ορατός σε όλο το μήκος του λόγω της υψομετρικής κλίσης.

Πρόκειται για τη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού, τον δρόμο που συνδέει το Κέντρο με το Φάληρο και τις Τζιτζιφιές. Παράλληλα, είναι και ο πιο πολυσύχναστος δρόμος, όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ. την ώρα.

Με συνολικό μήκος 4,4 χλμ. χωρίς στροφές, η Συγγρού ξεκινά από τη συμβολή με την οδό Αθανάσιου Διάκου (ρεύμα προς Καλλιρρόης) και φτάνει έως την αρχή του κόμβου προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το ρεύμα προς Αθήνα είναι ελαφρώς μικρότερο, στα 4,35 χλμ.

Από το σημείο εκκίνησης, η Συγγρού είναι ορατή σε όλο το μήκος της λόγω της υψομετρικής κλίσης του δρόμου

Επιπλέον, είναι ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που σε ορισμένα σημεία φτάνει έως και τις πέντε λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί όαση για τους οδηγούς, που έχουν συνηθίσει να ταλαιπωρούνται σε ένα ατελείωτο μποτιλιάρισμα που χαρακτηρίζει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Πότε ξεκίνησε η κατασκευή της

Η ιστορία της Συγγρού ξεκινά το 1898, με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη για έναν σύγχρονο (για την εποχή) δρόμο που θα συνέδεε το κέντρο της πρωτεύουσας με την παραλία. Μεγάλο μέρος του κόστους κατασκευής καλύφθηκε από την περιουσία του τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρού, εξ ου και φέρει το όνομά του. Τα έργα ολοκληρώθηκαν περίπου τέσσερις δεκαετίες αργότερα, επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο δρόμος κατασκευάστηκε σχεδόν πάνω στην ίδια ευθεία όπου στην αρχαιότητα υπήρχε δρόμος με μεγάλο πλάτος και στα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος, που εξυπηρετούσε τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών από και προς το λιμάνι του Φαλήρου.

Σταθμός στην ιστορία της λεωφόρου υπήρξε το 1979, με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Η τελετή υπογραφής ήταν προγραμματισμένη στο Ζάππειο και στην Αθήνα αναμενόταν ο Γάλλος πρόεδρος, Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, που θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Έτσι, η κυβέρνηση Καραμανλή έδωσε εντολή να ασφαλτοστρωθεί ολόκληρη η Συγγρού, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Η μετατροπή της σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, με την κατασκευή επτά ανισόπεδων κόμβων και δέκα υπόγειων διαβάσεων πεζών, ελαχιστοποιώντας έτσι τα σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας. Ο τελευταίος κόμβος, στη συμβολή με την οδό Λαγουμιτζή στον Νέο Κόσμο, ολοκληρώθηκε το 1995.

Η σημερινή εικόνα της Συγγρού δεν έχει καμία σχέση με αυτή των πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Παλιά εκατέρωθεν του δρόμου απλώνονταν χωράφια, παλιά σπίτια, μικρά μαγαζιά και βιοτεχνίες, ενώ πλέον είναι ο δρόμος με τα περισσότερα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα, ενώ στα πολυώροφα κτίρια στεγάζονται χιλιάδες επιχειρήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, το πλάτος της και η υψηλή επιτρεπόμενη ταχύτητα, που την καθιστούν ελκυστική για τους οδηγούς, έχουν αποτελέσει κατά καιρούς και την αιτία σοβαρών, ακόμα και θανατηφόρων, τροχαίων λόγω απροσεξίας ή σκόπιμης παραβίασης του ορίου ταχύτητας.