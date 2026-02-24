Την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν ημέρα με την ημέρα τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, δημοσκόπηση του Critical Issues Poll του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ αποτυπώνει την αντίθεση των περισσότερων Αμερικανών σε έναν πόλεμο κατά της Τεχεράνης.

Στην ερώτηση ποια συμφέροντα θα εξυπηρετούσε περισσότερο ένας πόλεμος με το Ιράν, το 31% απάντησε των ΗΠΑ, το 35% άλλων μερών και το 33% δεν γνώριζε

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για το πώς θα κινηθεί σε αυτό το «καυτό» ζήτημα, ωστόσο οι απειλές του κατά του Ιράν είναι συνεχείς.

Όπως σημειώνει το Cradle, που παρουσιάζει τη δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15 Φεβρουαρίου, το 49% όσων απάντησαν στην έρευνα εναντιώνονται σε μια αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν.

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Σίμπλεϊ Τελχάμι και πραγματοποιήθηκε από την SSRS μεταξύ 5 και 9 Φεβρουαρίου σε 1.004 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ερώτηση «Είστε υπέρ ή κατά της έναρξης επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν υπό τις τρέχουσες συνθήκες;», το 21% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της επίθεσης, το 49% τάχθηκε κατά και το 30% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Η υποστήριξη ήταν υψηλότερη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών με 40%, σε σύγκριση με 6% μεταξύ των Δημοκρατικών και 21% μεταξύ των ανεξάρτητων, ενώ η αντίθεση έφτασε το 74% μεταξύ των Δημοκρατικών, το 51% μεταξύ των ανεξάρτητων και το 25% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.

Μεταξύ αυτών που απάντησαν «άλλα μέρη», το 16% ανέφερε το Ισραήλ, το 11% τον ιρανικό λαό και το 3% ορισμένες αραβικές χώρες.

Τι λένε οι Αμερικανοί για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τις αντιδράσεις στην πρόσφατη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρχείων που σχετίζονται με τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019, Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Έπσταϊν ήταν πιθανότατα συνδεδεμένος με μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών, ενώ το 18% απέρριψε αυτή την άποψη.

Μεταξύ της μικρής μειοψηφίας που ονομάτισε μια χώρα, η πλειοψηφία ανέφερε το Ισραήλ, με τη Ρωσία να ακολουθεί στις προτιμήσεις όσων απάντησαν.

Τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ είχε «συμβιβαστεί με το Ισραήλ».

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι αποκαλύψεις έκαναν χειρότερη την άποψή τους για τον Τραμπ, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι την βελτίωσαν και πάνω από το ένα τρίτο δεν ανέφερε καμία αλλαγή.

Η θέση του Ιράν

Εν μέσω της μεγαλύτερης στρατιωτικής συγκέντρωσης στη Δυτική Ασία από την εισβολή στο Ιράκ, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε λεγόμενη «περιορισμένη» επίθεση των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση πλήρους κλίμακας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε: «Μια επιθετική ενέργεια θα θεωρηθεί ως επιθετική ενέργεια. Τελεία και παύλα», προσθέτοντας ότι το Ιράν θα απαντήσει «σκληρά» στο πλαίσιο του δικαιώματός του στην αυτοάμυνα.

Ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής επιτροπής του Ιράν, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι οι επικείμενες έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, θα καθορίσουν αν οι Αμερικανοί στρατιώτες «θα πάνε στην κόλαση ή θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Ιρανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν επίσης ότι οι αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε επίσημη επιστολή προς τον ΟΗΕ, ο Ιρανός εκπρόσωπος Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελούν νόμιμους στόχους» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.