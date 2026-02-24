newspaper
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 20:00

ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν ημέρα με την ημέρα τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, δημοσκόπηση του Critical Issues Poll του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ αποτυπώνει την αντίθεση των περισσότερων Αμερικανών σε έναν πόλεμο κατά της Τεχεράνης.

Στην ερώτηση ποια συμφέροντα θα εξυπηρετούσε περισσότερο ένας πόλεμος με το Ιράν, το 31% απάντησε των ΗΠΑ, το 35% άλλων μερών και το 33% δεν γνώριζε

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για το πώς θα κινηθεί σε αυτό το «καυτό» ζήτημα, ωστόσο οι απειλές του κατά του Ιράν είναι συνεχείς.

Όπως σημειώνει το Cradle, που παρουσιάζει τη δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15 Φεβρουαρίου, το 49% όσων απάντησαν στην έρευνα εναντιώνονται σε μια αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν.

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Σίμπλεϊ Τελχάμι και πραγματοποιήθηκε από την SSRS μεταξύ 5 και 9 Φεβρουαρίου σε 1.004 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ερώτηση «Είστε υπέρ ή κατά της έναρξης επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν υπό τις τρέχουσες συνθήκες;», το 21% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της επίθεσης, το 49% τάχθηκε κατά και το 30% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Η υποστήριξη ήταν υψηλότερη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών με 40%, σε σύγκριση με 6% μεταξύ των Δημοκρατικών και 21% μεταξύ των ανεξάρτητων, ενώ η αντίθεση έφτασε το 74% μεταξύ των Δημοκρατικών, το 51% μεταξύ των ανεξάρτητων και το 25% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.

Πηγή: Critical Issues Poll του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ

Στην ερώτηση ποια συμφέροντα θα εξυπηρετούσε περισσότερο ένας πόλεμος με το Ιράν, το 31% απάντησε των ΗΠΑ, το 35% άλλων μερών και το 33% δεν γνώριζε.

Μεταξύ αυτών που απάντησαν «άλλα μέρη», το 16% ανέφερε το Ισραήλ, το 11% τον ιρανικό λαό και το 3% ορισμένες αραβικές χώρες.

Πηγή: Critical Issues Poll του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ

Τι λένε οι Αμερικανοί για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τις αντιδράσεις στην πρόσφατη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρχείων που σχετίζονται με τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019, Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Έπσταϊν ήταν πιθανότατα συνδεδεμένος με μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών, ενώ το 18% απέρριψε αυτή την άποψη.

Μεταξύ της μικρής μειοψηφίας που ονομάτισε μια χώρα, η πλειοψηφία ανέφερε το Ισραήλ, με τη Ρωσία να ακολουθεί στις προτιμήσεις όσων απάντησαν.

Πηγή: Critical Issues Poll του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ

Τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ είχε «συμβιβαστεί με το Ισραήλ».

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι αποκαλύψεις έκαναν χειρότερη την άποψή τους για τον Τραμπ, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι την βελτίωσαν και πάνω από το ένα τρίτο δεν ανέφερε καμία αλλαγή.

Η θέση του Ιράν

Εν μέσω της μεγαλύτερης στρατιωτικής συγκέντρωσης στη Δυτική Ασία από την εισβολή στο Ιράκ, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε λεγόμενη «περιορισμένη» επίθεση των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση πλήρους κλίμακας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε: «Μια επιθετική ενέργεια θα θεωρηθεί ως επιθετική ενέργεια. Τελεία και παύλα», προσθέτοντας ότι το Ιράν θα απαντήσει «σκληρά» στο πλαίσιο του δικαιώματός του στην αυτοάμυνα.

Ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής επιτροπής του Ιράν, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι οι επικείμενες έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, θα καθορίσουν αν οι Αμερικανοί στρατιώτες «θα πάνε στην κόλαση ή θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Ιρανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν επίσης ότι οι αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε επίσημη επιστολή προς τον ΟΗΕ, ο Ιρανός εκπρόσωπος Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελούν νόμιμους στόχους» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Stream
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής
Στις 15 Απριλίου 24.02.26

Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Μετά το βέτο της Ουγγαρίας στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Κομισιόν ετοιμάζεται να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Κόσμος 24.02.26

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.

Σύνταξη
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Σύννεφα πολέμου 24.02.26

Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
