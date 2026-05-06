Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ
Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας «πλήρους και οριστικής συμφωνίας με τους εκπροσώπους του Ιράν». Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.
Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν «μια πολιτική μέγιστης πίεσης» και «αναμένουν από το Ιράν να υποκύψει στις μονομερείς απαιτήσεις τους», κάτι που είναι «αδύνατο» για την Τεχεράνη. «Κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποταχθούμε», ανέφερε.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι δέχθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αρνήθηκε κάθε ευθύνη.
Το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται στον νότιο Λίβανο, εκδίδοντας παράλληλα νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα χωριά τους πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
- Συνταγή: Ψαρονέφρι με κρασί και μέλι
- Τελικά οι υψηλότεροι φόροι διώχνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη επαναφέρει το ερώτημα
- Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ
- Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
- Το pilates arms «χτίζει» γραμμωμένα χέρια
- Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
- Κληρονομικό δίκαιο: Ασπίδα προστασίας για τις περιουσίες των κληρονόμων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις