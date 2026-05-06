Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας «πλήρους και οριστικής συμφωνίας με τους εκπροσώπους του Ιράν». Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν «μια πολιτική μέγιστης πίεσης» και «αναμένουν από το Ιράν να υποκύψει στις μονομερείς απαιτήσεις τους», κάτι που είναι «αδύνατο» για την Τεχεράνη. «Κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποταχθούμε», ανέφερε.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι δέχθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αρνήθηκε κάθε ευθύνη.

Το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται στον νότιο Λίβανο, εκδίδοντας παράλληλα νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα χωριά τους πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

