Πετρέλαιο: Βουτιά της τιμής του αργού – Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
Λεπτά μετά την κυκλοφορία της είδησης ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη συμφωνίας η τιμή του πετρελαίου πήρε την κατηφόρα
Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν βουτιά σήμερα, με την αγορά να ελπίζει σε μια συμφωνία άμεσα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ύστερα από «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, και τις πληροφορίες του αμερικανικού ιστότοπου Axios προς αυτή την κατεύθυνση.
Γύρω στις 13:40 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, σημείωσε πτώση 9,31% στα 99,64 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 10,70% στα 91,33 δολάρια.
Η απώλεια εφοδιασμού λόγω της διακοπής της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ από τον Φεβρουάριο έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς το Brent διαπραγμαευόταν την περασμένη εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2022.
Μείωση παγκόσμιων αποθεμάτων στο πετρέλαιο
Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων, καθώς τα διυλιστήρια προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις στην παραγωγή.
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων επίσης σημείωσαν πτώση, ανέφεραν πηγές της αγοράς την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου.
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε την 1η Μαΐου, ανέφεραν οι πηγές. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 6,1 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 4,6 εκατομμύρια βαρέλια, ανέφεραν οι πηγές.
