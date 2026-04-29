# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανάλυση BBC: Πώς μπορεί να επηρεάσει την αγορά πετρελαίου η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ
Διεθνής Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 18:01

Ανάλυση BBC: Πώς μπορεί να επηρεάσει την αγορά πετρελαίου η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Ενώ η παραγωγή του ΟΠΕΚ κυριαρχείται από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ είχαν τη δεύτερη υψηλότερη εφεδρική παραγωγική ικανότητα

Σαν βόμβα «έσκασε» την Τρίτη η ανακοίνωση της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ).

Τα Εμιράτα ήταν μέλη του Οργανισμού ακόμη και πριν ανακηρυχθούν εθνικό κράτος το 1971. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, έχοντας ενταχθεί στον οργανισμό εξαγωγικών κρατών το 1967, και, σε συνασπισμό με άλλους βασικούς παραγωγούς του Κόλπου, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, ήταν καθοριστικός παράγοντας στην προμήθεια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί το 30% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ενώ η παραγωγή του ΟΠΕΚ κυριαρχείται από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ είχαν τη δεύτερη υψηλότερη εφεδρική παραγωγική ικανότητα. Με άλλα λόγια, ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος παραγωγός που μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή για να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, όπως επισημαίνει η το BBC.

Αυτό ακριβώς οδήγησε σε μακροπρόθεσμες επανεξετάσεις της θέσης των ΗΑΕ. Με απλά λόγια, τα ΗΑΕ ήθελαν να αξιοποιήσουν τη σημαντική παραγωγική ικανότητα στην οποία έχουν επενδύσει.

Οι ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ περιόρισαν την παραγωγή του στα 3-3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ έχουν την ικανότητα να παράγουν πιθανώς κοντά στα 4,5 εκατομμύρια βαρέλια και στοχεύουν να είναι σε θέση να παραδώσουν 5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2027. Συνεπώς, ο περιορισμός της παραγωγής που θέτει ο ΟΠΕΚ έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για τα ΗΑΕ.

Η χρονική στιγμή της αποχώρησης, όμως, είναι ενδεικτική των συνεπειών από τον πόλεμο με το Ιράν. Αποκαλύπτει ότι η έντονη ένταση στον Κόλπο έχει επηρεάσει τις σχέσεις των ΗΑΕ με το Ιράν και ενδέχεται να επηρεάσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις τους με τη Σαουδική Αραβία.

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚ, αυτή η αποχώρηση αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα σε μια εποχή που τίθενται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη συνοχή του.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τα ΗΑΕ, όταν καταφέρουν να επαναφέρουν πλήρως το πετρέλαιό τους στην αγορά μέσω θαλάσσης ή αγωγών, είναι πιθανό να στοχεύσουν σε παραγωγή 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να απαντήσει με έναν πόλεμο τιμών πετρελαίου, τον οποίο η πιο διαφοροποιημένη οικονομία των ΗΑΕ θα μπορούσε να αντέξει, αλλά οι λιγότερο κραταιές οικονομίες μέλη του ΟΠΕΚ ίσως δεν καταφέρουν το ίδιο καλά.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κάνουν λόγο για νέους αγωγούς που θα ξεκινούν από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα των ΗΑΕ στο Αμπού Ντάμπι, θα παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ και θα καταλήγουν στο λιμάνι της Φουτζάιρα που υπολειτουργεί.

Υπάρχει ήδη ένας αγωγός που χρησιμοποιείται εντατικά σήμερα, αλλά θα χρειαστεί μεγαλύτερη χωρητικότητα για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη παραγωγή και η μόνιμη αλλαγή στη ροή και στο κόστος διακίνησης των δεξαμενόπλοιων στον Κόλπ

Και, μπορεί αυτές τις ώρες, ο κόσμος να εστιάζει, όπως είναι φυσικό, στα 110 δολάρια που έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου, ωστόσο δεν αποκλείεται η πιθανότητα να πέσει στα 50 δολάρια κάποια στιγμή το επόμενο έτος, αν, για παράδειγμα, η κατάσταση στα Στενά επιλυθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που είναι τον Νοέμβριο.

Η χαμένη αίγλη του ΟΠΕΚ και του πετρελαίου (;)

Ο ΟΠΕΚ είναι λιγότερο σημαντικός για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 1970, με το ποσοστό του 85% του διεθνώς εμπορεύσιμου πετρελαίου που κατείχε τότε να έχει περιοριστεί σε περίπου 50%. Επιπλέον, το πετρέλαιο είναι λιγότερο κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία από ό,τι ήταν τη δεκαετία της ίδρυσης του καρτέλ.

Ο ΟΠΕΚ έχει πλέον επιρροή, αλλά δεν έχει το μονοπώλιο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισχύ του για να δημιουργήσει συνθήκες ομηρίας για τον κόσμο, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Ένας τρόπος να ερμηνεύσει κανείς την κίνηση των ΗΑΕ είναι ως ένδειξη ενός κόσμου με μειούμενη εξάρτηση από το πετρέλαιο. Είναι ενδεικτικό ότι επενδύσεις της Κίνας στην ηλεκτροκίνηση έχουν συμβάλει στην άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και, όσο αυτή η τάση επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, μπορεί μια σταθεροποίηση της παγκόσμιας ζήτησης για πετρέλαιο να σταθεροποιηθεί. Και τα ΗΑΕ διαθέτουν οικονομική ισχύ και μια εν μέρει διαφοροποιημένη οικονομία, μέσω των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του τουρισμού.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα διαμορφωθεί η νέα κανονικότητα, μετά από τον πόλεμο. Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ ενδέχεται να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση στην περιοχή, και η Σαουδική Αραβία θα βρεθεί πλέον υπό σημαντική πίεση.

Όταν τα δεξαμενόπλοια αρχίσουν και πάλι να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ ή εάν τα ΗΑΕ εντείνουν τις προσπάθειές τους για την κατασκευή νέων αγωγών, το πετρέλαιο των ΗΑΕ θα ρέει όπως ποτέ άλλοτε, χωρίς να περιορίζεται από τις δεσμεύσεις του ΟΠΕΚ, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει καθοριστικά την αγορά πετρελαίου.

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Wife School 29.04.26

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ 29.04.26

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
America First; 29.04.26

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελλάδα 29.04.26

Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ελλάδα 29.04.26

Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Σύνταξη
Εφιάλτης 29.04.26

«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 29.04.26

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Στρασβούργο 29.04.26

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Ελλάδα 29.04.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

