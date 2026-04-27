Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα Δευτέρα, ελλείψει συνέχειας στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κι ενώ η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ παραμένει πολύ περιορισμένη λόγω του διπλού ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξάνεται κατά 2,11% στα 107,55 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,14%, στα 96,42 δολάρια.

Καθώς ο κόσμος περιμένει έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που δεν φαίνεται να πραγματοποιείται άμεσα, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν εκ νέου άνοδο.

Η αντιπαράθεση εμποδίζει σχεδόν όλες τις εξαγωγές μέσω των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, από τα οποία περνά το 20% του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως σε καιρό ειρήνης.

Η μεγαλύτερη κρίση

Πριν την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, οι τιμές στα βενζινάδικα είχαν αρχίσει να πέφτουν στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ, αλλά ο κλονισμός που προκάλεσε ο αποκλεισμός τις έχει στείλει στα ύψη.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπως επίσης κι άλλα βασικά προϊόντα, απόλυτα απαραίτητα, όπως τα λιπάσματα, τα πετροχημικά προϊόντα, ή ακόμη το ήλιο», τόνισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ.