Καθώς ο κόσμος περιμένει έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που δεν φαίνεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν εκ νέου άνοδο την Πέμπτη, κυμαινόμενες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η αντιπαράθεση εμποδίζει σχεδόν όλες τις εξαγωγές μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, από το οποίο περνά το 20% του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως σε καιρό ειρήνης.

Τον καιρό που προηγήθηκε της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, οι τιμές στα βενζινάδικα είχαν αρχίσει να πέφτουν στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ, αλλά ο κλονισμός που προκάλεσε ο αποκλεισμός τις έχει στείλει στα ύψη.

Πόσο ακριβώς έχουν αυξηθεί οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη;

Η απάντηση προέρχεται από την Eurostat, η οποία δημοσίευσε τις διαφορές τιμών μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026.

Μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά περίπου 13,5% σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι τιμές σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο στη Λετονία και τη Σουηδία, οι οποίες ανέφεραν συνολική αύξηση των τιμών των καυσίμων άνω του 20% από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο.

Οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ήταν αυτοί που επλήγησαν περισσότερο, καθώς τώρα ξοδεύουν σχεδόν 19,1% περισσότερα στο βενζινάδικο, σε σύγκριση με 10,6% για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

Βενζίνη έναντι ντίζελ: Οι χειρότερες και οι καλύτερες χώρες για ανεφοδιασμό

Οι οδηγοί ντίζελ στην Τσεχία και τη Σουηδία αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην ΕΕ, υπομένοντας αυξήσεις της τάξης του 27,6%, ακολουθούμενοι από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ντίζελ στην Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%) και την Ολλανδία (+25,1%).

Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ σημείωσαν αυξήσεις άνω του 10% για το ντίζελ, με εξαίρεση τη Σλοβενία (+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (και οι δύο +7,0%), οι οποίες δεν επλήγησαν τόσο σοβαρά.

Όσον αφορά τη βενζίνη, οι οδηγοί από το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αυστρία και την Τσεχία ξοδεύουν περίπου 15% περισσότερο, ενώ, και πάλι, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία παρέμειναν κάτω από το 5%, αυτή τη φορά μαζί με την Ιταλία.

Σε ετήσια βάση: Οι Βρετανοί καταναλωτές πλήττονται περισσότερο από ό,τι στην ΕΕ;

Γενικά, η αύξηση ήταν ακόμη πιο έντονη στην άλλη πλευρά της Μάγχης.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, οι τιμές του ντίζελ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ η βενζίνη αυξήθηκε κατά περίπου 11%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βρετανικού Υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και του RAC’s Fuel Watch, με γενική αύξηση των τιμών των καυσίμων σχεδόν 19%.

Σε ετήσια βάση, η χώρα που επλήγη περισσότερο στην ΕΕ ήταν η Γερμανία, σύμφωνα με την Eurostat, όπου το κόστος αυξήθηκε κατά 19,8%. Η Ρουμανία σημείωσε παρόμοια αύξηση κατά 19,6%.

Υπήρξαν μόνο δύο εξαιρέσεις στην ΕΕ: η Ουγγαρία (-2,7%), ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου της Ένωσης, και η Σλοβενία (-5,9%), καθώς η χώρα έχει θέσει ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων εκτός των αυτοκινητοδρόμων, όπως είπε στο Euronews ο Jože Damijan, καθηγητής διεθνούς οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα.

Για πόσο καιρό μπορούν οι κυβερνήσεις να διατηρήσουν τις τιμές υπό ανώτατο όριο;

Το αν η Σλοβενία θα μπορέσει να διατηρήσει τις τιμές υπό ανώτατο όριο, λέει ο Damijan, «εξαρτάται από τις τιμές spot του πετρελαίου Platts (χρηματιστήριο Μεσογείου), οι οποίες χρησιμοποιούνται στο μοντέλο τιμολόγησης του πετρελαίου ντίζελ.

Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, το μοντέλο ενημερώνεται μία φορά την εβδομάδα».

«Φυσικά, σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματος του Ορμούζ, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου Brent (ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς τιμολόγησης) θα ωθούσαν επίσης προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου Platts. Σε ένα τέτοιο σενάριο, κανένα μοντέλο δεν μπορεί να διατηρήσει χαμηλές τιμές».

Την επόμενη εβδομάδα, η ΕΕ αναμένεται να θεσπίσει κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χαλαρώσουν τις κρατικές ενισχύσεις, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουν την πίεση στους καταναλωτές καθώς ο πόλεμος παρατείνεται.