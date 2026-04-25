newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν δει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
Διεθνής Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 08:53

Η Ευρώπη νιώθει τις επιπτώσεις μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, με έντονες διαφορές μεταξύ των χωρών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καθώς ο κόσμος περιμένει έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που δεν φαίνεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν εκ νέου άνοδο την Πέμπτη, κυμαινόμενες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η αντιπαράθεση εμποδίζει σχεδόν όλες τις εξαγωγές μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, από το οποίο περνά το 20% του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως σε καιρό ειρήνης.

Τον καιρό που προηγήθηκε της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, οι τιμές στα βενζινάδικα είχαν αρχίσει να πέφτουν στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ, αλλά ο κλονισμός που προκάλεσε ο αποκλεισμός τις έχει στείλει στα ύψη.

Πόσο ακριβώς έχουν αυξηθεί οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη;

Η απάντηση προέρχεται από την Eurostat, η οποία δημοσίευσε τις διαφορές τιμών μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026.

Μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά περίπου 13,5% σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι τιμές σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο στη Λετονία και τη Σουηδία, οι οποίες ανέφεραν συνολική αύξηση των τιμών των καυσίμων άνω του 20% από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο.

Οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ήταν αυτοί που επλήγησαν περισσότερο, καθώς τώρα ξοδεύουν σχεδόν 19,1% περισσότερα στο βενζινάδικο, σε σύγκριση με 10,6% για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

Βενζίνη έναντι ντίζελ: Οι χειρότερες και οι καλύτερες χώρες για ανεφοδιασμό

Οι οδηγοί ντίζελ στην Τσεχία και τη Σουηδία αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην ΕΕ, υπομένοντας αυξήσεις της τάξης του 27,6%, ακολουθούμενοι από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ντίζελ στην Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%) και την Ολλανδία (+25,1%).

Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ σημείωσαν αυξήσεις άνω του 10% για το ντίζελ, με εξαίρεση τη Σλοβενία (+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (και οι δύο +7,0%), οι οποίες δεν επλήγησαν τόσο σοβαρά.

Όσον αφορά τη βενζίνη, οι οδηγοί από το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αυστρία και την Τσεχία ξοδεύουν περίπου 15% περισσότερο, ενώ, και πάλι, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία παρέμειναν κάτω από το 5%, αυτή τη φορά μαζί με την Ιταλία.

Σε ετήσια βάση: Οι Βρετανοί καταναλωτές πλήττονται περισσότερο από ό,τι στην ΕΕ;

Γενικά, η αύξηση ήταν ακόμη πιο έντονη στην άλλη πλευρά της Μάγχης.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, οι τιμές του ντίζελ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ η βενζίνη αυξήθηκε κατά περίπου 11%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βρετανικού Υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και του RAC’s Fuel Watch, με γενική αύξηση των τιμών των καυσίμων σχεδόν 19%.

Σε ετήσια βάση, η χώρα που επλήγη περισσότερο στην ΕΕ ήταν η Γερμανία, σύμφωνα με την Eurostat, όπου το κόστος αυξήθηκε κατά 19,8%. Η Ρουμανία σημείωσε παρόμοια αύξηση κατά 19,6%.

Υπήρξαν μόνο δύο εξαιρέσεις στην ΕΕ: η Ουγγαρία (-2,7%), ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου της Ένωσης, και η Σλοβενία (-5,9%), καθώς η χώρα έχει θέσει ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων εκτός των αυτοκινητοδρόμων, όπως είπε στο Euronews ο Jože Damijan, καθηγητής διεθνούς οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα.

Για πόσο καιρό μπορούν οι κυβερνήσεις να διατηρήσουν τις τιμές υπό ανώτατο όριο;

Το αν η Σλοβενία θα μπορέσει να διατηρήσει τις τιμές υπό ανώτατο όριο, λέει ο Damijan, «εξαρτάται από τις τιμές spot του πετρελαίου Platts (χρηματιστήριο Μεσογείου), οι οποίες χρησιμοποιούνται στο μοντέλο τιμολόγησης του πετρελαίου ντίζελ.

Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, το μοντέλο ενημερώνεται μία φορά την εβδομάδα».

«Φυσικά, σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματος του Ορμούζ, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου Brent (ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς τιμολόγησης) θα ωθούσαν επίσης προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου Platts. Σε ένα τέτοιο σενάριο, κανένα μοντέλο δεν μπορεί να διατηρήσει χαμηλές τιμές».

Την επόμενη εβδομάδα, η ΕΕ αναμένεται να θεσπίσει κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χαλαρώσουν τις κρατικές ενισχύσεις, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουν την πίεση στους καταναλωτές καθώς ο πόλεμος παρατείνεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
ΗΠΑ 23.04.26

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Στην Κεφαλονιά 25.04.26

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
Intellexa 25.04.26

«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa

Σύνταξη
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 08:45

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies