Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών παρουσίαζε γενικά πτωτική τάση στην Ευρώπη. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε σημαντικά τις τιμές στα καύσιμα. Στην Ελλάδα η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης ήταν σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επιβεβαιώνοντας την ένταση των πιέσεων στην εγχώρια αγορά.

Εκτίναξη των τιμών στην Ευρώπη την άνοιξη του 2026, η οποία αποδίδεται κυρίως στις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα επηρεάστηκε έντονα από αυτές τις αυξήσεις, με το κόστος του ντίζελ να ξεπερνά σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Τον Μάρτιο του 2026 οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 19,8% και κατά 9,4% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του πετρελαίου κίνησης να αυξάνονται κατά 19,1% και τις τιμές της βενζίνης κατά 10,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα

Οι τιμές και για τα δύο είδη καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (και στις δύο +27,6%), την Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%), τις Κάτω Χώρες (+25,1%) και την Ελλάδα (24,1%) ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (και στις δύο +7,0%). Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ σημείωσαν αυξήσεις άνω του 10%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης δεν ήταν τόσο υψηλές όσο αυτές του πετρελαίου κίνησης, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15,0% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Στην Ελλάδα η τιμή αυξήθηκε κατά 11,4% λίγο πάνω από το μέσο όρο στην Ε.Ε. που ήταν 10,6%.

Και πάλι, οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+2,4%), τη Σλοβακία (+3,8%), την Ουγγαρία (+4,7%), καθώς και την Ιταλία (+4,8%).

Η εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη, γεγονός που εντείνει το τελικό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σταθερά πάνω από τα δύο ευρώ η αμόλυβδη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων στη χώρα μας, την 21η Απριλίου η μέση τιμή της αμόλυβδης (95 οκτ.) ήταν λίγο πάνω από τα δύο ευρώ και η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης λίγο κάτω από τα δύο ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη, γεγονός που εντείνει το τελικό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση στο νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο πλαίσιο των αυξανόμενων πιέσεων που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανακοίνωσε πως επεκτείνεται η επιδότηση και για τον επόμενο μήνα στο ντίζελ κίνησης με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση

Τα διεθνή γεγονότα (πόλεμοι και περιβαλλοντική κρίση) προκαλούν έντονη συναισθηματική επιβάρυνση στους καταναλωτές. Ανατρέχοντας στην τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), οι καταναλωτές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση σήμερα είναι από τις τιμές καυσίμων-ενέργειας (αθροιστικά) και τις τιμές τροφίμων.