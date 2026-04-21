Η Lufthansa θα ακυρώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων για εξοικονόμηση καυσίμων

Ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει ορισμένες ευρωπαϊκές διαδρομές και 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων που έχουν προγραμματιστεί μέχρι τον Οκτώβριο. Στόχος της είναι η εξοικονόμηση καυσίμων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πιθανές ελλείψεις και υψηλότερες τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Επίσης, εντός της εβδομάδας, η ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της έλλειψης καυσίμων για τις αερομεταφορές. Πολλές αεροπορικές καθηλώνουν τα αεροσκάφη τους.

Ο όμιλος δήλωσε την Τρίτη ότι οι ακυρωμένες πτήσεις εκτελούνται από αρκετές από τις αεροπορικές εταιρείες του, κυρίως τον περιφερειακό αερομεταφορέα CityLine. Επίσης ότι οι ακυρώσεις θα ισοδυναμούν με μείωση 1% στη χωρητικότητα επιβατών του.

Την περασμένη εβδομάδα, η Lufthansa ανακοίνωσε μια πρώτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μεταξύ αυτών ήταν η καθήλωση αναποτελεσματικών αεροσκαφών και η οριστική αφαίρεση των 27 επιχειρησιακών αεροσκαφών της CityLine από το καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεων. Η αφαίρεση της CityLine είχε ήδη προγραμματιστεί πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, όπως επισήμανε η Lufthansa, η σύγκρουση στο Ιράν ανάγκασε τον όμιλο να εφαρμόσει αυτό το μέτρο νωρίτερα.

Εξοικονόμηση καυσίμων

Οι μειώσεις στις πτήσεις που ανακοινώθηκαν αναμένεται να επιτρέψουν στην εταιρεία να εξοικονομήσει περισσότερους από 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, δήλωσε η Lufthansa. Η προμήθεια καυσίμων για τις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί στο θερινό πρόγραμμα αναμένεται να είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή, πρόσθεσε.

Οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κυρίως μετά τα αντίποινα της Τεχεράνης, η οποία μπλόκαρε τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Την περασμένη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη έχει μόνο περίπου έξι εβδομάδες προμήθειας καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών.

Η ανακοίνωση της Lufthansa έρχεται μετά την Κυριακή δήλωση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι σύντομα θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Γερμανίας, που αποτελείται από υπουργούς της κυβέρνησης, για να συζητήσουν την πιθανότητα έλλειψης καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Lufthansa ακύρωσε, επίσης, προσωρινά δρομολόγια από τη Φρανκφούρτη προς το Μπιντγκός και το Ρζεσζόφ της Πολωνίας, καθώς και το Στάβανγκερ στη Νορβηγία. Δήλωσε επίσης ότι 10 άλλες συνδέσεις ενοποιούνται εντός του ομίλου μέσω άλλων αεροδρομίων.

Περαιτέρω μειώσεις στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί από τον Ιούνιο και μετά θα δημοσιευτούν στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, ανέφερε η εταιρεία.