Aεροπορικές εταιρείες εξετάζουν ακύρωση πτήσεων – Οι ουρανοί «ακρίβυναν» λόγω πολέμου

Στην Ασία, οι μεγάλες ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις προσαυξήσεις καυσίμων. Οι κινεζικές αρχίζουν επίσης να ανησυχούν. Στην Ευρώπη η Ryanair, προειδοποίησε ότι μπορεί να περιορίσει τα θερινά δρομολόγια, ενώ η Lufthansa εξετάζει το ενδεχόμενο να καθηλώσει περίπου το 5% του στόλου της. Αν το πετρέλαιο έχει ακριβύνει τότε τα καύσιμα αεροσκαφών τείνουν να γίνουν απαγορευτικά, καθιστώντας τους αιθέρες όλο και λιγότερο πολυσύχναστους.

Από την αρχή του πολέμου στα τέλη του Φεβρουαρίου το κόστους του αργού πετρελαίου αυξήθηκε περίπου 50%. Όμως αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι αυξάνεται δυσανάλογα η τιμή από τα παράγωγα του πετρελαίου, δηλαδή, βενζίνη, ντίζελ, καύσιμα αεροσκαφών και άλλα, πχ πλαστικά.

Ενδεικτικά αυτό που παράγεται από τα αμερικανικά διυλιστήρια περίπου το 50% προϊόν είναι βενζίνη, λίγο λιγότερο από το 30% είναι ντίζελ και περίπου το 10% είναι καύσιμα αεροσκαφών. Το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για άσφαλτο, νάιλον και τουβλάκια Lego. Η αύξηση της τιμής στα καύσιμα αεροσκαφών έχει εκτοξευτεί κατά 120%.

Συνεπώς, όπως σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, η αιχμή του δόρατος για την παγκόσμια οικονομία είναι η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στον μήνα από την έναρξη του πολέμου.

«Η κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών είναι προβληματική λόγω της επίδρασής της σε έναν μεγάλο κλάδο μέσα σε τεράστιες οικονομίες, αλλά και επειδή προμηνύει μια ευρύτερη και πολύ πιο επώδυνη επίδραση από το «μεσαίο» μέρος του βαρελιού, δηλαδή το ντίζελ. Αυτό είναι που κινεί φορτηγά και τρακτέρ. Καθώς αυξάνονται οι τιμές του ντίζελ, αυξάνεται και η τιμή των τροφίμων, η οποία ήδη πιεζόταν λόγω του υψηλότερου κόστους των λιπασμάτων εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν» υπογραμμίζεται στην ανάλυση.

Αυτή η εκτίναξη στο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών αναγκάζει τις αεροπορικές εταιρείες και στις οικονομίες να ακυρώνουν πτήσεις, καθηλώνουν αεροσκάφη, να επιβάλλουν προσαυξήσεις καυσίμων. Δεδομένου ότι η παγκόσμια εμπορική αεροπορία είναι μια βιομηχανία 4 τρισ. δολαρίων και οι εμπορευματικές αερομεταφορές μεταφέρουν άλλα 8 τρισ. δολ. σε αγαθά, πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση για έναν μεγάλο κλάδο με πολλές αλυσιδωτές επιπτώσεις, όπως σημειώνει το Foreign Policy.

«Η Ασία ήταν η πρώτη που ένιωσε τον πόνο, αλλά ακολούθησε η Ευρώπη», δήλωσε ο Tom Kloza, ειδικός στα διυλισμένα προϊόντα. Η απότομη αύξηση στο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών αποτελεί προάγγελο για όσα πρόκειται να συμβούν σε άλλα διυλισμένα προϊόντα που είναι ακόμη πιο σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία, είπε. «Κατά σειρά παγκόσμιου αντίκτυπου στα καύσιμα μεταφορών: πρώτα πιέζεται το αεροπορικό καύσιμο, μετά το ντίζελ και έπειτα η βενζίνη».

Γιατί είναι πιο ακριβά

Ένα βαρέλι αργού πετρελαίου αξίζει λιγότερο από το άθροισμα των επιμέρους προϊόντων του, καθώς τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα όχι μόνο αποδίδουν μεγαλύτερο όγκο από ένα βαρέλι πετρελαίου, αλλά και πολύ μεγαλύτερη αξία.

Γι’ αυτό ο Τζον Ροκφέλερ μονοπώλησε τη δραστηριότητα των διυλιστηρίων και όχι των γεωτρήσεων. Όμως δεν είναι όλα τα διυλισμένα προϊόντα ίσα, γι’ αυτό και τα καύσιμα αεροσκαφών δέχονται αυτή τη στιγμή μια ιδιαίτερα έντονη και δαπανηρή πίεση.

Βασικός λόγος που τα καύσιμα αυτά είναι πολύ ακριβότερα είναι ότι απαιτούν απαιτούν πολύ πιο εντατική (και ακριβή) διύλιση από απλούστερα προϊόντα όπως η βενζίνη. Πρέπει να λειτουργούν σε θερμοκρασίες παγετού, να έχουν πολύ υψηλό σημείο ανάφλεξης και να είναι απολύτως καθαρά από προσμείξεις. Είναι επίσης πολύ πιο δύσκολο να αποθηκευτούν, επειδή υποβαθμίζονται· γι’ αυτό τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών μετρώνται σε ημέρες, σε αντίθεση με τους μήνες για το αργό πετρέλαιο και τα βασικά διυλισμένα προϊόντα.

Αυτό είναι που καθιστά τόσο ανησυχητική τη διαταραχή στο 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και στο ένα πέμπτο της διυλισμένης παραγωγής του, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Πως αντιδρούν οι αεροπορικές εταιρείες

Η Ασία ένιωσε πράγματι πρώτη την πίεση και εξακολουθεί να τη βιώνει. «Είδαμε τις τιμές στη Σιγκαπούρη και στην Ασία να φτάνουν τα 200 έως 250 δολάρια το βαρέλι [για καύσιμα αεροσκαφών] προς τα τέλη Μαρτίου, και ποιος ξέρει πού κατευθυνόμαστε τώρα», είπε ο Kloza.

Η Αυστραλία, ειδικότερα, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επειδή εισήγαγε μεγάλο μέρος των καυσίμων αεροσκαφών της από την Κίνα και τη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν περιορίσει τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων. Όμως και η υπόλοιπη Ασία βρίσκεται σε δυσκολία: η Korean Air λαμβάνει «έκτακτα μέτρα» για να αντιμετωπίσει την κρίση. Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν επίσης να ανησυχούν.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δεν τα πηγαίνουν καλύτερα, ιδίως οι ιρλανδικές και οι βρετανικές. Η British Airways και ο υπόλοιπος τομέας αεροπορίας του Ην. Βασιλείου προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις, καθώς η χώρα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν διακοπεί λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σχετικά καλή θέση όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, καθώς διυλίζουν σχεδόν 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και χρειάζονται μόνο περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, όπως προσθέτει το αμερικανικό περιοδικό, το πρόβλημα είναι ότι η διύλιση γίνεται στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, ενώ πολλά αεροδρόμια βρίσκονται σε δύο άλλες ακτές· η δυτική ακτή, ειδικότερα, βασιζόταν σε εισαγωγές ασιατικών καυσίμων αεροσκαφών που πλέον δεν θα φτάνουν. Έτσι, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να προετοιμάζονται για το χειρότερο.