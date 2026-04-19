Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
«Αναταράξεις» στα αεροπορικά ταξίδια από την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα
Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 10:38

Οι 19 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο ανακοίνωσαν μείωση των πτήσεων

Τζούλη Καλημέρη
Για σημαντική επιδείνωση στα αεροπορικά ταξίδια θα πρέπει να ετοιμαστούν οι επιβάτες, καθώς οι εταιρείες προχωρούν σε περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων και καθηλώνουν τα αεροσκάφη στο έδαφος υπό την πίεση της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει 80 πτήσεις επιστροφής στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ τον επόμενο μήνα. Αυτό την τοποθετεί στην ίδια λίστα με τις United Airlines,  Deutsche Lufthansa και Cathay Pacific Airways, οι οποίες έχουν όλες περιορίσει τα δρομολόγιά τους για να διαχειριστούν τη ζημιά.

Η παγκόσμια χωρητικότητα για τον Μάιο έχει μειωθεί κατά περίπου 3%, με όλες τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες εκτός από μία να μειώνουν τις πτήσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία ανάλυσης Cirium . «Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν περισσότερες μειώσεις στο μέλλον» έγραψε ο Richard Evans, ανώτερος σύμβουλος της.

Βαριά σύννεφα στην καλοκαιρινή σεζόν

Οι διαταραχές που έπληξαν την αεροπορική βιομηχανία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν αρχικά περιορίστηκαν στις αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο τους. Έκτοτε μεταδόθηκαν  και απειλούν να ανατρέψουν την επικερδή καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδο παγκοσμίως. Και με τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ να διακόπτει τις αποστολές ιρανικού πετρελαίου, δεν υπάρχει άμεσο τέλος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ακόμα κι αν όλες οι συγκρούσεις τερματιστούν σύντομα, οι κατεστραμμένες υποδομές θα χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να επισκευαστούν.

«Οποιαδήποτε πτήση που κάνουμε και είναι οριακή, ίσως να μην παράγει τις αποδόσεις που θα θέλαμε, πιθανότατα θα επανεξεταστεί», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines Inc., Εντ Μπάστιαν, ανακοινώνοντας επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 2,5 δισ. δολαρίων αυτό το τρίμηνο. «Αυτή θα είναι μια δοκιμασία για τον κλάδο».

Η πρόκληση επιδεινώνεται από τις ανησυχίες σχετικά με το εάν υπάρχει αρκετό καύσιμο αεριωθούμενων για να διακινηθεί. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι η Ευρώπη έχει «ίσως έξι εβδομάδες» αποθεμάτων, και οι Ryanair, Virgin Atlantic Airways και EasyJet έδωσαν μόνο προβλέψεις για τη διαθεσιμότητα μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμο αεριωθούμενων «στο εγγύς μέλλον». Το μπλοκ προετοιμάζει ένα κοινό σχέδιο δράσης σε περίπτωση που η κατάσταση στο Ορμούζ συνεχιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Η λίστα των μειώσεων

Η Lufthansa, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, έλαβε δραστικά μέτρα την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια σειρά απεργιών επιδείνωσε την κρίση καυσίμων. Έκλεισε τη μονάδα CityLine, αποσύροντας 27 αεροσκάφη από την υπηρεσία και μείωσε τη χωρητικότητα στο υπόλοιπο δίκτυό της, καθηλώνοντας παλαιότερα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου που καταναλώνουν καύσιμα.

«Το πακέτο για την επιτάχυνση των μέτρων για τον στόλο και τη χωρητικότητα είναι αναπόφευκτο, δεδομένης της απότομης αύξησης του κόστους των καυσίμων των αεροσκαφών και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας» υπογράμμισε την Πέμπτη ο Till Streichert, οικονομικός διευθυντής του ομίλου.

Η Air Canada ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ακύρωσε τις πτήσεις από το Μόντρεαλ και το Τορόντο προς το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, αν και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το Νιούαρκ και τη Λα Γκουάρντια.

Η Norse Atlantic ASA, νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, σταμάτησε όλες τις πτήσεις από και προς το Λος Άντζελες. Η Virgin Atlantic ακύρωσε την υπηρεσία Λονδίνου-Ριάντ μετά από μόλις ένα χρόνο λειτουργίας και η British Airways ακύρωσε τη διαδρομή της στην Τζέντα.

Οι νιγηριανές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι «αντιμετωπίζουν υπαρξιακές απειλές» και ενδέχεται να σταματήσουν τις πτήσεις τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Η Qantas Airways  μειώνει τις πτήσεις της προς τις ΗΠΑ και θα μειώσει επίσης την ικανότητα εσωτερικών πτήσεων κατά περίπου 5%, καθώς εκτιμά ότι θα επιβαρύνει τον λογαριασμό καυσίμων με επιπλέον 800 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (575 εκατ. δολάρια) κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού της έτους.

Η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ μειώνει το 2% των συχνοτήτων πτήσεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου. Η ζημιογόνος μονάδα προϋπολογισμού της, HK Express, εφαρμόζει μια απότομη μείωση 6%.

Ασφάλεια έναντι των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων

Πολλές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι καλά ασφαλισμένες στα καύσιμα τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, ενώ οι περισσότερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς στον κόσμο σε χωρητικότητα, δεν κάνουν ασφαλιστικές καλύψεις και καταλήγουν να αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους λογαριασμούς ενέργειας.

Η United Airlines Holdings . ήταν από τις πρώτες που προέβησαν σε περικοπές, μειώνοντας τη χωρητικότητα κατά 5% φέτος, με μειώσεις έως τον Σεπτέμβριο. Η Delta αντιμετωπίζει τον υψηλότερο λογαριασμό καυσίμων προωθώντας αυξήσεις τιμών και κάνοντας μειώσεις χωρητικότητας που φτάνουν περίπου το 3,5%.

Οι αεροπορικές εταιρείες με έδρα την ηπειρωτική Κίνα, οι οποίες επίσης δεν διαθέτουν προστασία από την εξασφάλιση καυσίμων, αυξάνουν τις καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News σε δεδομένα από τον κινεζικό πάροχο DAST. Η αύξηση των περικοπών έρχεται καθώς οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες προγραμματίζουν λιγότερες καθημερινές πτήσεις εσωτερικού, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πηγή: OT

Τουρισμός
Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Κόσμος
Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ανεργία στην Ευρώπη: Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.04.26

Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες - Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ιδίως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο στην Ακράτα - Δεν απειλούνται σπίτια

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Βιβλίο 19.04.26

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανεργία στην Ευρώπη: Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.04.26

Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες - Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ιδίως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 19.04.26

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος
Ελλάδα 19.04.26

Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος

Στον Πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ». Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της εκκλησίας και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό

Σύνταξη
Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Αθλητισμός & Σπορ 19.04.26

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Σύνταξη
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 19.04.26

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Κόσμος 19.04.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

