Περιορισμοί στις πτήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων
Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 12:19

Το κόστος αυξάνεται και οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών σε όλο τον κόσμο περιορίζονται από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή ασκώντας πιέσεις στις αεροπορικές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μπορεί αρχικά, ο πόλεμος να έκανε τις αεροπορικές μεταφορές πιο ακριβές, αλλά τώρα… τις εξαφανίζει. Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, παγιδεύοντας πετρέλαιο σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει προκαλέσει την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τη μείωση της διαθεσιμότητάς του.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων, έφτασαν τα 195 δολάρια στα τέλη Μαρτίου, σχεδόν 100 δολάρια υψηλότερες από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, τα καύσιμα αεροσκαφών γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα για χώρες που δεν τα παράγουν ή έχουν περιορισμένες προμήθειες, σημειώνει το Business Insider.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε podcast ότι η απώλεια πετρελαίου τον Απρίλιο θα είναι διπλάσια από αυτήν που χάθηκε τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ.

«Το βλέπουμε αυτό στην Ασία, αλλά σύντομα, νομίζω, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα έρθει στην Ευρώπη», είπε.

Η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στην Sparta Commodities, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι τα καύσιμα αεριωθούμενων απαιτούν εξειδικευμένη αποθήκευση, πράγμα που σημαίνει ότι αποθηκεύονται λιγότερα από ό,τι για άλλα προϊόντα, όπως η βενζίνη.

«Τα ταξίδια έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά στην Ασία, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να προσθέτουν επιβάρυνση [κόστους] καυσίμων ή να ακυρώνουν εντελώς πτήσεις», έγραψε. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επικείμενες ελλείψεις σε καύσιμα αεριωθούμενων. Προετοιμαστείτε».

Η Argus Media, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων για τον ενεργειακό κλάδο, ανέφερε σε έκθεση αυτή την εβδομάδα ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο εκτεθειμένη χώρα στην Ευρώπη σε περιορισμό της προσφοράς ντίζελ και καυσίμων αεριωθούμενων».

Το Business Insider κατέγραψε μερικές από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν ήδη αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις λόγω αυξανόμενων τιμών και μείωσης των προμηθειών καυσίμων.

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των δρομολογίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι η προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν ο πόλεμος συνεχιστεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sky News.

«Δεν αναμένουμε καμία αναστάτωση μέχρι τις αρχές Μαΐου, αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί, διατρέχουμε τον κίνδυνο διαταραχών εφοδιασμού στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο», είπε.

Η Lufthansa προετοιμάζεται επίσης για το χειρότερο, δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο Bloomberg. Η εταιρεία έχει ομάδες που αναπτύσσουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων και θα μπορούσε να καθηλώσει έως και 40 αεροσκάφη, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Επίσης, εκπρόσωπος της Scandinavian Airlines δήλωσε ότι θα περικόψει περίπου 1.000 πτήσεις λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη, ανέφερε η Wall Street Journal.

«Η απότομη αύξηση του κόστους των καυσίμων επηρεάζει ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό σύστημα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στην Journal τον Μάρτιο.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις ακυρωμένες πτήσεις ήταν σε διαδρομές μικρών αποστάσεων στην περιοχή των Σκανδιναβικών Χωρών και ότι επέλεξαν αεροδρόμια με πολλαπλές πτήσεις την ημέρα. Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης αυξήσει προσωρινά τις τιμές της.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες στην Ασία δήλωσαν ότι θα μειώσουν τις πτήσεις για να μετριάσουν τις ελλείψεις καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος.

Η Vietnam Airlines ανέστειλε επτά εσωτερικές πτήσεις από την 1η Απριλίου και σχεδίαζε να μειώσει τον όγκο των πτήσεων κατά 10% έως 20% το μήνα κατά το επόμενο οικονομικό τρίμηνο, εάν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών αυξηθούν στα 160 έως 200 δολάρια ανά βαρέλι, ανέφερε το Reuters.

Άλλες τοπικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Vietjet Air και Bamboo Airways, θα μειώσουν επίσης τις πτήσεις.

Ο μαλαισιανός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους AirAsia μείωσε το 10% των πτήσεων και αύξησε τα ναύλα για να περιορίσει τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους καυσίμων, προσθέτοντας ότι θα μειώσει τις διαδρομές όπου δεν μπορεί να καλύψει το κόστος καυσίμων.

Σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης στις 6 Απριλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι η επιβάρυνση καυσίμων έχει αυξηθεί έως και 20% και οι συνολικές τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί κατά 30% έως 40%, προσθέτοντας ότι τα καύσιμα αεροσκαφών της είχαν αυξηθεί από 90 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τον πόλεμο σε 200 δολάρια ανά βαρέλι, χαρακτηρίζοντας αυτό ως την πιο σοβαρή πρόκληση της αεροπορικής εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, δήλωσε σε υπόμνημά του Μαρτίου προς το προσωπικό ότι η εταιρεία θα μειώσει τις πτήσεις που είναι προσωρινά ασύμφορες ενόψει των υψηλών τιμών του πετρελαίου κατά τα επόμενα δύο τρίμηνα.

Η αεροπορική εταιρεία σχεδίαζε να ακυρώσει ορισμένες βραδινές πτήσεις και πτήσεις εκτός αιχμής.

«Εάν οι τιμές παρέμεναν σε αυτό το επίπεδο, αυτό θα σήμαινε επιπλέον 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια δαπάνη μόνο για καύσιμα αεριωθούμενων», δήλωσε ο Κίρμπι σε μήνυμα προς τους υπαλλήλους, αντιπαραθέτοντας ότι στην καλύτερη χρονιά της United, κερδίσε λιγότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Delta δεν έχει ανακοινώσει επίσημα καμία μείωση πτήσεων λόγω των τιμών των καυσίμων. Το διυλιστήριο πετρελαίου που κατέχει στην Πενσιλβάνια της έχει δώσει «μαξιλάρι» κατά τη διάρκεια της κρίσης, αν και δεν πρόκειται να καλύψει πλήρως το κενό.

Η Delta μειώνει τις πτήσις της εποχιακής διαδρομής Λος Άντζελες προς Άνκορατζ αυτό το καλοκαίρι, λέγοντας στο Business Insider ότι «προσαρμόζει το πρόγραμμά της ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη ζήτηση των πελατών». Η Alaska Airlines μένει μοναδικός φορέας εκμετάλλευσης σε αυτήν τη διαδρομή.

Η Air New Zealand δήλωσε ότι θα μειώσει περίπου 5% τις πτήσεις της, ή περίπουκατά 1.100, στις αρχές Μαΐου, εστιάζοντας στην ενοποίηση πτήσεων που πραγματοποιούνται εκτός ωρών αιχμής.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

