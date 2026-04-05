Ιταλία: Περιορισμοί στα καύσιμα στα αεροδρόμια της Μπολόνια, του Μιλάνου Λινάτε, του Τρεβίζο και της Βενετίας

Επιβεβαιώθηκε και είναι πλέον γεγονός ότι τίθενται σε εφαρμογή οι πρώτοι περιορισμοί στα καύσιμα για τις πτήσεις στην Ιταλία. Προς το παρόν, αφορούν τέσσερα αεροδρόμια: τη Μπολόνια, το Μιλάνο Λινάτε, το Τρεβίζο και τη Βενετία.

Ο λόγος, φυσικά, σχετίζεται με την κρίση στη Δυτική Ασία και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το αργό πετρέλαιο από τις χώρες του Κόλπου.

BP Italia has warned airlines at four Italian airports that it may be forced to ration its jet fuel supply due to shortages caused by the Iran War. Ambulance flights, state flights, and flights lasting more than three hours will be prioritized until at least April 9th. pic.twitter.com/yFhv1YMKH2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 4, 2026

Η ΝΟΤΑΜ και οι προτεραιότητες της BP στην Ιταλία – «Ανεφοδιαστείτε πριν έρθετε στην Βενετία»

Η Air Bp Italia, ένας από τους κύριους αερομεταφορείς, έχει πράγματι εκδώσει ΝΟΤΑΜ, δηλαδή ένα αεροναυτικό δελτίο που απευθύνεται στις αεροπορικές εταιρείες και τους πιλότους, ενημερώνοντάς ότι για τις επόμενες ημέρες, μέχρι τις 9 Απριλίου, θα ισχύουν περιορισμοί καυσίμων στα τέσσερα αεροδρόμια.

Προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό, εξήγησε η εταιρεία, η οποία ανήκει στον βρετανικό κολοσσό BP, θα δοθεί στις πτήσεις ασθενοφόρων, στις κρατικές πτήσεις και στις πτήσεις διάρκειας άνω των τριών ωρών. Για όλες τις άλλες πτήσεις θα ισχύει κατανομή ποσοστώσεων.

Για τις άλλες πτήσεις θα ισχύει όριο, ανά αεροσκάφος, 2.000 λίτρων στη Μπολόνια και τη Βενετία και 2.500 στο Τρεβίζο.

Από τις λεπτομέρειες της ΝΟΤΑΜ προκύπτει ότι η πιο ευαίσθητη κατάσταση αφορά το αεροδρόμιο της Βενετίας, το μοναδικό αεροδρόμιο για το οποίο γίνεται ρητή σύσταση στους πιλότους να ανεφοδιαστούν πριν πριν από την άφιξη. Όσον αφορά το αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, υπάρχουν περιορισμοί, αλλά δεν έχει καθοριστεί ρητά κάποιο ποσοτικό ανώτατο όριο.

Το πρόβλημα αφορά έναν προμηθευτή, δεν χρειάζεται πανικός λέει η Save

«Οι περιορισμοί στα καύσιμα δεν είναι σημαντικοί για τα αεροδρόμια του Ομίλου Save (Βενετία, Τρεβίζο, Βερόνα)», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Το πρόβλημα αφορά μόνο έναν προμηθευτή, ενώ στα αεροδρόμια του Ομίλου υπάρχουν και άλλοι προμηθευτές που εξυπηρετούν την πλειονότητα των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, δεν επιβάλλονται περιορισμοί στις διηπειρωτικές πτήσεις και στον χώρο Σένγκεν, και η λειτουργία των πτήσεων διασφαλίζεται χωρίς πανικό».