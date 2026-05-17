ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 02:30

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Η ICE κατηγόρησε τη Γουέντι Ερνάντες Ρέγιες ότι άφησε το παιδί της με έναν βίαιο θείο, αλλά η ίδια υποστηρίζει ότι ο γιος της θα ήταν ακόμα ζωντανός αν οι αξιωματικοί δεν την είχαν συλλάβει και απελάσει. Αφού η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συνέλαβε τη μητέρα του, ο 2χρονος Ορλίν Ερνάντες Ρέγιες μετακόμισε σε ένα υπόστεγο.

Ο θείος του, Σάμουελ Μαλντονάντο Εράζο, είχε αναλάβει τη φροντίδα του μικρού και των τριών ξαδέλφων του, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων ήταν 7 ετών, ενώ η μητέρα του Ορλίν και η αδελφή της περίμεναν στο κέντρο κράτησης της ICE για να απελαθούν στην Ονδούρα, όπως αναφέρει η Washington Post.

Ο Μαλντονάντο είχε υπηρετήσει στον στρατό της Ονδούρας, όπως είπε αργότερα ένας συνάδελφός του στους ανακριτές, και τώρα ζούσε στην περιοχή Φλόριντα Πανχάντλ. Χώρισε από τη θεία του Όρλιν και, σύμφωνα με την αστυνομία, έπινε πολύ και μαστίγωνε τα παιδιά με ένα σύρμα. Ο Όρλιν υπέστη επανειλημμένα τις χειρότερες κακοποιήσεις.

Η αυτοψία έδειξε ότι είχε πολλαπλά κατάγματα. Υπήρχαν ενδείξεις ότι το μικροσκοπικό του σώμα είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι ο Μαλντονάδο χτυπούσε επανειλημμένα τον Όρλιν στο κεφάλι, τον κλωτσούσε και τοn έκαψε με αναπτήρα.

Τα χέρια του έφεραν μώλωπες, σημάδι ότι ο Όρλιν είχε προσπαθήσει να προστατευθεί από τα χτυπήματα. Ο ιατροδικαστής κατέγραψε ως αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο.

Ο Μαλντονάδο κατηγορήθηκε για φόνο και δήλωσε αθώος.

«Επέλεξε να αφήσει τον γιο της εδώ με έναν βίαιο δολοφόνο» είπε ο επικεφαλής της ICE

Σε δήλωση που εξέδωσε μία εβδομάδα μετά το θάνατο του Όρλιν, ο υπηρεσιακός διευθυντής της ICE Τοντ Μ. Λάιονς επέκρινε τη μητέρα του Όρλιν, Γουέντι Χερνάντες Ρέγιες, ισχυριζόμενος ότι είχε «εγκαταλείψει» το παιδί της στον άνδρα που φέρεται να τον σκότωσε, έναν παράνομο μετανάστη που «δεν έπρεπε καν να βρίσκεται σε αυτή τη χώρα», αλλά στον οποίο, παρ’ όλα αυτά, είχε επιτραπεί να φροντίζει τα παιδιά ενώ η μητέρα του Όρλιν βρισκόταν υπό κράτηση.

«Η Ρέγιες επέλεξε να αφήσει τον γιο της εδώ με έναν βίαιο δολοφόνο που του αφαίρεσε τη ζωή», ισχυρίστηκε.

Ωστόσο, η εξέταση των δικαστικών αρχείων και η ίδια η μαρτυρία της μητέρας αντικρούουν την εκδοχή της ICE και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ απελαύνει δεκάδες γονείς, πολλοί από τους οποίους χωρίς τα παιδιά τους.

Η Ερνάντεζ συνελήφθη από έναν βοηθό σερίφη στην Αλαμπάμα ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την εργασία της. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές ασκούν όλο και περισσότερο ελέγχους μετανάστευσης στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του προέδρου.

Δεν υπήρξε διασφάλιση για το παιδί – Δεν είχε ποινικό μητρώο η Ερνάντεζ

Ωστόσο, η εξέταση των δικαστικών εγγράφων και η ίδια η μαρτυρία της μητέρας έρχονται σε αντίθεση με την εκδοχή της ICE και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ απελαύνει δεκάδες γονείς, πολλοί από τους οποίους χωρίς τα παιδιά τους.

Η Χερνάντες συνελήφθη από έναν βοηθό σερίφη στην Αλαμπάμα ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του προέδρου.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόλντουιν παρέδωσε την Ερνάντεζ στην ICE. Απελάθηκε πίσω στην Ονδούρα λιγότερο από ένα μήνα μετά τη σύλληψή της. Η Ερνάντεζ δεν ταιριάζει στο προφίλ των «χειρότερων των χειρότερων» εγκληματιών που το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει υποσχεθεί να δώσει προτεραιότητα στην απέλασή τους. Είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, και δεν έχει ποινικό μητρώο.

Ωστόσο, κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο δηλωμένος στόχος είναι η απέλαση όσο το δυνατόν περισσότερων μεταναστών χωρίς έγγραφα. Αυτό περιλαμβάνει όλο και περισσότερο γονείς μικρών παιδιών, τα οποία τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες, ζουν με συγγενείς ή ακόμη και αφήνονται να τα βγάλουν πέρα μόνα τους — με ελάχιστη ή καθόλου παρακολούθηση για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με δικηγόρους, δεν υπάρχει καμία διάταξη στην ομοσπονδιακή νομοθεσία που να υποχρεώνει την ICE — ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία — να επικοινωνεί με τον κηδεμόνα ενός παιδιού μετά τη σύλληψη των γονιών του.

Η πολιτική της υπηρεσίας προβλέπει την τήρηση των επιθυμιών των γονιών για τα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού απέλασής τους, αλλά δικηγόροι που ειδικεύονται σε θέματα μετανάστευσης αναφέρουν ότι τα αιτήματα για οικογενειακή απέλαση συχνά αγνοούνται. Η έλλειψη διασφαλίσεων για τα παιδιά που μένουν πίσω θεωρείται ένα κραυγαλέο κενό σε ένα σύστημα που λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα για να απελάσει αριθμό μεταναστών που σπάει κάθε ρεκόρ.

Ήθελε να απελαθεί μαζί με το παιδί της

Η Ερνάντεζ είπε ότι παρακάλεσε επανειλημμένα τους αξιωματικούς της ICE να αφήσουν τον γιο της να φύγει μαζί της, αλλά οι εκκλήσεις της συνάντησαν σιωπή.

«Πώς θα μπορούσα να εγκαταλείψω τον γιο μου, αφού ο γιος μου ήταν ο έρωτας της ζωής μου;» δήλωσε η Ερνάντεζ, 29 ετών, σε συνέντευξή της. «Έκανα τα πάντα με τον γιο μου. Δεν είμαι κακή μητέρα που άφησε το παιδί της με έναν δολοφόνο» πρόσθεσε.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόλντουιν δήλωσε ότι ο αξιωματικός σταμάτησε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Ερνάντεζ για φερόμενες τροχαίες παραβάσεις, έλεγξε το μεταναστευτικό καθεστώς όλων των επιβατών στο εσωτερικό του, όπως απαιτείται από τον κρατικό νόμο, και ειδοποίησε την ICE και τους αξιωματικούς του Σερίφη που είχαν εξουσιοδοτηθεί να επιβάλλουν τους νόμους περί μετανάστευσης.

Η Ερνάντεζ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή κρύβεται στην Ονδούρα, επειδή η ICE είχε προηγουμένως απελάσει τον πρώην σύντροφό της, αφού είχε συλληφθεί στην Πενσακόλα για φερόμενη βία εναντίον της ίδιας και του Ορλίν.

Η σορός του Ορλίν παραμένει σε νεκροτομείο στην Ατλάντα. Η Ερνάντεζ προσπαθεί να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να θάψει τον γιο της. Πιστεύει ότι, ως Αμερικανός, ο τάφος του πρέπει να βρίσκεται εδώ.

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
1948 17.05.26

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 17.05.26

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές
«Make England Great Again» 16.05.26

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

