Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 09:00

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η φράση «στρατόπεδο συγκέντρωσης» προκαλεί σχεδόν αυτόματα μια βαριά σιωπή. Είναι ένας όρος φορτισμένος, δεμένος με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας.

Για τους περισσότερους, η σκέψη πηγαίνει κατευθείαν στην Ευρώπη του 20ού αιώνα και στη ναζιστική θηριωδία του Ολοκαυτώματος. Όμως η ιστορία αυτών των χώρων δεν ξεκινά ούτε τελειώνει εκεί.

Αντίθετα, εκτείνεται πολύ πιο πίσω και, βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας, σύμφωνα τους ερευνητές Alex Braithwaite και Rachel D. Van Nostrand, των οποίων η μελέτη στον τομέα των διεθνών σχέσεων και των συγκρούσεων επικεντρώνεται στις ιστορικές και σύγχρονες χρήσεις αυτών των συστημάτων ως μορφής καταστολής.

Η ιστορία των στρατοπέδων συγκέντρωσης

Όπως γράφουν οι Braithwaite και Van Nostrand σε άρθρο τους στο The Conversation, η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση στρατοπέδων συγκέντρωσης με τη σύγχρονη έννοια εντοπίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στην Κούβα του 1896–97, Ισπανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εφάρμοσαν την πολιτική των λεγόμενων «reconcentrados».

Στόχος ήταν να απομονώσουν τον άμαχο πληθυσμό από τους αντάρτες. Στην πράξη, όμως, αυτό που προέκυψε ήταν ένας εφιάλτης: συνωστισμός, πείνα, ασθένειες και μαζικοί θάνατοι.

Πεινασμένοι «Reconcentrados»· Ισπανικά στρατεύματα στο σιδηροδρομικό σταθμό· Μια πύλη της «Trocha»· Ένα ισπανικό οχυρό
Ημερομηνία: 2 Απριλίου 1898

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Βρετανοί υιοθέτησαν την ίδια πρακτική στη Νότια Αφρική, κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των Μπόερ. Περισσότεροι από 110.000 Μπόερ και δεκάδες χιλιάδες μαύροι Αφρικανοί κρατήθηκαν σε περίπου 120 στρατόπεδα.

Οι συνθήκες ήταν τραγικές. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν όχι από σφαίρες, αλλά από ασθένειες και υποσιτισμό. Ήταν μια πρόγευση όσων θα ακολουθούσαν τον 20ό αιώνα.

Μέχρι το 1939, περισσότερα από 30 τέτοια συστήματα είχαν ήδη δημιουργηθεί παγκοσμίως. Όμως η έννοια του «στρατοπέδου συγκέντρωσης» απέκτησε τη ζοφερότερη διάστασή της με την άνοδο του ναζισμού.

Στη διάρκεια της εξουσίας τους, οι Ναζί δημιούργησαν πάνω από 1.000 στρατόπεδα. Εκεί, εκατομμύρια άνθρωποι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν. Τα στρατόπεδα δεν ήταν απλώς χώροι κράτησης – ήταν μηχανές εξόντωσης, εργαλεία καταστολής και εκμετάλλευσης.

Δεύτερος Πόλεμος των Μπόερ – Στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπλουμφοντέιν

Από τότε, ο όρος δεν είναι απλώς περιγραφικός. Είναι ηθικός. Είναι μια προειδοποίηση.

Κι όμως, η ιστορία δεν σταμάτησε το 1945. Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, δεκάδες κράτη έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοια συστήματα και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ασία και την Ευρώπη, τα στρατόπεδα εμφανίζονται ξανά και ξανά, με διαφορετικά ονόματα αλλά με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κράτηση περισσότερων από 125.000 Ιαπωνοαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στη δεκαετία του 1970, η στρατιωτική δικτατορία της Αργεντινής χρησιμοποίησε αντίστοιχες δομές για να «εξαφανίσει» πολιτικούς αντιπάλους.

Ιαπωνοαμερικανοί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σάντα Ανίτα

Πιο πρόσφατα, διεθνείς οργανισμοί έχουν καταγράψει μαζικές κρατήσεις Ουιγούρων στην Κίνα, σε ένα δίκτυο εγκαταστάσεων που αριθμεί πάνω από 1.200 στρατόπεδα.

Τα 4 κριτήρια

Τι είναι, όμως, αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Πρώτον, η στοχοποίηση ομάδων αμάχων – όχι απαραίτητα εγκληματιών, αλλά ανθρώπων που ανήκουν σε συγκεκριμένες εθνικές, πολιτικές ή κοινωνικές κατηγορίες.

Δεύτερον, η συγκέντρωσή τους σε κλειστούς χώρους, όπου το κράτος ελέγχει πλήρως ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.

Τρίτον, η λειτουργία αυτών των χώρων εκτός των συνηθισμένων νομικών διαδικασιών – χωρίς δίκες, χωρίς σαφείς κατηγορίες, χωρίς δικαιώματα υπεράσπισης. Και τέταρτον, οι συνθήκες: κακοποίηση, παραμέληση, έλλειψη βασικών αγαθών και συστηματική βία.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι ειδικοί έχουν καταγράψει περίπου 150 τέτοια συστήματα από το 1896 μέχρι σήμερα.

Ο αριθμός είναι ενδεικτικός: τα στρατόπεδα δεν αποτελούν μια ιστορική εξαίρεση, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο εξουσίας.

Οι ΗΠΑ εν έτει 2026: Κέντρα κράτησης της ICE

Από τον Απρίλιο του 2026, περισσότερα από 240 κέντρα κράτησης μεταναστών λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), φιλοξενώντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που δεν είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους κρατούμενους προσφέρεται η επιλογή της άμεσης αυτο-απέλασης αντί της παραμονής υπό κράτηση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 34.000 αιτήσεις habeas corpus, με τις οποίες οι μετανάστες αμφισβητούν τη νομιμότητα της κράτησής τους χωρίς δίκη.

Κατά το πρώτο εξάμηνο της νέας θητείας, περισσότεροι από 272.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και καταγράφηκαν σε εγκαταστάσεις της ICE. Παρά την αύξηση των απελάσεων, τουλάχιστον 60.000 άτομα παρέμεναν υπό κράτηση τον Απρίλιο του 2026, χωρίς να έχουν ούτε απελαθεί ούτε αφεθεί ελεύθερα. Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν σημαντικά τα επίπεδα προηγούμενων ετών.

Αναφορές επισημαίνουν ότι επιχειρήσεις σύλληψης πραγματοποιούνται συχνά με βάση την εμφάνιση ή την τοποθεσία και όχι απαραίτητα τεκμηριωμένα στοιχεία παράνομης παραμονής. Επιπλέον, εκατοντάδες Αμερικανοί πολίτες φέρεται να έχουν τεθεί υπό κράτηση χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Τον Οκτώβριο του 2025, οι συλλήψεις σε κατοικίες και κοινότητες έφτασαν κατά μέσο όρο τις 400 ημερησίως, συχνά χωρίς ένταλμα υπογεγραμμένο από δικαστή.

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κράτησης παραμένει περιορισμένη. Δικηγόροι, συγγενείς, δημοσιογράφοι και μέλη του Κογκρέσου αντιμετωπίζουν εμπόδια στην είσοδο, ενώ ο έλεγχος της λειτουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μέσω του Γραφείου Επιβολής και Απομάκρυνσης, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες.

Παράλληλα, στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 70% των κρατουμένων δεν έχει ποινική καταδίκη, ενώ αρκετοί από τους υπόλοιπους αντιμετωπίζουν ήσσονος σημασίας παραβάσεις. Η μακρόχρονη κράτηση χωρίς δίκη εγείρει ερωτήματα για την τήρηση βασικών νομικών αρχών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται ένα προσωρινό κέντρο κράτησης μεταναστών, γνωστό ανεπίσημα ως «Alligator Alcatraz», στο Ότσοπι της Φλόριντα, στις 1 Ιουλίου 2025. REUTERS

Ανησυχία προκαλούν και οι συνθήκες διαβίωσης. Καταγγελίες αναφέρουν περικοπές σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και μείωση κατά 36% των επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων.

Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής και περιστατικά ιατρικής αμέλειας. Μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν 23 θάνατοι, αριθμός που ενδέχεται να καταστήσει το τρέχον έτος το πιο θανατηφόρο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι συντάκτες της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα κέντρα κράτησης της ICE πληρούν και τα τέσσερα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Και το κάνουν αυτό όχι για να προκαλέσουν, αλλά για να χρησιμοποιήσουν ακριβή γλώσσα, αντί για ευφημισμούς, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να προσέξουν τις προειδοποιήσεις για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν.

Όπως γράφει η δημοσιογράφος Andrea Pitzer, «όσο περισσότερο υπάρχουν τα στρατόπεδα, τόσο περισσότερο μετατρέπονται από ένα προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης σε μόνιμο πυλώνα του κράτους».

