newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 11:13

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Περισσότερες από 70 οργανώσεις για τα δικαιώματα κάλεσαν την ΕΕ να απορρίψει μια πρόταση που αποσκοπεί στην αύξηση των απελάσεων ατόμων χωρίς έγγραφα, προειδοποιώντας ότι ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει τους καθημερινούς χώρους, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις αλληλεπιδράσεις της κοινότητας σε εργαλεία επιβολής της μετανάστευσης τύπου ICE.

Αλλαγή πολιτικής

Σύμφωνα με τον Guardian, τον περασμένο Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την αύξηση των απελάσεων ατόμων που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποστολής τους σε κέντρα εκτός της ΕΕ.

Το σχέδιο κανονισμού για την επιβολή του νόμου, το οποίο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τους ευρωβουλευτές, έρχεται μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές του 2024.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 75 οργανώσεις για τα δικαιώματα από όλη την Ευρώπη δήλωσαν ότι τα σχέδια, εάν εγκριθούν, θα μπορούσαν να επεκτείνουν και να κανονικοποιήσουν τις επιδρομές και τα μέτρα επιτήρησης των μεταναστών σε ολόκληρη την ήπειρο, εντείνοντας παράλληλα το ρατσιστικό προφίλ.

Τα σχέδια «θα εδραιώσουν ένα τιμωρητικό σύστημα, τροφοδοτούμενο από την ακροδεξιά ρητορική και βασισμένο σε φυλετικές προκαταλήψεις, καταγγελίες, κρατήσεις και απελάσεις», αναφέρεται στη δήλωση.

«Η Ευρώπη γνωρίζει από την ιστορία της πού μπορούν να οδηγήσουν τα συστήματα επιτήρησης, εξιλαστήριων θυμάτων και ελέγχου».

Κατά την ανακοίνωση των προτάσεων πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις χαρακτήρισε «αποτελεσματικές και σύγχρονες διαδικασίες» που θα αυξήσουν τις απελάσεις ατόμων στα οποία δεν έχει χορηγηθεί άσυλο ή που έχουν παραβιάσει τη διάρκεια της βίζας τους.

Ένας στους πέντε ανθρώπους χωρίς δικαίωμα παραμονής επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής του, και το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία χρόνια.

Διαδηλωτές κρατούν πανό κατά των πολιτικών της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους μετανάστες, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ σκάφους μεταναστών και σκάφους της ακτοφυλακής ανοικτά της Χίου, στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Αυταρχική στροφή

Η δήλωση της Δευτέρας υπογράμμισε τον ριζικό χαρακτήρα των προτεινόμενων μέτρων, με σχέδια να επιτραπεί στην αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνες σε ιδιωτικές κατοικίες για άτομα χωρίς έγγραφα χωρίς δικαστική εντολή, καθώς και σε «άλλους σχετικούς χώρους».

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι «επιδρομές τύπου ICE» σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σε δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας, δήλωσε η Michele LeVoy της Πλατφόρμας για τη Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς Έγγραφα.

«Δεν μπορούμε να εξοργιζόμαστε με την ICE στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε αυτές τις πρακτικές στην Ευρώπη».

Η πρόταση θα μπορούσε επίσης να απαιτεί από τις δημόσιες υπηρεσίες να αναφέρουν τα άτομα χωρίς έγγραφα, μια κίνηση που πιθανότατα θα αποτρέψει τους ανθρώπους από την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας.

Η ανθρωπιστική οργάνωση Médecins du Monde δήλωσε ότι οι ευρύτερες συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης ήδη εκδηλώνονται στη Μινεσότα, όπου εκτυλίσσεται μια κρίση στη δημόσια υγεία μετά από μήνες καταστολής της μετανάστευσης.

«Οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες απλά αποφεύγουν να αναζητήσουν βασικές υπηρεσίες υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όταν η ζωή τους κινδυνεύει», δήλωσε η Andrea Soler Eslava της οργάνωσης.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας».

Ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Η επιστολή 19 σελίδων απαριθμεί περισσότερες από δώδεκα ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επιστολή του ΟΗΕ αμφισβήτησε επίσης τα κίνητρα της ΕΕ.

«Ανησυχούμε ότι ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί, εν μέρει, να έχει ως κίνητρο τον στιγματισμό των μεταναστών για ορισμένα εγχώρια κοινωνικά προβλήματα, υπονοώντας λανθασμένα ότι η απομάκρυνση των μεταναστών θα λύσει αυτά τα προβλήματα», ανέφερε, αναφέροντας ως παράδειγμα την κρίση στέγασης.

Τη Δευτέρα, οι υπογράφοντες της δήλωσης πρόσθεσαν στις ανησυχίες του ΟΗΕ, αναφέροντας σχέδια μέτρων που περιλαμβάνουν τη μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων στην ΕΕ.

Η Alamara Khwaja Bettum της Statewatch δήλωσε: «Η αύξηση της επιτήρησης, της αστυνόμευσης και του φυλετικού προφίλ θα τροφοδοτήσει μόνο τον ρατσισμό και την ακροδεξιά ατζέντα – δεν θα μειώσει τη μετανάστευση. Εάν γίνουν αποδεκτά, τα προτεινόμενα μέτρα θα υπονομεύσουν τις πιο βασικές πολιτικές ελευθερίες με καταστροφικά αποτελέσματα, κάτι που αποτελεί την πραγματική απειλή στην οποία πρέπει να επικεντρωθούμε».

Μια λήψη από drone δείχνει το ιταλικό πολεμικό πλοίο Libra, που μεταφέρει μετανάστες στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Ιταλία για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου των προσφύγων που συνελήφθησαν κοντά στα ιταλικά ύδατα, καθώς φτάνει στο Shengjin της Αλβανίας, στις 11 Απριλίου 2025.

Κέντα κράτησης εκτός της Ένωσης

Το σχέδιο κανονισμού για τις επιστροφές αναμένεται να ψηφιστεί από την επιτροπή πολιτικών ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ προχώρησε ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία υπεράκτιων κέντρων για μετανάστες, αφού οι κεντροδεξιοί και ακροδεξιοί ευρωβουλευτές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν αλλαγές που θα δώσουν στις αρχές περισσότερες επιλογές για την απέλαση των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους σε χώρες στις οποίες δεν έχουν πάει ποτέ.

Ο Εμανουέλ Αχίρι του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού δήλωσε ότι οι πιο πιθανό να επηρεαστούν από τους προτεινόμενους κανονισμούς επιστροφής είναι οι φυλετικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που ενδεχομένως θα επιδεινώσει την ευρέως τεκμηριωμένη φυλετική διάκριση που ήδη αντιμετωπίζουν.

«Αυτή η πρόταση, αντί να αποτελεί ένα ουδέτερο μέτρο για τη μετανάστευση, συνιστά μια άμεση και δυσανάλογη επίθεση σε κοινότητες που είναι ήδη περιθωριοποιημένες και πολύ συχνά εγκαταλελειμμένες από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε.

«Μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν θέση σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα του διαρθρωτικού ρατσισμού».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται
Νέα εποχή 16.02.26

Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται

Η συζήτηση για την πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη έχει ανοίξει για τα καλά. Γαλλία και Γερμανία συνομιλούν ήδη, ανοιχτές στον πυρηνικό διάλογο εμφανίζονται χώρες της Βαλτικής. Το αγκάθι είναι το ΝΑΤΟ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: 8 νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων
Κίνα 16.02.26

8 νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

«Κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση συγγενών φυλακισμένων εναντίον των ομαδικών δικών
Συγγενείς φυλακισμένων 16.02.26

Διαδηλώνουν ενάντια στις ομαδικές δίκες στο Ελ Σαλβαδόρ

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο Σαν Σαλβαδόρ συγγενείς φυλακισμένων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις μαζικές, ομαδικές δίκες, που θα οδηγήσουν στην καταδίκη αθώων, όπως καταγγέλλουν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα για τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο