ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Περισσότερες από 70 οργανώσεις για τα δικαιώματα κάλεσαν την ΕΕ να απορρίψει μια πρόταση που αποσκοπεί στην αύξηση των απελάσεων ατόμων χωρίς έγγραφα, προειδοποιώντας ότι ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει τους καθημερινούς χώρους, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις αλληλεπιδράσεις της κοινότητας σε εργαλεία επιβολής της μετανάστευσης τύπου ICE.

Αλλαγή πολιτικής

Σύμφωνα με τον Guardian, τον περασμένο Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την αύξηση των απελάσεων ατόμων που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποστολής τους σε κέντρα εκτός της ΕΕ.

Το σχέδιο κανονισμού για την επιβολή του νόμου, το οποίο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τους ευρωβουλευτές, έρχεται μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές του 2024.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 75 οργανώσεις για τα δικαιώματα από όλη την Ευρώπη δήλωσαν ότι τα σχέδια, εάν εγκριθούν, θα μπορούσαν να επεκτείνουν και να κανονικοποιήσουν τις επιδρομές και τα μέτρα επιτήρησης των μεταναστών σε ολόκληρη την ήπειρο, εντείνοντας παράλληλα το ρατσιστικό προφίλ.

Τα σχέδια «θα εδραιώσουν ένα τιμωρητικό σύστημα, τροφοδοτούμενο από την ακροδεξιά ρητορική και βασισμένο σε φυλετικές προκαταλήψεις, καταγγελίες, κρατήσεις και απελάσεις», αναφέρεται στη δήλωση.

«Η Ευρώπη γνωρίζει από την ιστορία της πού μπορούν να οδηγήσουν τα συστήματα επιτήρησης, εξιλαστήριων θυμάτων και ελέγχου».

Κατά την ανακοίνωση των προτάσεων πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις χαρακτήρισε «αποτελεσματικές και σύγχρονες διαδικασίες» που θα αυξήσουν τις απελάσεις ατόμων στα οποία δεν έχει χορηγηθεί άσυλο ή που έχουν παραβιάσει τη διάρκεια της βίζας τους.

Ένας στους πέντε ανθρώπους χωρίς δικαίωμα παραμονής επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής του, και το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία χρόνια.

Αυταρχική στροφή

Η δήλωση της Δευτέρας υπογράμμισε τον ριζικό χαρακτήρα των προτεινόμενων μέτρων, με σχέδια να επιτραπεί στην αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνες σε ιδιωτικές κατοικίες για άτομα χωρίς έγγραφα χωρίς δικαστική εντολή, καθώς και σε «άλλους σχετικούς χώρους».

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι «επιδρομές τύπου ICE» σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σε δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας, δήλωσε η Michele LeVoy της Πλατφόρμας για τη Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς Έγγραφα.

«Δεν μπορούμε να εξοργιζόμαστε με την ICE στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε αυτές τις πρακτικές στην Ευρώπη».

Η πρόταση θα μπορούσε επίσης να απαιτεί από τις δημόσιες υπηρεσίες να αναφέρουν τα άτομα χωρίς έγγραφα, μια κίνηση που πιθανότατα θα αποτρέψει τους ανθρώπους από την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας.

Η ανθρωπιστική οργάνωση Médecins du Monde δήλωσε ότι οι ευρύτερες συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης ήδη εκδηλώνονται στη Μινεσότα, όπου εκτυλίσσεται μια κρίση στη δημόσια υγεία μετά από μήνες καταστολής της μετανάστευσης.

«Οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες απλά αποφεύγουν να αναζητήσουν βασικές υπηρεσίες υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όταν η ζωή τους κινδυνεύει», δήλωσε η Andrea Soler Eslava της οργάνωσης.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας».

EU pass plans for mandatory migrant relocation scheme, with nations who refuse to cooperate fined a penalty of up to €22,000 per migrant.https://t.co/tUmU7h6Wqh — Tess Summers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪 (@tesssummers98) June 10, 2023

Ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Η επιστολή 19 σελίδων απαριθμεί περισσότερες από δώδεκα ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επιστολή του ΟΗΕ αμφισβήτησε επίσης τα κίνητρα της ΕΕ.

«Ανησυχούμε ότι ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί, εν μέρει, να έχει ως κίνητρο τον στιγματισμό των μεταναστών για ορισμένα εγχώρια κοινωνικά προβλήματα, υπονοώντας λανθασμένα ότι η απομάκρυνση των μεταναστών θα λύσει αυτά τα προβλήματα», ανέφερε, αναφέροντας ως παράδειγμα την κρίση στέγασης.

Τη Δευτέρα, οι υπογράφοντες της δήλωσης πρόσθεσαν στις ανησυχίες του ΟΗΕ, αναφέροντας σχέδια μέτρων που περιλαμβάνουν τη μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων στην ΕΕ.

Η Alamara Khwaja Bettum της Statewatch δήλωσε: «Η αύξηση της επιτήρησης, της αστυνόμευσης και του φυλετικού προφίλ θα τροφοδοτήσει μόνο τον ρατσισμό και την ακροδεξιά ατζέντα – δεν θα μειώσει τη μετανάστευση. Εάν γίνουν αποδεκτά, τα προτεινόμενα μέτρα θα υπονομεύσουν τις πιο βασικές πολιτικές ελευθερίες με καταστροφικά αποτελέσματα, κάτι που αποτελεί την πραγματική απειλή στην οποία πρέπει να επικεντρωθούμε».

Κέντα κράτησης εκτός της Ένωσης

Το σχέδιο κανονισμού για τις επιστροφές αναμένεται να ψηφιστεί από την επιτροπή πολιτικών ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ προχώρησε ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία υπεράκτιων κέντρων για μετανάστες, αφού οι κεντροδεξιοί και ακροδεξιοί ευρωβουλευτές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν αλλαγές που θα δώσουν στις αρχές περισσότερες επιλογές για την απέλαση των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους σε χώρες στις οποίες δεν έχουν πάει ποτέ.

Ο Εμανουέλ Αχίρι του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού δήλωσε ότι οι πιο πιθανό να επηρεαστούν από τους προτεινόμενους κανονισμούς επιστροφής είναι οι φυλετικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που ενδεχομένως θα επιδεινώσει την ευρέως τεκμηριωμένη φυλετική διάκριση που ήδη αντιμετωπίζουν.

«Αυτή η πρόταση, αντί να αποτελεί ένα ουδέτερο μέτρο για τη μετανάστευση, συνιστά μια άμεση και δυσανάλογη επίθεση σε κοινότητες που είναι ήδη περιθωριοποιημένες και πολύ συχνά εγκαταλελειμμένες από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε.

«Μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν θέση σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα του διαρθρωτικού ρατσισμού».