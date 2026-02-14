Με αγωνία περίμεναν οι ηγέτες της Ευρώπης την τοποθέτηση του αμερικανού ΥΠΕΞ στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς η ανάμνηση της περσινής ομιλία του Τζέι ντι Βανς ήταν τραυματική.

Μετά την πρωτοφανή ένταση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε στην ομιλία του ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να διορθώσει τα λάθη που έκαναν οι παγκόσμιοι ηγέτες στο παρελθόν και ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να το κάνει μόνη της, αλλά θα προτιμούσε να έχει την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων της, λέγοντας «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, ανήκουμε μαζί».

«Είμαστε μέρος ενός πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Είμαστε συνδεδεμένοι με τους βαθύτερους δεσμούς που θα μπορούσαν να μοιραστούν τα έθνη, σφυρηλατημένους από αιώνες κοινής ιστορίας, χριστιανικής πίστης, πολιτισμού, κληρονομιάς, γλώσσας, καταγωγής και τις θυσίες που έκαναν μαζί οι πρόγονοί μας», είπε.

Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε ανακούφιση στην αίθουσα σύμφωνα με τον Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, συντονιστή στην ομιλία του Ρούμπιο, που αντιπαρέβαλε την τοποθέτηση του αμερικανού ΥΠΕΞ με αυτή του αμερικανού αντιπροέδρου το 2025 που «κατσάδιασε» τους ευρωπαίους ηγέτες.

Επίθεση στον ΟΗΕ

Ωστόσο ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τα σημεία της ατζέντας Τραμπ που ασκεί κριτική στην ΕΕ για τον «φιλελευθερισμό» της, και τον «σεβασμό» της στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ για μία ακόμα φορά αμφισβήτησε ανοιχτά τη μεταπολεμική αντίληψη για έναν «κόσμο που βασίζεται σε κανόνες» με επίθεση στον ΟΗΕ που «δεν μπορεί να λύσει τις συγκρούσεις» που υποτίθεται ότι έλυσε ο Τραμπ με το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα.

«Τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να έχουν τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσουν εργαλείο για το καλό στον κόσμο […] αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι, σήμερα, στα πιο πιεστικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, δεν έχουν απαντήσεις και δεν έχουν παίξει ουσιαστικά κανένα ρόλο. Δεν μπόρεσαν να λύσουν τον πόλεμο στη Γάζα», είπε ο Ρούμπιο και ζήτησε την μεταρρύθμιση των παγκόσμιων θεσμών.

«Η μαζική μετανάστευση ήταν και συνεχίζει να είναι μια κρίση, η οποία μεταμορφώνει και αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες σε όλη τη Δύση», είπε ακόμα ο Ρούμπιο και περιέγραψε τη συνεργασία που οι ΗΠΑ επιθυμούν με την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της οικονομίας.

«Μαζί, μπορούμε να αναπτύξουμε βιομηχανικά τις οικονομίες μας και να ανοικοδομήσουμε τις ικανότητές μας να υπερασπιστούμε τους λαούς μας, αλλά το έργο αυτής της νέας συμμαχίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη στρατιωτική συνεργασία και στην ανάκτηση των βιομηχανιών του παρελθόντος».

«Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων μας σε νέα σύνορα, απελευθερώνοντας την εφευρετικότητά μας, τη δημιουργικότητά μας και το δυναμικό πνεύμα για να χτίσουμε έναν νέο Δυτικό αιώνα».

«Μαζί, δεν μπορούμε μόνο να ανακτήσουμε τον έλεγχο των δικών μας βιομηχανιών και αλυσίδων εφοδιασμού, μπορούμε να ευημερήσουμε στους τομείς που θα καθορίσουν τον 21ο αιώνα. Πρέπει επίσης να αποκτήσουμε τον έλεγχο των εθνικών μας συνόρων».

Παρηκμασμένο status quo

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε εμμέσως στις απαιτήσεις των ΗΠΑ τα κράτη της ΕΕ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δυνάμεις, κάτι που οι ευρωπαίοι ηγέτες όχι μόνο έχουν αποδεχτεί αλλά τώρα επιχειρούν να το παρουσιάσουν και ως αναγκαιότητα και απέναντι στις απειλές της Ουάσιγκτον.

«Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, έτσι ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη. Γι’ αυτό δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι αλυσοδεμένοι από ενοχές και ντροπή», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

«Θέλουμε συμμάχους που είναι περήφανοι για τον πολιτισμό και την κληρονομιά τους, που καταλαβαίνουν ότι είμαστε κληρονόμοι του ίδιου μεγάλου και ευγενούς πολιτισμού και που μαζί μας είναι πρόθυμοι και ικανοί να τον υπερασπιστούμε».

«Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουμε οι σύμμαχοι να δικαιολογούν το διαλυμένο status quo, αντί να προχωρούν σε ό,τι είναι απαραίτητο για να το διορθώσουν. Διότι εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε ευγενικοί φροντιστές της διαχειριζόμενης παρακμής της Δύσης», πρόσθεσε ο αμερικανός ΥΠΕΞ κάνοντας ξεκάθαρο ότι όταν μιλά για πολιτισμό και αξίες δεν αναφέρεται στις λεγόμενες «αξίες του δυτικού πολιτισμού» τις οποίες υποτίθεται ότι υπερασπιζεται η διατλαντική συμμαχία.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Ρούμπιο, ο James Bays ανταποκριτής του Al Jazeera στο Μόναχο, σημείωσε ότι ναι μεν ο αμερικανός ΥΠΕΞ μίλησε με «τρυφερότητα» για την Ευρώπη αλλά ταυτόχρονα ήταν ξεκάθαρος ότι η πολιτική της διατλαντικής συμμαχίας έχει αλλάξει.

Το αμερικανικό δόγμα που κυριάρχησε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν μία ανόητη ιδέα είπε ο Ρούμπιο και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν μόνες τους, αλλά θα προτιμούσαν να το κάνουν στο πλαίσιο μίας νέας συμμαχίας με την Ευρώπη.