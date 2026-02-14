newspaper
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 12:16

Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Spotlight

Με αγωνία περίμεναν οι ηγέτες της Ευρώπης την τοποθέτηση του αμερικανού ΥΠΕΞ στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς η ανάμνηση της περσινής ομιλία του Τζέι ντι Βανς ήταν τραυματική.

Μετά την πρωτοφανή ένταση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε στην ομιλία του ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να διορθώσει τα λάθη που έκαναν οι παγκόσμιοι ηγέτες στο παρελθόν και ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να το κάνει μόνη της, αλλά θα προτιμούσε να έχει την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων της, λέγοντας «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, ανήκουμε μαζί».

«Είμαστε μέρος ενός πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Είμαστε συνδεδεμένοι με τους βαθύτερους δεσμούς που θα μπορούσαν να μοιραστούν τα έθνη, σφυρηλατημένους από αιώνες κοινής ιστορίας, χριστιανικής πίστης, πολιτισμού, κληρονομιάς, γλώσσας, καταγωγής και τις θυσίες που έκαναν μαζί οι πρόγονοί μας», είπε.

Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε ανακούφιση στην αίθουσα σύμφωνα με τον Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, συντονιστή στην ομιλία του Ρούμπιο, που αντιπαρέβαλε την τοποθέτηση του αμερικανού ΥΠΕΞ με αυτή του αμερικανού αντιπροέδρου το 2025 που «κατσάδιασε» τους ευρωπαίους ηγέτες.

Επίθεση στον ΟΗΕ

Ωστόσο ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τα σημεία της ατζέντας Τραμπ που ασκεί κριτική στην ΕΕ για τον «φιλελευθερισμό» της, και τον «σεβασμό» της στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ για μία ακόμα φορά αμφισβήτησε ανοιχτά τη μεταπολεμική αντίληψη για έναν «κόσμο που βασίζεται σε κανόνες» με επίθεση στον ΟΗΕ που «δεν μπορεί να λύσει τις συγκρούσεις» που υποτίθεται ότι έλυσε ο Τραμπ με το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα.

«Τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να έχουν τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσουν εργαλείο για το καλό στον κόσμο […] αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι, σήμερα, στα πιο πιεστικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, δεν έχουν απαντήσεις και δεν έχουν παίξει ουσιαστικά κανένα ρόλο. Δεν μπόρεσαν να λύσουν τον πόλεμο στη Γάζα», είπε ο Ρούμπιο και ζήτησε την μεταρρύθμιση των παγκόσμιων θεσμών.

«Η μαζική μετανάστευση ήταν και συνεχίζει να είναι μια κρίση, η οποία μεταμορφώνει και αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες σε όλη τη Δύση», είπε ακόμα ο Ρούμπιο και περιέγραψε τη συνεργασία που οι ΗΠΑ επιθυμούν με την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της οικονομίας.

«Μαζί, μπορούμε να αναπτύξουμε βιομηχανικά τις οικονομίες μας και να ανοικοδομήσουμε τις ικανότητές μας να υπερασπιστούμε τους λαούς μας, αλλά το έργο αυτής της νέας συμμαχίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη στρατιωτική συνεργασία και στην ανάκτηση των βιομηχανιών του παρελθόντος».

«Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων μας σε νέα σύνορα, απελευθερώνοντας την εφευρετικότητά μας, τη δημιουργικότητά μας και το δυναμικό πνεύμα για να χτίσουμε έναν νέο Δυτικό αιώνα».

«Μαζί, δεν μπορούμε μόνο να ανακτήσουμε τον έλεγχο των δικών μας βιομηχανιών και αλυσίδων εφοδιασμού, μπορούμε να ευημερήσουμε στους τομείς που θα καθορίσουν τον 21ο αιώνα. Πρέπει επίσης να αποκτήσουμε τον έλεγχο των εθνικών μας συνόρων».

Παρηκμασμένο status quo

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε εμμέσως στις απαιτήσεις των ΗΠΑ τα κράτη της ΕΕ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δυνάμεις, κάτι που οι ευρωπαίοι ηγέτες όχι μόνο έχουν αποδεχτεί αλλά τώρα επιχειρούν να το παρουσιάσουν και ως αναγκαιότητα και απέναντι στις απειλές της Ουάσιγκτον.

«Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, έτσι ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη. Γι’ αυτό δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι αλυσοδεμένοι από ενοχές και ντροπή», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

«Θέλουμε συμμάχους που είναι περήφανοι για τον πολιτισμό και την κληρονομιά τους, που καταλαβαίνουν ότι είμαστε κληρονόμοι του ίδιου μεγάλου και ευγενούς πολιτισμού και που μαζί μας είναι πρόθυμοι και ικανοί να τον υπερασπιστούμε».

«Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουμε οι σύμμαχοι να δικαιολογούν το διαλυμένο status quo, αντί να προχωρούν σε ό,τι είναι απαραίτητο για να το διορθώσουν. Διότι εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε ευγενικοί φροντιστές της διαχειριζόμενης παρακμής της Δύσης», πρόσθεσε ο αμερικανός ΥΠΕΞ κάνοντας ξεκάθαρο ότι όταν μιλά για πολιτισμό και αξίες δεν αναφέρεται στις λεγόμενες «αξίες του δυτικού πολιτισμού» τις οποίες υποτίθεται ότι υπερασπιζεται η διατλαντική συμμαχία.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Ρούμπιο, ο James Bays ανταποκριτής του Al Jazeera στο Μόναχο, σημείωσε ότι ναι μεν ο αμερικανός ΥΠΕΞ μίλησε με «τρυφερότητα» για την Ευρώπη αλλά ταυτόχρονα ήταν ξεκάθαρος ότι η πολιτική της διατλαντικής συμμαχίας έχει αλλάξει.

Το αμερικανικό δόγμα που κυριάρχησε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν μία ανόητη ιδέα είπε ο Ρούμπιο και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν μόνες τους, αλλά θα προτιμούσαν να το κάνουν στο πλαίσιο μίας νέας συμμαχίας με την Ευρώπη.

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0
Στρατηγική χάους 14.02.26

«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0

Εμπάργκο, πετρελαϊκός αποκλεισμός, οικονομική κατάρρευση: η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στον λαό στην Κούβα, αξιώνοντας άνευ όρων συνθηκολόγηση της ηγεσίας στην Αβάνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Διάσκεψη του Μονάχου: Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους κατά τις ένοπλες συρράξεις
Διάσκεψη του Μονάχου 14.02.26

«Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους»

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», στηλιτεύει ο ΔΕΕΣ, τονίζοντας ότι οι άμαχοι γίνονται πλέον πιο συχνά στόχοι.

Σύνταξη
«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων
Έκθεση 14.02.26

«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Το Ινστιτούτο θεωρεί τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
Ουάνγκ Γι 14.02.26

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Τεχνητή Νοημοσύνη 14.02.26

Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και την Palantir για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Μάθιου Γουίτακερ 14.02.26

«Δεν έχω πειστεί» ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα συμφωνήσει με την Ουκρανία

«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία», ισχυρίζεται ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάτι ανάλογο.

Σύνταξη
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
