14.02.2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Politico για Διάσκεψη Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Αμυνα – Μπορεί να σηκώσει κεφάλι στις ΗΠΑ
14 Φεβρουαρίου 2026

Politico για Διάσκεψη Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Αμυνα – Μπορεί να σηκώσει κεφάλι στις ΗΠΑ

Η Ευρώπη ενισχύει τις αμυντικές δαπάνες και επιδιώκει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία

Το ενιαίο μέτωπο υπέρ της αύξησης των αμυντικών προϋπολογισμών παρουσίασαν στη Διάσκεψη του Μονάχου οι Ευρωπαίοι ηγέτες, βάζοντας στο τραπέζι και την αναβάθμιση του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, τα μηνύματα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία στην άμυνα και η κριτική προς τις ΗΠΑ δείχνουν μια νέα φάση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρώπη φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Ουάσιγκτον, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τη Βόρεια Αμερική. Παρ’ όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να μην είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της αμερικανικής πίεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας στο Μόναχο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών προϋπολογισμών και αναδιάρθρωσης της διατλαντικής συμμαχίας με πιο ανεξάρτητο ρόλο για την Ευρώπη. Όπως ανέφεραν, «η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες, από την άμυνα έως την τεχνολογία, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικές δυνάμεις».

Διάσκεψη Μονάχου
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε τη σημασία του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Το να είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ είναι πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές. Ας αποκαταστήσουμε και αναβιώσουμε τη διατλαντική εμπιστοσύνη μαζί».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Προειδοποίησε ότι οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να αναπτύξουν πλήρη στρατηγική ισχύ, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και της άμυνας, ώστε να γίνουν λιγότερο εξαρτημένες από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Όλα όσα αφορούν τους Ευρωπαίους πρέπει να αποφασίζονται από τους ίδιους», τόνισε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση και να θέσει ξεκάθαρους στόχους για την αυτονομία της. Όπως μετέδωσε η DW, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης πως «πρέπει να επιταχύνουμε την αμυντική συνεργασία και να δείξουμε αποφασιστικότητα».

Η αντίδραση των Αμερικανών

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ο Υφυπουργός Άμυνας Έλμπριντζ Κόλμπι χαρακτήρισε τη στάση της Γερμανίας «ιστορική και τεράστια στροφή» στα ζητήματα άμυνας.

Παράλληλα, οι θέσεις των δύο πλευρών παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Ο Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη να δείξει περισσότερη υπερηφάνεια για την Ένωση και να μην παρασύρεται από τον ευρωσκεπτικισμό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία με οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, τη στιγμή που η αμερικανική υποστήριξη υπό την ηγεσία Τραμπ έχει περιοριστεί.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, επισήμανε τη σημασία της διατήρησης της διατλαντικής σχέσης και του αμοιβαίου οφέλους που προκύπτει από τη συμμαχία.

Η Ευρώπη, με τη συνεργασία Γερμανίας και Γαλλίας, φαίνεται να προχωρά σε ένα νέο μοντέλο άμυνας, βασισμένο στη στρατηγική αυτονομία και στην αποφυγή υπερβολικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ. Το ζήτημα των αμυντικών δαπανών παραμένει στο επίκεντρο, καθώς οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν πιο ανεξάρτητο ρόλο στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.

