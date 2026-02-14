Οι άμαχοι μετατρέπονται ολοένα πιο συχνά σε στόχους κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά νέες αλλά πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στηλίτευσε χθες Παρασκευή η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου – ΔΕΕΣ (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η Μιριάνα Σπόλιαριτς).

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», τόνισε η Μιριάνα Σπόλιαριτς κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Oι ένοπλες συγκρούσεις χειροτερεύουν εξαιτίας της ταχείας τεχνολογικής προόδου»

«Ομως δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα αριθμών: υπάρχει επίσης ζήτημα έντασης, κλίμακας, και το γεγονός ότι οι ένοπλες συγκρούσεις χειροτερεύουν εξαιτίας της ταχείας τεχνολογικής προόδου», ιδίως ως προς τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, πρόσθεσε.

«Τα drones χρησιμοποιούνται εναντίον στρατιωτικών και, ολοένα περισσότερο, εναντίον αμάχων. Οι πόλεμοι έχουν μεταμορφωθεί σε πολέμους όχι εναντίον όσων φέρουν όπλα, αλλά εναντίον αμάχων, κατά τρόπο εσκεμμένο», παρατήρησε η επικεφαλής της ΔΕΕΣ.

Προειδοποίησε ακόμη εναντίον του πισωγυρίσματος όσον αφορά την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διάρκεια πολέμων.

At #MSC2026, @ICRC President Mirjana Spoljaric Egger spoke about the impacts of the erosion of international law, stressing that drones are increasingly being used in warfare against civilians. pic.twitter.com/asiqY4xenf — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 13, 2026

Ζήτημα χρόνου…

«Αν κατεδαφίζεις τους κανόνες του πολέμου, αν λες ‘θα κερδίσω αυτόν τον πόλεμο με κάθε τίμημα, δεν υπάρχει κανένας κανόνας’, στέλνεις μήνυμα σε όλους όσοι φέρουν όπλα πως τα πάντα επιτρέπονται.

»Κι είναι ζήτημα χρόνου προτού εκραγεί βόμβα στη δική σου πόλη. Οι νέες τεχνολογίες και η εξάπλωση των ένοπλων οργανώσεων το κάνουν εφικτό αυτό σήμερα», τόνισε η κ. Σπόλιαριτς.

Πηγή: ΑΠΕ