Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης, αλλά και ανάληψης δράσης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, έστειλε και από το Μόναχο ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, στην ομιλία του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, απάντησε στις (από πέρυσι) επικρίσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πηγή έμπνευσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, είπε ότι θέλει να στείλει «ένα μήνυμα θάρρους και αποφασιστικότητας», επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του για το μέλλον της Ευρώπης. Τόσο στην οικονομία όσο και στην άμυνα, αλλά και στη διεθνή πολιτική.

«Θέλουμε ισχυρότερη Ευρώπη»

«Όλοι θέλουν να είμαστε πιο δυνατοί στην άμυνά μας, εκτός από τους εχθρούς μας. Θέλουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη», δήλωσε. «Είμαστε πολύ δειλοί και δεν μπορούμε να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Όλοι πρέπει να εμπνευστούν από εμάς και να σταματήσουν να μας επικρίνουν», σχολίασε, ουσιαστικά θυμίζοντας τη σκαιή επίθεση του Τζέι Ντι Βανς πριν από έναν χρόνο.

«Η Ευρώπη έχει διασυρθεί ως μια γερασμένη, αργή και κατακερματισμένη οντότητα, υποβαθμισμένη από την ιστορία», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Ως μια υπερβολικά ρυθμιζόμενη και απαθής οικονομία που απομακρύνεται από την καινοτομία. Ως μια κοινωνία που μαστίζεται από βάρβαρες μεταναστεύσεις που διαφθείρουν τις πολύτιμες παραδόσεις της», πρόσθεσε. Και, σημείωσε, «ακόμη πιο περίεργο, σε ορισμένους κύκλους, μοιάζει με μια καταπιεστική ήπειρο όπου ο λόγος υποτίθεται ότι δεν είναι ελεύθερος και όπου τα εναλλακτικά γεγονότα δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα ύπαρξης με την ίδια την αλήθεια. Αυτή την ξεπερασμένη και δυσκίνητη έννοια», είπε, βάλλοντας ευθέως κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Και σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης: «Μόλις χθες, μιλούσαμε για την ανταγωνιστικότητά μας. Ζητώ υπερηφάνεια για όσα έχουν επιτευχθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

«Είμαστε κοντά στην ειρήνη»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Γαλλίας εκτίμησε ότι «πλησιάζουμε περισσότερο στην ειρήνη». Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι βλέπει «την ειρήνη να διαμορφώνεται», αλλά η Ρωσία συνεχίζει να «σκοτώνει αμάχους».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στοχεύουμε τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τα έσοδα της Ρωσίας έχουν μειωθεί κατά 25%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η στόχευση αυτού του στόλου είναι πραγματικά αποτελεσματική», επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και σημείωσε: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη χωρίς τους Ευρωπαίους, μπορείτε να είστε σίγουροι γι’ αυτό». Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορεί να λείπουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης την επαναλειτουργία «ενός διαφανούς καναλιού επικοινωνίας» με τους Ρώσους, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Ουκρανούς.

Σε περίπτωση ειρήνης στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα πρέπει να «ορίσει κανόνες συνύπαρξης» με τη Ρωσία, διευκρινίζει. Ωστόσο, υποστήριξε ότι «ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία δεν απαιτεί παραχωρήσεις στις ρωσικές απαιτήσεις, αλλά μάλλον αυξημένη πίεση».

Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει πάντα να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια επιθετική Ρωσία.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη

Θέτοντας ξανά το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, χωρίς τις ΗΠΑ, ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την έναρξη «διαβουλεύσεων μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων» για να διαμορφωθεί μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη».

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει γεωπολιτική δύναμη», δηλώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Και κάλεσε τους Ευρωπαίους να αναπτύξουν τα μέσα για βαθιές, ακριβείς δυνατότητες επιθέσεων.

Και αν θέλουν οι Ευρωπαίοι να βρίσκονται σε «θέση ισχύος» για να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία στο μέλλον, είπε, πρέπει να «αναπτύξουν ενεργά» την αμυντική τους «εργαλειοθήκη».

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σεβαστή

Επανερχόμενος στο ζήτημα των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε σαφήνεια στις θέση της.

Και επισήμανε ότι έτσι η Ευρώπη θα είναι «ένας καλός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Να μην είμαστε βάρος», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά μια δύναμη «που πρέπει να γίνεται σεβαστή».