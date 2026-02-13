newspaper
Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:44

Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Ο Μακρόν επανέλαβε τις θέσεις του για ενίσχυση, οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά, αλλά απαιτεί πίεση προς τη Ρωσία και όχι υποχωρήσεις.

Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης, αλλά και ανάληψης δράσης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, έστειλε και από το Μόναχο ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, στην ομιλία του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, απάντησε στις (από πέρυσι) επικρίσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πηγή έμπνευσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, είπε ότι θέλει να στείλει «ένα μήνυμα θάρρους και αποφασιστικότητας», επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του για το μέλλον της Ευρώπης. Τόσο στην οικονομία όσο και στην άμυνα, αλλά και στη διεθνή πολιτική.

«Θέλουμε ισχυρότερη Ευρώπη»

«Όλοι θέλουν να είμαστε πιο δυνατοί στην άμυνά μας, εκτός από τους εχθρούς μας. Θέλουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη», δήλωσε. «Είμαστε πολύ δειλοί και δεν μπορούμε να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Όλοι πρέπει να εμπνευστούν από εμάς και να σταματήσουν να μας επικρίνουν», σχολίασε, ουσιαστικά θυμίζοντας τη σκαιή επίθεση του Τζέι Ντι Βανς πριν από έναν χρόνο.

REUTERS/Liesa Johannssen

«Η Ευρώπη έχει διασυρθεί ως μια γερασμένη, αργή και κατακερματισμένη οντότητα, υποβαθμισμένη από την ιστορία», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Ως μια υπερβολικά ρυθμιζόμενη και απαθής οικονομία που απομακρύνεται από την καινοτομία. Ως μια κοινωνία που μαστίζεται από βάρβαρες μεταναστεύσεις που διαφθείρουν τις πολύτιμες παραδόσεις της», πρόσθεσε. Και, σημείωσε, «ακόμη πιο περίεργο, σε ορισμένους κύκλους, μοιάζει με μια καταπιεστική ήπειρο όπου ο λόγος υποτίθεται ότι δεν είναι ελεύθερος και όπου τα εναλλακτικά γεγονότα δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα ύπαρξης με την ίδια την αλήθεια. Αυτή την ξεπερασμένη και δυσκίνητη έννοια», είπε, βάλλοντας ευθέως κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Και σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης: «Μόλις χθες, μιλούσαμε για την ανταγωνιστικότητά μας. Ζητώ υπερηφάνεια για όσα έχουν επιτευχθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

«Είμαστε κοντά στην ειρήνη»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Γαλλίας εκτίμησε ότι «πλησιάζουμε περισσότερο στην ειρήνη». Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι βλέπει «την ειρήνη να διαμορφώνεται», αλλά η Ρωσία συνεχίζει να «σκοτώνει αμάχους».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στοχεύουμε τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τα έσοδα της Ρωσίας έχουν μειωθεί κατά 25%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η στόχευση αυτού του στόλου είναι πραγματικά αποτελεσματική», επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και σημείωσε: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη χωρίς τους Ευρωπαίους, μπορείτε να είστε σίγουροι γι’ αυτό». Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορεί να λείπουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης την επαναλειτουργία «ενός διαφανούς καναλιού επικοινωνίας» με τους Ρώσους, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Ουκρανούς.

Σε περίπτωση ειρήνης στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα πρέπει να «ορίσει κανόνες συνύπαρξης» με τη Ρωσία, διευκρινίζει.  Ωστόσο, υποστήριξε ότι «ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία δεν απαιτεί παραχωρήσεις στις ρωσικές απαιτήσεις, αλλά μάλλον αυξημένη πίεση».

Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει πάντα να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια επιθετική Ρωσία.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη

Θέτοντας ξανά το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, χωρίς τις ΗΠΑ, ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την έναρξη «διαβουλεύσεων μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων» για να διαμορφωθεί μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη».

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει γεωπολιτική δύναμη», δηλώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Και κάλεσε τους Ευρωπαίους να αναπτύξουν τα μέσα για βαθιές, ακριβείς δυνατότητες επιθέσεων.

Και αν θέλουν οι Ευρωπαίοι να βρίσκονται σε «θέση ισχύος» για να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία στο μέλλον, είπε, πρέπει να «αναπτύξουν ενεργά» την αμυντική τους «εργαλειοθήκη».

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σεβαστή

Επανερχόμενος στο ζήτημα των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε σαφήνεια στις θέση της.

Και επισήμανε ότι έτσι η Ευρώπη θα είναι «ένας καλός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Να μην είμαστε βάρος», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά μια δύναμη «που πρέπει να γίνεται σεβαστή».

Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία
Εργατική μεταρρύθμιση 13.02.26

Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία

Την Τετάρτη, ενώ η Γερουσία της Αργεντινής συνεδρίαζε για μια μεταρρύθμιση με στόχο την αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται
Κόκκινος συναγερμός 13.02.26

Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και ένας Ισπανία, από την κακοκαιρία. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας
Μετά τον Μαδούρο... 13.02.26

«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. 

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 13.02.26

Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί

Στόχος του Τραμπ είναι να υποκινήσει τον φόβο στους μετανάστες και να τους προτρέψει να «αυτοαπελαθούν» στις πατρίδες τους, εάν βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, ή στους επίδοξους μετανάστες να πάνε αλλού

Σύνταξη
Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου
Παρίσι 13.02.26

Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου

Ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και φέρεται να απείλησε αστυνομικό και να φώναζε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας» πριν τον πυροβολήσουν και τον συλλάβουν.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
