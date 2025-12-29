Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Βουλευτές της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), τον Φεβρουάριο. Το AfD είχε αποκλειστεί τα τελευταία δύο χρόνια από τη διεθνή σύνοδο των αξιωματούχων άμυνας που πραγματοποιείται στη γερμανική πόλη.

Ο λόγος που η Διάσκεψη άλλαξε τη στάση της έναντι του AfD, όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές, ήταν η περσινή ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «καταπνίγει την ελευθερία του λόγου», κρατώντας στο περιθώριο το AfD.

Εκπρόσωπος της Διάσκεψης του Μονάχου, όταν ρωτήθηκε σχετικά, αρνήθηκε να εξηγήσει τη νέα πολιτική. Υποστήριξε ότι η εκδήλωση διοικείται από «ιδιωτικό, ανεξάρτητο ίδρυμα» και «δεν έχει καμία υποχρέωση προς κανέναν να εκδίδει προσκλήσεις για τις εκδηλώσεις του».

Υποστήριξε επίσης ότι «αποφασίστηκε να προσκληθούν βουλευτές από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Bundestag». Κυρίως μέλη των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας. «Η ίδια αρχή ίσχυε πριν από το 2024», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν η κριτική από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο έπαιξε ρόλο στην απόφαση, ο εκπρόσωπος είπε: «Η Διάσκεψη του Μονάχου αποφασίζει ανεξάρτητα για τις προσκλήσεις στις εκδηλώσεις της».

Οι σχέσεις Βανς και AfD

Το AfD το τελευταίο διάστημα καλλιεργεί δεσμούς με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω του νέου δόγματος για τη στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι πρέπει να στηριχθούν τα «πατριωτικά» (στην ουσία ακροδεξιά) κόμματα στην Ευρώπη.

Ο Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν λίγες ημέρες πριν από της εκλογές στη Γερμανία, συναντήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης με την συμπρόεδρο του AfD, Άλις Βάιντελ. Την ίδια ώρα, αρνήθηκε να συναντηθεί με τον τότε καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Η Άλις Βάιντελ, το κόμμα της οποίας έχει 10 βουλευτές στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων και 9 στην επιτροπή άμυνας της Bundestag, δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει λάβει πρόσκληση για τη Διάσκεψη.

Η Διάσκεψη του Μονάχου συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και κορυφαίους στρατιωτικούς από όλο τον κόσμο για ένα Σαββατοκύριακο δημόσιων ομιλιών και ιδιωτικών διαβουλεύσεων.

Σφοδρές αντιδράσεις

Η προηγούμενη πολιτική της Διάσκεψης κατά του AfD υιοθετήθηκε από τον τότε πρόεδρό της, Κρίστοφ Χούσγκεν, επί χρόνια σύμβουλο της Άνγκελα Μέρκελ. Νέος πρόεδρός της είναι ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, πρώην πρέσβης της Γερμανίας στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Η πληροφορία ότι θα προσκληθούν οι Γερμανοί ακροδεξιοί βουλευτές στη Διάσκεψη, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα. Ο Αλεξάντερ Χόφμαν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (το αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών στη Βαυαρία), επισήμανε τους κινδύνους. Είπε ότι αρκετοί από τους αξιωματούχους του AfD έχουν στενές επαφές με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Οι πληροφορίες ρέουν στη Διάσκεψη», είπε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. «Και γι’ αυτό θα αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Αλλά και πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν την ανησυχία τους.

Ο Κάι Άρτζαϊμερ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, χαρακτήρισε ασαφή τη συλλογιστική του Ίσινγκερ αναφορικά με το AfD.

«Ίσως πιστεύει ειλικρινά ότι αυτό θα του επιτρέψει να αποφύγει περαιτέρω παρέμβαση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», είπε στον Guardian. Αλλά πρόσθεσε: «Μια πιο απαισιόδοξη ερμηνεία θα ήταν ότι αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την κανονικοποίηση του κόμματος και ότι τουλάχιστον ορισμένοι θεσμοί αναμένουν τη συμμετοχή του AfD στην κυβέρνηση».

Από την πλευρά του, o πολιτικός σύμβουλος Γιοχάνες Χίλγε δήλωσε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει «επίσημη εξήγηση» για τη νέα στάση της Διάσκεψης, «μοιάζει με συνθηκολόγηση με τον Τζέι Ντι Βανς, λόγω της κριτικής του για τον αποκλεισμό του AfD».

Σύμφωνα με τον Χίλγε, το AfD «είναι πιο ακραίο από άλλα δυτικά δεξιά λαϊκιστικά κόμματα. Γι’ αυτό και το γερμανικό κράτος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει όπως οποιοδήποτε άλλο κόμμα». Και σημείωσε ότι, εάν οι βουλευτές του AfD βρεθούν στο κύριο συνέδριο, θα έπρεπε να αποκλειστούν από «ευαίσθητες εκδηλώσεις» στο περιθώριο. Διότι αν παραβρεθούν, θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε «εμπιστευτικές πληροφορίες», τις οποίες θα μπορούσαν να μεταδώσουν σε «επαφές στη Ρωσία».

Η άλλη άποψη

Ωστόσο, επίσης μιλώντας στον Guardian, ο Θόρστεν Μπένερ, διευθυντής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής, δεξαμενής σκέψης με έδρα το Βερολίνο, δεν ανησυχεί τόσο. Σημείωσε ότι η Διάσκεψη του Μονάχου προσκαλούσε συστηματικά μια «μεγάλη κινεζική αντιπροσωπεία» χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις. Επίσης, δεν βλέπει απειλή για την ασφάλεια στη συμπερίληψη των βουλευτών του AfD στο κύριο συνέδριο.

Σύμφωνα με τον Μπένερ, η Διάσκεψη «θεωρεί τον εαυτό της φόρουμ με ισχυρή ρεπουμπλικανική παρουσία. Και είναι πιο έξυπνο να μην δοθεί στον Βανς και στο AfD η ευκαιρία να παρουσιάσουν (το κόμμα) ως θύμα», έγραψε στην πλατφόρμα Bluesky.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πρόσκληση που απευθύνεται στους βουλευτές του AfD αφορά το κύριο συνέδριο και όχι άλλες «εμπιστευτικές συναντήσεις». Ωστόσο, η αλλαγή στάσης απέναντί του έρχεται εν μέσω έντονης συζήτησης στη Γερμανία σχετικά με το πώς θα περιοριστεί το AfD, που διαρκώς ενισχύεται.

Επίσης, η υπηρεσία εγχώριων πληροφοριών της Γερμανίας κατέταξε τον Μάιο το AfD ως «επιβεβαιωμένη δεξιά εξτρεμιστική» δύναμη. Ορισμός που πάντως βρίσκεται ακόμη υπό επίσημη αναθεώρηση.