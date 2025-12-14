Γκαλά των MAGA: Ακροδεξιός βουλευτής του AfD καλεί σε εθνικιστική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας

Ένας υψηλόβαθμος Γερμανός ακροδεξιός βουλευτής του AfD κάλεσε σε συμμαχία μεταξύ των εθνικιστικών κομμάτων των ΗΠΑ και της Γερμανίας σε ένα γκαλά του MAGA το Σάββατο.

Ο Μάρκους Φρόχνμαϊερ τιμήθηκε στο γκαλά της πιο ακροδεξιάς φράξιας των Ρεπουμπλικάνων, υποστηριζόμενος από μια νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ που επαινεί τα πατριωτικά κόμματα της Ευρώπης.

Η συνάντηση της παγκόσμιας ακροδεξιάς

Ο Μάρκους Φρόχνμαϊερ ήταν ένας από τους περίπου 20 πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και ευρωπαίους βουλευτές του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» που παρευρέθηκαν στο ετήσιο γκαλά με επίσημη ενδυμασία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Νέων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης.

Το γκαλά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σημείο συνάντησης για τους Ρεπουμπλικάνους που υποστηρίζουν το MAGA και διεθνείς ακροδεξιούς πολιτικούς, με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο κεντρικός ομιλητής πριν από δύο χρόνια.

AfD-Bundestagsabgeordneter und Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, Marcus Frohnmaier, wird bei der Gala des New York Young Republicans Clubs heute geehrt für seinen Kampf «in einem besonders repressiven und feindseligen politischen Umfeld». @tonline pic.twitter.com/juQPvJbFGy — Bastian Brauns (@BastianBrauns) December 14, 2025

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι η αυξανόμενη υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς τα ακροδεξιά κόμματα της ηπείρου θα μπορούσε να τους προσδώσει μεγαλύτερη νομιμότητα και να τους βοηθήσει να ανέλθουν στην εξουσία. Το αντιμεταναστευτικό AfD βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση στις εθνικές δημοσκοπήσεις στη Γερμανία ενόψει των πέντε κρατικών εκλογών το 2026.

Το στρατηγικό έγγραφο των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα περιγράφει την Ευρώπη ως μια ήπειρο που καταπνίγει την ελευθερία του λόγου και την πολιτική αντιπολίτευση και αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να επικεντρωθεί στην «καλλιέργεια της αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης».

«Η συμμαχία μεταξύ Αμερικανών και Γερμανών πατριωτών είναι ο εφιάλτης των φιλελεύθερων ελίτ – και η ελπίδα του ελεύθερου κόσμου», δήλωσε ο Φρόνμαϊερ σε ομιλία του στο γκαλά.

«Ας ανακτήσουμε τον πολιτισμό μας, ας ανακτήσουμε τα έθνη μας και ας κάνουμε ξανά ολόκληρη τη Δύση».

„AfD über alles“ bei MAGA-Gala:

▶ Die Pläne der rechten Allianz AfD-Politiker suchen in den USA öffentlich den Schulterschluss mit jungen Politikern der autoritären MAGA-Bewegung. https://t.co/2R1prvizHH pic.twitter.com/WR0nIpzWfs — IrisR (@IrisRoder42813) December 12, 2025

Μία επικίνδυνη συμμαχία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας νωρίτερα το Σάββατο, αναγνώρισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για μια θεμελιώδη αλλαγή στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι η εποχή της «Pax Americana» έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει.

Ο Φρόχνμαϊερ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, συναντήθηκε με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Δημόσια Διπλωματία, Σάρα Ρότζερς, πριν από το γκαλά.

🚨BREAKING Communist Mamdani Supporter in NAZI costume violently BREAKS INTO NYC Young Republican Club Gala right after my speech. They hate MAGA. We will take America back. pic.twitter.com/AuE1r1ZTGC — Rep. Andy Ogles (@RepOgles) December 14, 2025

Η Ρότζερς δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ένα βίντεο στο οποίο επικρίνει υποτιθέμενα περιστατικά λογοκρισίας σε όλη την Ευρώπη.

Πολιτικοί από τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα έχουν κατηγορήσει το AfD για «αντιγερμανική διπλωματία», επειδή καταγγέλλει αυτό που αποκαλεί πολιτική καταπίεση.

Το AfD ταξινομήθηκε νωρίτερα φέτος από την γερμανική υπηρεσία εσωτερικής πληροφοριών ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση.

Τα άλλα κόμματα της Γερμανίας αρνούνται να συνεργαστούν με τους βουλευτές του – μια συμφωνία που το AfD θεωρεί αντιδημοκρατική.

Οι σχέσεις μεταξύ του New York Young Republican Club και του AfD χρονολογούνται από αρκετά χρόνια, αλλά έχουν ενταθεί και έχουν προσελκύσει όλο και μεγαλύτερη προσοχή τους τελευταίους μήνες.

Ο τενόρος που τραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στο γκαλά τραγούδησε την απαγορεύμενη πρώτη στροφή του εθνικού ύμνου της Γερμανίας – που χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί για να διεκδικήσουν τη γερμανική υπεροχή – σε μια δεξίωση που διοργάνωσε ο σύλλογος για δύο βουλευτές του AfD που επισκέφτηκαν τη χώρα τον Οκτώβριο.

Ο Φρόνμαϊερ δήλωσε ότι είχε προσκαλέσει αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και βουλευτές να παρευρεθούν σε ένα συνέδριο στη Γερμανία τον Φεβρουάριο, τον ίδιο μήνα που οι ηγέτες συνήθως καταφθάνουν στη χώρα για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.