newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Ορισμένοι ηγέτες ομάδων Νέων Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έντονη αντίδραση μετά την αποκάλυψη από το Politico ορισμένων ρατσιστικών και εξαιρετικά προσβλητικών μηνυμάτων σε ιδιωτικές ομαδικές συνομιλίες.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί καταδίκασαν τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και επέκριναν την ομάδα.

Η Εθνική Ομοσπονδία Νέων Ρεπουμπλικάνων ζήτησε παραιτήσεις. Η ομάδα Νέων Ρεπουμπλικάνων του Κάνσας έχει διαλυθεί και τώρα μερικοί από όσους συμμετείχαν στη ρατσιστική συνομιλία έχουν χάσει τις δουλειές τους.

Η Εθνική Ομοσπονδία Νέων Ρεπουμπλικάνων κάλεσε όσους συμμετείχαν στη συνομιλία να «παραιτηθούν αμέσως από όλες τις θέσεις» τους εντός της οργάνωσης.

Το Politico αποκάλυψε την Τρίτη 2.900 σελίδες συνομιλιών που διέρρευσαν από μια ομαδική συνομιλία στο Telegram στην οποία συμμετείχαν ηγέτες των Νέων Ρεπουμπλικάνων.

Οι συνομιλίες περιλάμβαναν ρατσιστική και προσβλητική γλώσσα.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέλη της ομάδας, που περιλάμβανε άτομα που συνεργάζονταν ενεργά με εκλεγμένους αξιωματούχους και ορισμένα που προσπαθούσαν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στην εθνική οργάνωση των Νέων Ρεπουμπλικάνων, γνώριζαν ότι αν το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους αποκαλυπτόταν, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες.

«Αν ποτέ διαρρεύσει αυτή η συνομιλία, θα την έχουμε βάψει», είπε ο Μπόμπι Γουόκερ στη συνομιλία, ο οποίος πρόσφατα ορίστηκε πρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι Νέοι Ρεπουμπλικανοί συνέχισαν να πληκτρολογούν, μοιράζοντας προσβλητικά μηνύματα και ρατσιστικά σχόλια.

Ρατσισμός και νεοναζισμός

Όπως αναφέρει το Politico, τα μέλη της συνομιλίας αναφέρθηκαν στους μαύρους ως «μαϊμούδες» και «άνθρωποι καρπούζι».

Αστειεύονταν ότι θα σκότωναν τους πολιτικούς τους αντιπάλους βάζοντάς τους σε θαλάμους αερίων.

«Λατρεύω τον Χίτλερ», είπε ένα μέλος της συνομιλίας, το οποίο έκανε επίσης αντισημιτικά σχόλια. Ένας άλλος συμμετέχων χαρακτήρισε «επικό» τον μαζικό βιασμό των αυτοχθόνων Αμερικάνων.

Ένα μέλος εξέφρασε την υποστήριξή του στους Ρεπουμπλικάνους που πίστευε ότι υποστήριζαν τη δουλεία.

Οχετός από προσβλητικές ορολογίες

Το Politico κατέγραψε ότι υπήρχαν προσβλητικές εκφράσεις και επιθέματα, συμπεριλαμβανομένης της λέξης από «N» (προσβλητική ορολογία για τους ανθρώπους με αφρικανική καταγωγή) και ενός ομοφοβικού όρου.

Η λέξη «καθυστερημένος» εμφανίστηκε περισσότερες από 251 φορές συνολικά στη συνομιλία.

Έκρηξη αντιδράσεων

Οι Δημοκρατικοί έσπευσαν επίσης να καταδικάσουν τη συνομιλία των Νέων Ρεπουμπλικάνων και τους πολιτικούς που συνδέονται με τους συμμετέχοντες της ομάδας.

Ο Χακίμ Τζέφρις, ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί εκπρόσωποι Μάικ Λόλερ και Ελίζ Στεφάνικ « κάνουν παρέα με αυτούς τους ρατσιστές, αντισημίτες και μισαλλόδοξους Νέους Ρεπουμπλικάνους»εδώ και χρόνια», προσθέτοντας ότι η «ψεύτικη οργή» των εκπροσώπων ήταν μόνο για το θεαθήναι.

Η Κάθι Χοχούλ, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, εξέφρασε την οργή της για τα μηνύματα.

«Μερικά χαλασμένα μήλα; Αυτοί είναι το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», δήλωσε η Χοχούλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτό είναι τόσο άθλιο που είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω ότι αυτοί είναι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα και πιστεύουν στους θαλάμους αερίων, τους βιασμούς και τις διακρίσεις με βάση το χρώμα του δέρματος των ανθρώπων».

Η Χοχούλ ζήτησε επίσης να αποβληθούν τα μέλη της συνομιλίας από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Αυτές οι ανοησίες πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν αποστάσεις

Οι Ρεπουμπλικανοί σε όλη τη χώρα προσπάθησαν επίσης να αποστασιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: τον Τζέι Ντέιμπι Βανς.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο αντιπρόεδρος κατέδειξε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για γενικό εισαγγελέα της Βιρτζίνια, Τζέι Τζόουνς, ο οποίος εμπλέκεται σε ένα δικό του σκάνδαλο με μηνύματα. Νωρίτερα αυτό το μήνα αποκαλύφθηκε ότι ο Τζόουνς έστειλε μήνυμα σε έναν συνάδελφό του σχετικά με τη δολοφονία ενός πολιτικού αντιπάλου των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Βανς στο X είπε ότι τα σχόλια του Τζόουνς ήταν «πολύ χειρότερα» από την ομαδική συνομιλία των Νέων Ρεπουμπλικάνων, προσθέτοντας ότι αρνείται να «συμμετάσχει στην κατακραυγή όταν ισχυροί άνθρωποι καλούν σε πολιτική βία».

Υπάρχουν επιπτώσεις;

Εκτός των κοινωνικών μέσων, ωστόσο, οι διαρροές των συνομιλιών των Νέων Ρεπουμπλικάνων έχουν οδηγήσει ορισμένους να χάσουν τη δουλειά τους.

Ο πρώην πρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατά τη στιγμή των συνομιλιών, Πίτερ Τζούντα, ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες συμμετέχοντες.

Ο Τζούντα απολύθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής του προσωπικού του μέλους της Βουλής της Νέας Υόρκης Μάικλ Ράιλι.

«Τα σχόλια που μοιράστηκαν στην ομαδική συνομιλία και έχουν δημοσιοποιηθεί είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και απογοητευτικά. Δεν συνάδουν με τις αξίες μου. Ως αποτέλεσμα, η θητεία του Τζούντα στο γραφείο μου έχει τελειώσει», ανέφερε ο Ράιλι σε δήλωση του στο Staten Island Live.

Η Στεφάνικ, εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης, η οποία στο παρελθόν είχε επαινέσει τον Τζούντα για την «εξαιρετική ηγεσία» του στους Νέους Ρεπουμπλικάνους της Νέας Υόρκης, καταδίκασε τη συνομιλία, με έναν εκπρόσωπό της να δηλώνει στο Politico ότι η Στεφάνικ «ζητά από όλους τους Νέους Ρεπουμπλικάνους της Νέας Υόρκης που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα φρικτά σχόλια στη συνομιλία να παραιτηθούν αμέσως».

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η βουλευτής δεν απασχολούσε κανέναν από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Η Στέφανικ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη το βράδυ, χαρακτήρισε το άρθρο του Politico «συκοφαντικό», επισήμανε το σκάνδαλο με τα μηνύματα του Τζόουνς και κατηγόρησε τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει «συμπαθούντες των τρομοκρατών».

Ένας άλλος συμμετέχων από τη Νέα Υόρκη, ο Τζο Μαλίγνο, δεν εργάζεται πλέον για το ενοποιημένο δικαστικό σύστημα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Οι Νέοι Ρεπουμπλικάνοι

Το σκάνδαλο οδήγησε επίσης στην αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος των Νέων Ρεπουμπλικάνων.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κάνσας απενεργοποίησε την οργάνωση των Νέων Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας μετά την έκθεση του Politico. Δύο κορυφαία μέλη της ομάδας των Νέων Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας συμμετείχαν ενεργά στη συνομιλία, με το Politico να αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Γουίλιαμ Χέντριξ, χρησιμοποίησε τη λέξη «N» περισσότερες από δώδεκα φορές. Πριν από τη δημοσίευση της είδησης, ο Χέντριξ έχασε τη θέση του στον γενικό εισαγγελέα του Κάνσας, λόγω των μηνυμάτων.

Ένα από τα μέλη της συνομιλίας, ο γερουσιαστής της πολιτείας του Βερμόντ Σάμιουελ Ντάγκλας, αντιμετωπίζει κλήσεις να παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις. Και ο Μπόμπι Γουόκερ, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου Πίτερ Όμπερακερ για το Κογκρέσο, είδε την προσφορά εργασίας του να ανακαλείται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο