«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Ορισμένοι ηγέτες ομάδων Νέων Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έντονη αντίδραση μετά την αποκάλυψη από το Politico ορισμένων ρατσιστικών και εξαιρετικά προσβλητικών μηνυμάτων σε ιδιωτικές ομαδικές συνομιλίες.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί καταδίκασαν τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και επέκριναν την ομάδα.

Η Εθνική Ομοσπονδία Νέων Ρεπουμπλικάνων ζήτησε παραιτήσεις. Η ομάδα Νέων Ρεπουμπλικάνων του Κάνσας έχει διαλυθεί και τώρα μερικοί από όσους συμμετείχαν στη ρατσιστική συνομιλία έχουν χάσει τις δουλειές τους.

Η Εθνική Ομοσπονδία Νέων Ρεπουμπλικάνων κάλεσε όσους συμμετείχαν στη συνομιλία να «παραιτηθούν αμέσως από όλες τις θέσεις» τους εντός της οργάνωσης.

Το Politico αποκάλυψε την Τρίτη 2.900 σελίδες συνομιλιών που διέρρευσαν από μια ομαδική συνομιλία στο Telegram στην οποία συμμετείχαν ηγέτες των Νέων Ρεπουμπλικάνων.

Οι συνομιλίες περιλάμβαναν ρατσιστική και προσβλητική γλώσσα.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέλη της ομάδας, που περιλάμβανε άτομα που συνεργάζονταν ενεργά με εκλεγμένους αξιωματούχους και ορισμένα που προσπαθούσαν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στην εθνική οργάνωση των Νέων Ρεπουμπλικάνων, γνώριζαν ότι αν το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους αποκαλυπτόταν, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες.

«Αν ποτέ διαρρεύσει αυτή η συνομιλία, θα την έχουμε βάψει», είπε ο Μπόμπι Γουόκερ στη συνομιλία, ο οποίος πρόσφατα ορίστηκε πρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι Νέοι Ρεπουμπλικανοί συνέχισαν να πληκτρολογούν, μοιράζοντας προσβλητικά μηνύματα και ρατσιστικά σχόλια.

These are some of the leaked messages Young Republicans were sending in group chats. https://t.co/Y5DSbf14or pic.twitter.com/GZVuYBsHQ1 — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) October 15, 2025

Ρατσισμός και νεοναζισμός

Όπως αναφέρει το Politico, τα μέλη της συνομιλίας αναφέρθηκαν στους μαύρους ως «μαϊμούδες» και «άνθρωποι καρπούζι».

Αστειεύονταν ότι θα σκότωναν τους πολιτικούς τους αντιπάλους βάζοντάς τους σε θαλάμους αερίων.

«Λατρεύω τον Χίτλερ», είπε ένα μέλος της συνομιλίας, το οποίο έκανε επίσης αντισημιτικά σχόλια. Ένας άλλος συμμετέχων χαρακτήρισε «επικό» τον μαζικό βιασμό των αυτοχθόνων Αμερικάνων.

Ένα μέλος εξέφρασε την υποστήριξή του στους Ρεπουμπλικάνους που πίστευε ότι υποστήριζαν τη δουλεία.

Οχετός από προσβλητικές ορολογίες

Το Politico κατέγραψε ότι υπήρχαν προσβλητικές εκφράσεις και επιθέματα, συμπεριλαμβανομένης της λέξης από «N» (προσβλητική ορολογία για τους ανθρώπους με αφρικανική καταγωγή) και ενός ομοφοβικού όρου.

Η λέξη «καθυστερημένος» εμφανίστηκε περισσότερες από 251 φορές συνολικά στη συνομιλία.

Έκρηξη αντιδράσεων

Οι Δημοκρατικοί έσπευσαν επίσης να καταδικάσουν τη συνομιλία των Νέων Ρεπουμπλικάνων και τους πολιτικούς που συνδέονται με τους συμμετέχοντες της ομάδας.

Ο Χακίμ Τζέφρις, ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί εκπρόσωποι Μάικ Λόλερ και Ελίζ Στεφάνικ « κάνουν παρέα με αυτούς τους ρατσιστές, αντισημίτες και μισαλλόδοξους Νέους Ρεπουμπλικάνους»εδώ και χρόνια», προσθέτοντας ότι η «ψεύτικη οργή» των εκπροσώπων ήταν μόνο για το θεαθήναι.

Η Κάθι Χοχούλ, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, εξέφρασε την οργή της για τα μηνύματα.

«Μερικά χαλασμένα μήλα; Αυτοί είναι το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», δήλωσε η Χοχούλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτό είναι τόσο άθλιο που είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω ότι αυτοί είναι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα και πιστεύουν στους θαλάμους αερίων, τους βιασμούς και τις διακρίσεις με βάση το χρώμα του δέρματος των ανθρώπων».

Η Χοχούλ ζήτησε επίσης να αποβληθούν τα μέλη της συνομιλίας από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Αυτές οι ανοησίες πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Young Republicans sound just like the Old Republicans. pic.twitter.com/RPdKaz96cp — Evan (@daviddunn177) October 14, 2025

Οι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν αποστάσεις

Οι Ρεπουμπλικανοί σε όλη τη χώρα προσπάθησαν επίσης να αποστασιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: τον Τζέι Ντέιμπι Βανς.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο αντιπρόεδρος κατέδειξε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για γενικό εισαγγελέα της Βιρτζίνια, Τζέι Τζόουνς, ο οποίος εμπλέκεται σε ένα δικό του σκάνδαλο με μηνύματα. Νωρίτερα αυτό το μήνα αποκαλύφθηκε ότι ο Τζόουνς έστειλε μήνυμα σε έναν συνάδελφό του σχετικά με τη δολοφονία ενός πολιτικού αντιπάλου των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Βανς στο X είπε ότι τα σχόλια του Τζόουνς ήταν «πολύ χειρότερα» από την ομαδική συνομιλία των Νέων Ρεπουμπλικάνων, προσθέτοντας ότι αρνείται να «συμμετάσχει στην κατακραυγή όταν ισχυροί άνθρωποι καλούν σε πολιτική βία».

Υπάρχουν επιπτώσεις;

Εκτός των κοινωνικών μέσων, ωστόσο, οι διαρροές των συνομιλιών των Νέων Ρεπουμπλικάνων έχουν οδηγήσει ορισμένους να χάσουν τη δουλειά τους.

Ο πρώην πρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατά τη στιγμή των συνομιλιών, Πίτερ Τζούντα, ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες συμμετέχοντες.

Ο Τζούντα απολύθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής του προσωπικού του μέλους της Βουλής της Νέας Υόρκης Μάικλ Ράιλι.

«Τα σχόλια που μοιράστηκαν στην ομαδική συνομιλία και έχουν δημοσιοποιηθεί είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και απογοητευτικά. Δεν συνάδουν με τις αξίες μου. Ως αποτέλεσμα, η θητεία του Τζούντα στο γραφείο μου έχει τελειώσει», ανέφερε ο Ράιλι σε δήλωση του στο Staten Island Live.

Η Στεφάνικ, εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης, η οποία στο παρελθόν είχε επαινέσει τον Τζούντα για την «εξαιρετική ηγεσία» του στους Νέους Ρεπουμπλικάνους της Νέας Υόρκης, καταδίκασε τη συνομιλία, με έναν εκπρόσωπό της να δηλώνει στο Politico ότι η Στεφάνικ «ζητά από όλους τους Νέους Ρεπουμπλικάνους της Νέας Υόρκης που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα φρικτά σχόλια στη συνομιλία να παραιτηθούν αμέσως».

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η βουλευτής δεν απασχολούσε κανέναν από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Η Στέφανικ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη το βράδυ, χαρακτήρισε το άρθρο του Politico «συκοφαντικό», επισήμανε το σκάνδαλο με τα μηνύματα του Τζόουνς και κατηγόρησε τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει «συμπαθούντες των τρομοκρατών».

Ένας άλλος συμμετέχων από τη Νέα Υόρκη, ο Τζο Μαλίγνο, δεν εργάζεται πλέον για το ενοποιημένο δικαστικό σύστημα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

According to a leaked groupchat obtained by politico, young republicans were spewing hate speech on the reg. Here’s what they look like. Try to keep yourself under control as you gaze upon alpha MAGA man energy of Peter Giunta, Bobby Walker, William Hendrix, & Samuel Douglass. pic.twitter.com/RIAPHpCTXZ — Jay Black (@jayblackisfunny) October 14, 2025

Οι Νέοι Ρεπουμπλικάνοι

Το σκάνδαλο οδήγησε επίσης στην αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος των Νέων Ρεπουμπλικάνων.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κάνσας απενεργοποίησε την οργάνωση των Νέων Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας μετά την έκθεση του Politico. Δύο κορυφαία μέλη της ομάδας των Νέων Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας συμμετείχαν ενεργά στη συνομιλία, με το Politico να αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Γουίλιαμ Χέντριξ, χρησιμοποίησε τη λέξη «N» περισσότερες από δώδεκα φορές. Πριν από τη δημοσίευση της είδησης, ο Χέντριξ έχασε τη θέση του στον γενικό εισαγγελέα του Κάνσας, λόγω των μηνυμάτων.

Ένα από τα μέλη της συνομιλίας, ο γερουσιαστής της πολιτείας του Βερμόντ Σάμιουελ Ντάγκλας, αντιμετωπίζει κλήσεις να παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις. Και ο Μπόμπι Γουόκερ, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου Πίτερ Όμπερακερ για το Κογκρέσο, είδε την προσφορά εργασίας του να ανακαλείται.