Συνυφασμένη με την εκμετάλλευση και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παιδική εργασία έχει ταυτιστεί στη συλλογική συνείδηση με φτωχές χώρες και αυταρχικά καθεστώτα.

Όμως αυτή είναι η μισή αλήθεια.

Πλέον «θριαμβεύει» στη μεγαλύτερη έως σήμερα οικονομία του πλανήτη και ακόμη χαρακτηριζόμενη ισχυρότερη φιλελεύθερη δημοκρατία της Δύσης, επί της εποχής Τραμπ 2.0.

Ενόσω λοιπόν συνεχίζονται με διαδικασίες fast track οι μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ, υπό τις αυστηρές εντολές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -σε ορισμένες περιπτώσεις, δε, ακόμη και με αψήφιση δικαστικών αποφάσεων- στη χώρα του «Αμερικανικού Ονείρου» έχουν πλέον αρχίσει να γίνονται αισθητές οι ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό.

Οι μεγαλύτερες, όπως προβλεπόταν, είναι σε κομβικούς κλάδους παραγωγής, όπως στη γεωργία, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η Φλόριντα υπό τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη -πρώην επίδοξο εσωκομματικό αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ στη διεκδίκηση του χρίσματος- Ρον ΝτεΣάντις.

«Τι κακό υπάρχει στο να περιμένουμε από τους νέους μας να εργάζονται τώρα με μερική απασχόληση;» αναρωτήθηκε δημόσια προσφάτως.

«Έτσι ήταν παλιά, όταν εγώ μεγάλωνα», συμπλήρωσε, καθώς στο πολιτειακό νομοθετικό σώμα ερχόταν προς έγκριση ένα νέο νομοσχέδιο, που έκανε «λάστιχο» τις ασφαλιστικές δικλείδες για την απασχόληση ανηλίκων.

Σε πρώτο στάδιο έλαβε την έγκριση της τοπικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εν μέσω όμως θύελλας αντιδράσεων, έμεινε στα συρτάρια της πολιτειακής Γερουσίας, καθώς αυτή ολοκλήρωσε τις συνεδριάσεις της για την τρέχουσα νομοθετική περίοδο.

Έμεινε επί τη ουσίας ανενεργό.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε τελικά να περάσει στα «ψιλά», καθώς οι νομοθέτες καλούνται να εγκρίνουν τον νέο πολειτιακό προϋπολογισμό, σε μια νέα συνεδρίαση που από τις 12 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου στο Ταλαχάσι.

Πριν καν την φετινή επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η ρεπουμπλικανικού ελέγχου Φλόριντα είχε περάσει από το 2023 νόμο, που καθιστούσε δύσκολη την απασχόληση παράτυπων μεταναστών.

Υποχρέωσε τους εργοδότες που απασχολούν πάνω από 25 υπαλλήλους να τους ελέγχουν εάν είναι νόμιμοι πολίτες.

Από τότε εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με το κενό που θα δημιουργούταν στο εργατικό δυναμικό.

Σε απάντηση, στην πολιτεία ψηφίστηκε πέρυσι νέος νόμος, που άνοιγε το δρόμο για επιπλέον ώρες απασχόλησης ανηλίκων. Ήτοι για φθηνά εργατικά χέρια.

Κατήργησε «ορισμένους ωριαίους περιορισμούς για την εργασία ανηλίκων 16 και 17 ετών και παρέχει μια νέα εξαίρεση για τους ανηλίκους που είναι εγγεγραμμένοι σε εγκεκριμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας», αναφέρει το υπουργείο Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής Ρύθμισης της αμερικανικής πολιτείας.

Το νέο νομοσχέδιο, που έχει επί της ουσίας μείνει στον «αέρα», στόχευσε σε περαιτέρω χαλάρωση των νόμων για την παιδική εργασία, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό και ενδεχομένως να καλύψουν το κενό που αφήνουν οι απελαθέντες παράτυποι μετανάστες.

Περιλαμβάνει κατάργηση των περιορισμών στον αριθμό των ωρών που μπορούν να εργάζονται οι 16χρονοι και οι 17χρονοι ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ακόμη και των προβλεπόμενων ως υποχρεωτικών 30λεπτων διαλειμμάτων για γεύματα εν ώρα εργασίας.

Ρίχνοντας κι άλλο τον πήχη, δε, προβλέπει νυχτερινή απασχόληση παιδιών ηλικίας μόλις 14 ετών, που λαμβάνουν εκπαίδευση στο σπίτι ή εξ αποστάσεως, ακόμη και αν έχουν σχολείο την επόμενη μέρα.

Υποστηρικτές αυτών των μέτρων ήταν και παραμένουν οι Moms for Liberty, μια τραμπική ομάδα περί «γονεϊκών δικαιωμάτων», και η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων.

Ισχυρίζονται ότι ευθυγραμμίζονται με τον ομοσπονδιακό νόμο περί παιδικής εργασίας.

Στο αντίποδα βρίσκονται μια πλειάδα οργανώσεων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φοιτητών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εκπαιδευτικών, σύλλογοι γονέων, Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί πολιτειακοί νομοθέτες.

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να είναι παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζο Γκράτερς.

The number of minors employed in violation of child labor laws increased 37% in the last year.

Remarkably, this year, legislators in 6 states have proposed 8 bills that make it easier to exploit kids for profit.

We live in the Second Gilded Age. pic.twitter.com/mfNhXg68tU https://t.co/Z9LxSSiFmS

— Robert Reich (@RBReich) May 30, 2023