Πάνος Βαλαβάνης: Τιμητικός χαιρετισμός
Stories 15 Μαΐου 2026, 11:32

Πάνος Βαλαβάνης: Τιμητικός χαιρετισμός

Άξιος επαίνου και σεβασμού

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Δελφοί 1927

Εκείνη τη φορά που ο Σικελιανός, της αδελφότητας
τελετουργός των ύμνων στο βωμό,
τους λαούς της γης προσκάλεσε στης γης τον ομφαλό,
τους Δελφούς, κι ο Προμηθέας Δεσμώτης
(χωρίς κρατική επιχορήγηση) ανέβηκε στο θέατρο
δεν ήταν οι ενδιαφερόμενοι πολλοί.

Αλλά απ’ του Παρνασσού το βάραθρο ήρθαν αετοί
πετώντας πάνω από τον χώρο. Και για τον ποιητή μας
ήταν αρκετό: ένα σημάδι κάτω απ’ τον ήλιο,
προβολέας πάνω απ’ τους Δελφούς, τιμητικός χαιρετισμός
από ψηλά, κατανόηση, επικύρωση…

Από την ποιητική συλλογή του σουηδού ελληνολάτρη Γιάλμαρ Γκούλμπεργκ (Hjalmar Gullberg, 1898-1961) με τίτλο Μάτια, χείλη (μτφρ Βασίλης Σαμπατακάκης)


Ο Γιάλμαρ Γκούλμπεργκ

Ο σουηδός ποιητής, κριτικός και μεταφραστής αναφέρεται στην παράσταση του «Προμηθέως Δεσμώτη» στo αρχαίο θέατρο των Δελφών το 1927, στο πλαίσιο των πρώτων Δελφικών Εορτών (ακολούθησαν εκείνες του 1930) που διοργάνωσαν ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) και η αμερικανίδα σύζυγός του, Εύα Πάλμερ – Σικελιανού (1874-1952).


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 11.5.1927, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η παράσταση «Προμηθεύς Δεσμώτης» του Αισχύλου, που παίχτηκε στο δελφικό θέατρο τη Δευτέρα 9 Μαΐου 1927, μας απασχόλησε σε παλαιότερο άρθρο μας σχετικά με τις περίφημες Δελφικές Εορτές.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 12.5.1927, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Πάνου Βαλαβάνη, ο οποίος συνδέθηκε στενά με τους Δελφούς, τον τόπο και την ιστορία του.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 12.5.1927, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Πάνος Βαλαβάνης έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαΐου 2025, σε ηλικία 71 ετών, άξιος επαίνου και σεβασμού.


«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής - Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη
Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι - Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη

«Αν περάσεις αρκετό χρόνο κοντά στους πάμπλουτους αυτές τις μέρες, είναι προφανές. Οι πλούσιοι δε έμοιαζαν έτσι παλιά - γιατί δεν μπορούσαν» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους NYT.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Οι προτάσεις του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Η επιστολή του Μ. Πικραμένου

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

