12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Σάλος στη Γερμανία με τη συμμετοχή μελών του AfD σε γκαλά των «Νέων Ρεπουμπλικάνων» στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 16:50

Σάλος στη Γερμανία με τη συμμετοχή μελών του AfD σε γκαλά των «Νέων Ρεπουμπλικάνων» στη Νέα Υόρκη

Είκοσι στελέχη του AfD βρίσκονται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση των «Νέων Ρεπουμπλικανών».

Είκοσι στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)-ανάμεσά τους οκτώ ομοσπονδιακοί βουλευτές και επτά κρατιδιακοί βουλευτές από τη Σαξονία-‘Ανχαλτ-  βρίσκονται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση των «Νέων Ρεπουμπλικανών».

Αντιδράσεις προκαλεί μεταξύ άλλων το γεγονός ότι τα έξοδα καλύπτονται από κονδύλια της Bundestag.

Οι βουλευτές και τα υπόλοιπα στελέχη θα παραστούν στο 113ο γκαλά του New York Young Republican Club στη Νέα Υόρκη, που θεωρείται ότι βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί και ο Μάρκους-Κορνέλ Φρονμάιερ, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD στην Bundestag και στενός συνεργάτης της αρχηγού Αλίς Βάιντελ, μέχρι πρότινος αρμόδιος για τις επαφές με τη Μόσχα.

Η AfD από την πλευρά της δήλωσε ότι κάλυψε μόνο τα έξοδα των συνοδών των βουλευτών, ενώ τα έξοδα των βουλευτών θα καλυφθούν από την κοινοβουλευτική τους ομάδα.

Μία επερχόμενη συνεργασία;

Σύμφωνα με την επιστολή ενός από τους βουλευτές της Σαξονίας-‘Ανχαλτ προς το κόμμα του, το ταξίδι έχει ως στόχο «την προετοιμασία για μια πιθανή ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων στη Σαξονία-‘Ανχαλτ» και τη συζήτηση ενδεχόμενης χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων με τους Ρεπουμπλικανούς.

Πρώτα ο Πούτιν, τώρα ο Τραμπ. Η AfD αφήνει εύκολα στην άκρη τα γερμανικά συμφέροντα όταν είναι μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια των εχθρών της δημοκρατίας.

Και είναι ευχαριστημένοι που ο Γερμανός φορολογούμενος πληρώνει τον λογαριασμό

Σύμφωνα με την BILD, το κόστος συμμετοχής στο γκαλά κυμαίνεται μεταξύ 799 έως 30.000 δολαρίων, ενώ η αντιπροσωπεία διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μανχάταν. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς έκανε λόγο για «κατάχρηση χρημάτων των φορολογουμένων», ενώ κατηγόρησε την AfD ότι «καλλιεργεί διεθνή δίκτυα τα οποία βλάπτουν τη δημοκρατία μας».

«Αυτό το ταξίδι δείχνει ποιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με δυνάμεις που θέλουν να αποδυναμώσουν την ευρωπαϊκή συνοχή», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός διευθυντής των Πρασίνων Όλαφ Μάιστερ, ενώ από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) o Ρούντιγκερ Έρμπεν είπε χαρακτηριστικά:

«Πρώτα ο Πούτιν, τώρα ο Τραμπ. Η AfD αφήνει εύκολα στην άκρη τα γερμανικά συμφέροντα όταν είναι μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια των εχθρών της δημοκρατίας. Και είναι ευχαριστημένοι που ο Γερμανός φορολογούμενος πληρώνει τον λογαριασμό. Η AfD δεν έχει αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής στο κρατιδικό κοινοβούλιο, επομένως δεν έχει καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί εις βάρος των φορολογουμένων».

