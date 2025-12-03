newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Οι συμπρόεδροι της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, μπορούν να τρίβουν τα χέρια τους με ικανοποίηση. Τουλάχιστον προσώρας…

Νυν αξιωματική αντιπολίτευση στην Μπούντεσταγκ, την ομοσπονδιακή Βουλή, το κόμμα τους προηγείται σε πανεθνικό επίπεδο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις και ετοιμάζεται για ιστορική νίκη στις κάλπες των κρίσιμων εκλογών σε κρατιδιακό επίπεδο, το 2026.

Εποφθαλμιώντας τα ηνία της εξουσίας στη Γερμανία, η AfD προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, «γαλουχεί» μια νέα γενιά στελεχών και επιχειρεί ένα επικοινωνιακό λίφτινγκ για το θεαθήναι.

Θεωρεί και ότι η αρχή στην επίτευξη και των δύο στόχων έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο με το ιδρυτικό συνέδριο της «Γενιάς Γερμανία» (GD).

Έτσι ονομάζεται η οργάνωση της κομματικής νεολαίας της AfD. Θεωρητικά είναι «του κουτιού».

Πρακτικά ωστόσο αποτελεί τον διάδοχο της προηγούμενης ένωσης νεολαίας του ακροδεξιού κόμματος, γνωστής ως «Νέα Εναλλακτική» (JA).

Επίσης θεωρητικά, ήταν «ανεξάρτητος» σύλλογος, τα μέλη του οποίου δεν ήταν απαραίτητα εγγεγραμμένα στην AfD.

Διαλύθηκε την περασμένη άνοιξη, έχοντας χαρακτηριστεί από το 2023 «αποδεδειγμένα δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) της Γερμανίας.

Όψιμα και προεκλογικά, η AfD αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση της από την JA στις αρχές του έτους, προτού τελικά βρεθεί και η ίδια αντιμέτωπη με την ίδια αξιολόγηση από το BfV, στην οποία έχει ασκήσει έφεση.

Τώρα εντάσσει την ίδρυση της «Γενιάς Γερμανία» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «επανεκκίνησης».

Στόχος του ακροδεξιού κόμματος είναι να λειάνει την δημόσια εικόνα του, βαδίζοντας επί της ουσίας στα χνάρια άλλων ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα έκανε μεθοδικά στη Γαλλία η Μαρίν Λεπέν.

Επιδιώκει «κανονικοποίηση» στα μάτια των ψηφοφόρων, ενόσω γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι ρωγμές στο «δημοκρατικό «τείχος προστασίας» (και) στη Γερμανία.

Σε αυτή την προσπάθεια συστρατεύεται τώρα η «Γενιά Γερμανία».

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της κομματικής νεολαίας της AfD, Ζαν-Πασκάλ Χομ, στο συνέδριο στο Γκίσεν, στις 29 Νοεμβρίου (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Λύκος με την προβιά αρνιού

Επανιδρύοντας την κομματική νεολαία -που πλέον θα απαρτίζεται μόνον από εγγεγραμμένα μέλη, κάτω των 36 ετών- η AfD θέλει να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στο τι βγαίνει προς τα έξω, αποφεύγοντας τους αρνητικούς τίτλους στην ειδησεογραφία για το κόμμα.

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή δεύτερη και τρίτη γενιά», διακήρυξε η Άλις Βάιντελ στο ιδρυτικό συνέδριο της «Generation Deutschland», που έγινε στην πόλη Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης.

Απαίτησε από τα νεαρά στελέχη «προθυμία ανάληψης πολιτικής ευθύνης».

«Απαιτούμε από τους νέους να θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κόμματος», υπερθεμάτισε ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Κρουπάλα.

Η ανάδειξη της 15μελούς ομάδας του ηγετικού συμβουλίου της νεοϊδρυθείσας νεολαίας δεν έκρυψε εκπλήξεις για την ηγεσία του AfD.

Παρά όμως το επικοινωνιακά «χορογραφημένο» συνέδριο, ήταν εμφανές ότι ο ακροδεξιός «λύκος» της Γερμανίας δεν αλλάζει, όσο κι εάν επιχειρεί να φορέσει «προβιά αρνιού».

Πρόεδρος της «Γενιάς Γερμανία» εξελέγη ο 28χρονος Ζαν-Πασκάλ Χομ, γνωστός στις γερμανικές αρχές για τις στενές διασυνδέσεις του με ακροδεξιές εξτρεμιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Για ένα διάστημα θεωρήθηκε μάλιστα «υπερβολικά ακραίος» ακόμη και για το ίδιο το κόμμα του, στο οποίο εντάχθηκε το 2014, σε ηλικία 17 ετών.

Μόλις τρία χρόνια αργότερα, ο Χομ απολύθηκε από τη θέση συνεργάτη της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργο, όταν εθεάθη στο γήπεδο παρέα με νεοναζιστές χούλιγκαν και ηγετικό στέλεχος του Ταυτοτικού Κινήματος Γερμανίας, το οποίο αργότερα ταξινομήθηκε επίσημα ως «ακροδεξιό εξτρεμιστικό».

Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε «δεξιός εξτρεμιστής» από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος του Βρανδεμβούργου.

Όμως αυτό δεν απέτρεψε την πλήρη επανένταξή του στην AfD, την εκλογή του στο κοινοβούλιο του ανατολικού κρατιδίου στις τελευταίες πολιτειακές εκλογές και, τελικά, στην «κεφαλή» της κομματικής νεολαίας.

«Το σημαντικό», είπε από βήματος του συνεδρίου, «είναι ότι βρίσκεστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ότι είστε με τους καλούς. Κι αυτοί είμαστε εμείς».

Δεκάδες χιλιάδες αντιφασίστες διαδηλωτές πολιόρκησαν τον χώρο του ιδρυτικού συνεδρίου της οργάνωσης νεολαίας του ακροδεξιού κόμματος AfD, στο Γκίσεν (REUTERS/Christian Mang)

«Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»

Για το AfD, ο 28χρονος Ζαν-Πασκάλ Χομ ενσαρκώνει  τον νέο τύπο κομματικού στελέχους: λαϊκιστής, επικοινωνιακός, δεξιοτέχνης των social media με απήχηση στους απογοητευμένους νέους, που χάνουν την πίστη τους στους δημοκρατικούς θεσμούς και μετατρέπονται σε σημαντικό τμήμα της εκλογικής βάσης της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία».

Παρά το σκοτεινό παρελθόν του, το μόνο που βρίσκει η ηγεσία του κόμματος για να του προσάψει πλέον ως ελάττωμα είναι ότι παράτησε τις πανεπιστημιακές σπουδές του στα Οικονομικά.

Η σύσταση του Τίνο Κρουπάλα ήταν σαφής: για να συνεχίσει την ανοδική πορεία του στη γερμανική πολιτική σκηνή, ο Χομ θα πρέπει να πάρει το πτυχίο.

Οι μεθοδεύσεις της AfD έχουν σημάνει στη Γερμανία συναγερμό.

Με τα κόμματα εξουσίας να στέκονται αμήχανα μπροστά στη θεαματική άνοδο της Ακροδεξιάς -και δη με τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μερτς να μπαλαντζάρουν επικινδύνως- δεκάδες χιλιάδες αντιφασίστες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Σαββατοκύριακο το Γκίσεν.

Απέκλεισαν δρόμους, πολιόρκησαν τον χώρο του συνεδρίου της νεολαίας της AfD και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας.

Η Βάιντελ τους επέκρινε δριμύτατα, απορρίπτοντας καταγγελίες ότι δεξιά εξτρεμιστικά δίκτυα ήταν παρόντα στο συνέδριο της κομματικής νεολαίας.

Στην είσοδο, ωστόσο, είχαν στήσει περίπτερα εκδοτικοί οίκοι και περιφερειακά media με διασυνδέσεις με Ταυτοτιστές και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Από το βήμα δε του ιδρυτικού συνεδρίου της «Γενιάς Γερμανία» ακούστηκαν εξτρεμιστικές απόψεις.

Η Γιούλια Γκέρκενς, μέλος του γυναικείου δικτύου Lukreta και μια από τις δύο γυναίκες που εξελέγησαν στο ηγετικό συμβούλιο, χαρακτήρισε τον φεμινισμό «ψυχικά άρρωστο» και ζήτησε «εκατομμύρια» απελάσεις μεταναστών από τη Γερμανία, όπως έκαναν πολλοί άλλοι ομιλητές.

Η εμφάνιση του επίσης υποψήφιου Αλεξάντερ Άιχβαλντ με χειρονομίες, προφορά και φρασεολογία που παρέπεμπε στον Χίτλερ προκάλεσε γενική αμηχανία.

Ένα προσχέδιο για το σήμα της νεολαίας του AfD εν τω μεταξύ παραπέμπει στη ναζιστική Γερμανία.

H εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθεί στενά, παραμένοντας στις επάλξεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
Κολομβία - ΗΠΑ 03.12.25

Ο Πέτρο απαντά στις απειλές Τραμπ λέγοντάς του να «μην ξυπνήσει τον Ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, «σήκωσε το γάντι» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε για το έργο του στην καταστροφή εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συζητήθηκε το εδαφικό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι συμβιβασμός
Κόσμος 02.12.25 Upd: 00:44

Live: Συζητήθηκε το εδαφικό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι συμβιβασμός

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Συναγερμός 03.12.25

Ξεκινά η επέλαση της νέας κακοκαιρίας - Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η νέα κακοκαιρία ξεκινά την επέλασή της, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Σύνταξη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Σύνταξη
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
Ασημένια οικονομία 03.12.25

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
Κολομβία - ΗΠΑ 03.12.25

Ο Πέτρο απαντά στις απειλές Τραμπ λέγοντάς του να «μην ξυπνήσει τον Ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, «σήκωσε το γάντι» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε για το έργο του στην καταστροφή εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο και ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο