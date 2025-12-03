Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Οι συμπρόεδροι της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, μπορούν να τρίβουν τα χέρια τους με ικανοποίηση. Τουλάχιστον προσώρας…

Νυν αξιωματική αντιπολίτευση στην Μπούντεσταγκ, την ομοσπονδιακή Βουλή, το κόμμα τους προηγείται σε πανεθνικό επίπεδο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις και ετοιμάζεται για ιστορική νίκη στις κάλπες των κρίσιμων εκλογών σε κρατιδιακό επίπεδο, το 2026.

Εποφθαλμιώντας τα ηνία της εξουσίας στη Γερμανία, η AfD προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, «γαλουχεί» μια νέα γενιά στελεχών και επιχειρεί ένα επικοινωνιακό λίφτινγκ για το θεαθήναι.

Θεωρεί και ότι η αρχή στην επίτευξη και των δύο στόχων έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο με το ιδρυτικό συνέδριο της «Γενιάς Γερμανία» (GD).

Έτσι ονομάζεται η οργάνωση της κομματικής νεολαίας της AfD. Θεωρητικά είναι «του κουτιού».

Πρακτικά ωστόσο αποτελεί τον διάδοχο της προηγούμενης ένωσης νεολαίας του ακροδεξιού κόμματος, γνωστής ως «Νέα Εναλλακτική» (JA).

Επίσης θεωρητικά, ήταν «ανεξάρτητος» σύλλογος, τα μέλη του οποίου δεν ήταν απαραίτητα εγγεγραμμένα στην AfD.

Διαλύθηκε την περασμένη άνοιξη, έχοντας χαρακτηριστεί από το 2023 «αποδεδειγμένα δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) της Γερμανίας.

Όψιμα και προεκλογικά, η AfD αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση της από την JA στις αρχές του έτους, προτού τελικά βρεθεί και η ίδια αντιμέτωπη με την ίδια αξιολόγηση από το BfV, στην οποία έχει ασκήσει έφεση.

Τώρα εντάσσει την ίδρυση της «Γενιάς Γερμανία» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «επανεκκίνησης».

Στόχος του ακροδεξιού κόμματος είναι να λειάνει την δημόσια εικόνα του, βαδίζοντας επί της ουσίας στα χνάρια άλλων ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα έκανε μεθοδικά στη Γαλλία η Μαρίν Λεπέν.

Επιδιώκει «κανονικοποίηση» στα μάτια των ψηφοφόρων, ενόσω γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι ρωγμές στο «δημοκρατικό «τείχος προστασίας» (και) στη Γερμανία.

Σε αυτή την προσπάθεια συστρατεύεται τώρα η «Γενιά Γερμανία».

Λύκος με την προβιά αρνιού

Επανιδρύοντας την κομματική νεολαία -που πλέον θα απαρτίζεται μόνον από εγγεγραμμένα μέλη, κάτω των 36 ετών- η AfD θέλει να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στο τι βγαίνει προς τα έξω, αποφεύγοντας τους αρνητικούς τίτλους στην ειδησεογραφία για το κόμμα.

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή δεύτερη και τρίτη γενιά», διακήρυξε η Άλις Βάιντελ στο ιδρυτικό συνέδριο της «Generation Deutschland», που έγινε στην πόλη Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης.

Απαίτησε από τα νεαρά στελέχη «προθυμία ανάληψης πολιτικής ευθύνης».

«Απαιτούμε από τους νέους να θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κόμματος», υπερθεμάτισε ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Κρουπάλα.

Η ανάδειξη της 15μελούς ομάδας του ηγετικού συμβουλίου της νεοϊδρυθείσας νεολαίας δεν έκρυψε εκπλήξεις για την ηγεσία του AfD.

Παρά όμως το επικοινωνιακά «χορογραφημένο» συνέδριο, ήταν εμφανές ότι ο ακροδεξιός «λύκος» της Γερμανίας δεν αλλάζει, όσο κι εάν επιχειρεί να φορέσει «προβιά αρνιού».

Πρόεδρος της «Γενιάς Γερμανία» εξελέγη ο 28χρονος Ζαν-Πασκάλ Χομ, γνωστός στις γερμανικές αρχές για τις στενές διασυνδέσεις του με ακροδεξιές εξτρεμιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Για ένα διάστημα θεωρήθηκε μάλιστα «υπερβολικά ακραίος» ακόμη και για το ίδιο το κόμμα του, στο οποίο εντάχθηκε το 2014, σε ηλικία 17 ετών.

Μόλις τρία χρόνια αργότερα, ο Χομ απολύθηκε από τη θέση συνεργάτη της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργο, όταν εθεάθη στο γήπεδο παρέα με νεοναζιστές χούλιγκαν και ηγετικό στέλεχος του Ταυτοτικού Κινήματος Γερμανίας, το οποίο αργότερα ταξινομήθηκε επίσημα ως «ακροδεξιό εξτρεμιστικό».

Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε «δεξιός εξτρεμιστής» από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος του Βρανδεμβούργου.

Όμως αυτό δεν απέτρεψε την πλήρη επανένταξή του στην AfD, την εκλογή του στο κοινοβούλιο του ανατολικού κρατιδίου στις τελευταίες πολιτειακές εκλογές και, τελικά, στην «κεφαλή» της κομματικής νεολαίας.

«Το σημαντικό», είπε από βήματος του συνεδρίου, «είναι ότι βρίσκεστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ότι είστε με τους καλούς. Κι αυτοί είμαστε εμείς».

«Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»

Για το AfD, ο 28χρονος Ζαν-Πασκάλ Χομ ενσαρκώνει τον νέο τύπο κομματικού στελέχους: λαϊκιστής, επικοινωνιακός, δεξιοτέχνης των social media με απήχηση στους απογοητευμένους νέους, που χάνουν την πίστη τους στους δημοκρατικούς θεσμούς και μετατρέπονται σε σημαντικό τμήμα της εκλογικής βάσης της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία».

Παρά το σκοτεινό παρελθόν του, το μόνο που βρίσκει η ηγεσία του κόμματος για να του προσάψει πλέον ως ελάττωμα είναι ότι παράτησε τις πανεπιστημιακές σπουδές του στα Οικονομικά.

Η σύσταση του Τίνο Κρουπάλα ήταν σαφής: για να συνεχίσει την ανοδική πορεία του στη γερμανική πολιτική σκηνή, ο Χομ θα πρέπει να πάρει το πτυχίο.

Οι μεθοδεύσεις της AfD έχουν σημάνει στη Γερμανία συναγερμό.

Με τα κόμματα εξουσίας να στέκονται αμήχανα μπροστά στη θεαματική άνοδο της Ακροδεξιάς -και δη με τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μερτς να μπαλαντζάρουν επικινδύνως- δεκάδες χιλιάδες αντιφασίστες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Σαββατοκύριακο το Γκίσεν.

Απέκλεισαν δρόμους, πολιόρκησαν τον χώρο του συνεδρίου της νεολαίας της AfD και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας.

Η Βάιντελ τους επέκρινε δριμύτατα, απορρίπτοντας καταγγελίες ότι δεξιά εξτρεμιστικά δίκτυα ήταν παρόντα στο συνέδριο της κομματικής νεολαίας.

Στην είσοδο, ωστόσο, είχαν στήσει περίπτερα εκδοτικοί οίκοι και περιφερειακά media με διασυνδέσεις με Ταυτοτιστές και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Από το βήμα δε του ιδρυτικού συνεδρίου της «Γενιάς Γερμανία» ακούστηκαν εξτρεμιστικές απόψεις.

Η Γιούλια Γκέρκενς, μέλος του γυναικείου δικτύου Lukreta και μια από τις δύο γυναίκες που εξελέγησαν στο ηγετικό συμβούλιο, χαρακτήρισε τον φεμινισμό «ψυχικά άρρωστο» και ζήτησε «εκατομμύρια» απελάσεις μεταναστών από τη Γερμανία, όπως έκαναν πολλοί άλλοι ομιλητές.

Η εμφάνιση του επίσης υποψήφιου Αλεξάντερ Άιχβαλντ με χειρονομίες, προφορά και φρασεολογία που παρέπεμπε στον Χίτλερ προκάλεσε γενική αμηχανία.

Ένα προσχέδιο για το σήμα της νεολαίας του AfD εν τω μεταξύ παραπέμπει στη ναζιστική Γερμανία.

H εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθεί στενά, παραμένοντας στις επάλξεις.