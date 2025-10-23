newspaper
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

Πέντε ομόσπονδα κρατίδια στη Γερμανία θα οδηγηθούν στις κάλπες μέσα στο 2026, σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) συνεχίζει να κερδίζει έδαφος.

Σε εθνικό επίπεδο, η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνει την AfD να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τη «Χριστιανική Ένωση» -που συναπαρτίζουν οι κεντροδεξιοί Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και το «αδελφό» κόμμα των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU).

Προσώρας η AfD κυμαίνεται δημοσκοπικά μεταξύ 25-27% πανεθνικά.

Στα ανατολικά κρατίδια Σαξονία-Άνχαλτ και Μεκλεμβούργο-Πομερανία, όπου θα διεξαχθούν του χρόνου εκλογές, αγγίζει το 40%, αποτελώντας μακράν την πρώτη πολιτική δύναμη.

Τα ποσοστά αυτά αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβερνώσα κεντροδεξιά του CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και για τον ίδιο προσωπικά.

Βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη εξίσωση, σε μια κρίσιμη δοκιμασία ηγεσίας: πώς θα διατηρήσει την ταυτότητα του CDU, χωρίς να χάσει τους ψηφοφόρους που γοητεύονται από τη ρητορική της AfD, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα.

Κομβικό, το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνεδρίου του προεδρείου του CDU, εν μέσω εσωκομματικής κριτικής, πολιτικής αμφισημίας και διχόνοιας.

Με το πέρας της, ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας.

«Δεν μας χωρίζουν μόνο λεπτομέρειες», «η AfD θέλει μια εντελώς διαφορετική χώρα», λέει τώρα όψιμα ο Γερμανός καγκελάριος.

Χωρίς ουσιαστικά να παρουσιάσει νέα στρατηγική κατά της γερμανικής ακροδεξιάς, την κατονόμασε «βασική αντίπαλο» της κεντροδεξιάς παράταξής του.

Υπογράμμισε ότι σκοπεύει να αντιπαρατεθεί στη ρητορική απαισιοδοξίας της AfD με ένα πιο θετικό, ενωτικό αφήγημα, αλλά και με πράξεις.

Πέταξε ωστόσο το «μπαλάκι» της ευθύνης και στους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, τονίζοντας ότι η μάχη κατά της ακροδεξιάς αποτελεί κοινή ευθύνη.

Στο φόντο είναι οι εσωκομματικοί φόβοι στο CDU για εκλογική καθίζηση, με την AfD να βγαίνει επί της ουσίας κερδισμένη από τις συνεχείς έριδες στον ετερόκλητο κυβερνητικό «μεγάλο συνασπισμό».

Η συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) Άλις Βάιντελ, σε εκδήλωση στη Βουδαπέστη, στις 20 Οκτωβρίου (REUTERS/Bernadett Szabo)

Σε τεντωμένο σχοινί

Σύμφωνα με την εφημερίδα Der Tagesspiegel, ο Μερτς επικεντρώνεται τώρα σε τρεις κατευθυντήριες ως προς την αντιμετώπιση του AfD: ανάδειξη των διαφορών με τους Χριστιανοδημοκράτες, εμπλοκή σε ουσιαστική αντιπαράθεση αντί της απαγόρευσης του ακροδεξιού κόμματος (όπως ζητούν οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες) και «υποβολή μιας καλής προσφοράς» στους ψηφοφόρους.

Κατά την Bild, ωστόσο, η «Χριστιανική Ένωση» θέλει να αποστασιοποιηθεί όχι μόνο από τη γερμανική ακροδεξιά, αλλά και από τον κυβερνητικό εταίρο της, το σοσιαλδημοκρατικό SPD, με το οποίο είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τη χωρίζει χάος.

Εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών, η κυβέρνηση στη Γερμανία πασχίζει τώρα να προωθήσει δύο βασικά νομοσχέδια.

Αφενός για τις συντάξεις, με «πάγωμα» έως το 2031 και την παροχή κινήτρων σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους.

Αφετέρου για τη στρατιωτική θητεία, με πρόβλεψη ακόμη και «κληρώσεων» στην στράτευση, σε περίπτωση μειωμένης προσφοράς εθελοντών.

Με την κυβερνητική συνοχή να έχει ήδη πληγεί από τη διαμάχη για τον διορισμό νέου δικαστή στο ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, η ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία του μεγάλου «συνασπισμού» δοκιμάζεται εκ νέου, εντείνοντας τους φόβους για μια -παράλληλη με τη Γαλλία- πολιτική αστάθεια στη Γερμανία.

Αυτά, ενώ η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται στο τρίτο έτος στασιμότητας και ποντάρει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της από την ευρωπαϊκή κούρσα επανεξοπλισμού, ενόσω οι υβριδικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται, η εμπορική προέλαση της Κίνας κλιμακώνεται και παραμένει προβληματική η απρόβλεπτη πολιτική των απρόθυμα συμμάχων ΗΠΑ.

Εντός της Γερμανίας, ο Μερτς κατηγορείται ότι επιδιώκει φυγή από τα εσωτερικά προβλήματα με εστίαση στην εξωτερική πολιτική, αποκτώντας το παρατσούκλι «ο ξένος καγκελάριος».

Τα ποσοστά αποδοχής του έχουν μειωθεί κατά περίπου 12-15 μονάδες από τον Ιούνιο, πέφτοντας περίπου στο 27%, καθιστώντας τον έναν από τους λιγότερο δημοφιλείς Γερμανούς καγκελάριους στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Γερμανός Καγκελάριος και ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο, στις 20 Οκτωβρίου (REUTERS/Annegret Hilse)

Άλλο τα λόγια, άλλο οι πράξεις

Η «Χριστιανική Ένωση» (CDU/CSU) ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, την εκπόνηση δύο εσωτερικών μελετών για το θέμα της AfD.

Το βασικό εύρημα, αναφέρει, είναι ότι οι υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος είναι σχεδόν αδύνατο να αποτραπούν από το να το ψηφίσουν.

Σε αυτό το φόντο, βετεράνοι και στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά την αποτελεσματικότητα του δημοκρατικού «τείχους προστασίας», με αποκλεισμό κάθε συνεργασίας με την AfD, την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα υπαγορεύει έμμεσα, πλην όμως πρόδηλα μέρος της κυβερνητικής πολιτικής, και δη στην ατζέντα του μεταναστευτικού.

Τάση που έχει τροφοδοτήσει στο μεσοδιάστημα ο ίδιος ο Μερτς, παρά τον «πόλεμο» κατά της AfD που όψιμα κηρύσσει τώρα.

Ήταν αυτός που προεκλογικά, ων ακόμη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκάλεσε ρωγμές στο «τείχος προστασίας», συμπράττοντας κοινοβουλευτικά με τη γερμανική ακροδεξιά για έγκριση πακέτου προτάσεων της Κεντροδεξιάς στο μεταναστευτικό.

Ήταν επίσης αυτός που μόλις προ ημερών υιοθέτησε εν μέρει τη ρητορική της AfD, για να κερδίσει δημοσκοπικά έδαφος έναντι της, επικαλούμενος ως πρόβλημα στην ενσωμάτωση των μεταναστών την εγκληματικότητα «στο αστικό πεδίο».

Παρά την κατακραυγή που προκάλεσε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις οργισμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ο Μερτς αρνήθηκε να αναιρέσει τη δήλωσή του, πρακτικά τορπιλίζοντας τη μοναδική προοπτική για μετεκλογική «αναχαίτιση» του AfD στα ανατολικά κρατίδια: τη συνεργασία όλων των υπόλοιπων κομμάτων.

Ωστόσο αυτό θα προϋπέθετε πιθανότατα την άρση μιας έτερης απαγορευμένης στην περίπτωση του CDU συνεργασίας: αυτής με το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke), που βλέπει τα ποσοστά του επίσης να ανεβαίνουν, καθώς οι Γερμανοί αμφισβητούν όλο και πιο μαζικά τα κόμματα εξουσίας και αναζητούν εναλλακτικές στα άλυτα προβλήματα της καθημερινότητας, με διεύρυνση των ανισοτήτων, αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, υψηλά ενοίκια και αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
