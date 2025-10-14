Στη Γερμανία, όσοι επιλέγουν να εργαστούν πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης θα μπορούν να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού και να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που αποκαλύπτουν οι Financial Times, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα κοστίσει 890 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου. Το λεγόμενο ενεργό συνταξιοδοτικό σχέδιο, μια προεκλογική δέσμευση του Μερτς, αναμένεται να εγκριθεί από τον συνασπισμό του με τους Σοσιαλδημοκράτες την Τετάρτη.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός επιδιώκει να μετριάσει τον αντίκτυπο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας, καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μετά από τρία χρόνια στασιμότητας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια διαρθρωτική αλλαγή που έφερε σε εφαρμογή ο συνασπισμός, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μεταρρυθμιστικού σχεδίου που υποσχέθηκε ο καγκελάριος.

«Η γερμανική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής. Οι baby boomers θα συνταξιοδοτηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ενώ λιγότεροι νέοι εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε πολλούς κλάδους», αναφέρει το νομοσχέδιο.

Το δωράκι των φορολοελαφρύνσεων

Η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση επιτρέπεται στη Γερμανία , όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αλλά το Βερολίνο θέλει να την κάνει πιο ελκυστική με φορολογικές ελαφρύνσεις.

Όπως επισημαίνουν οι FT, «άλλες χώρες που παρέχουν κίνητρα για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση περιλαμβάνουν την Ελλάδα, με κάποια επιτυχία». Δεδομένου ότι η Αθήνα επέτρεψε στους εργαζόμενους συνταξιούχους να διατηρήσουν τις πλήρεις συντάξεις τους και να υποβάλουν το πρόσθετο εισόδημά τους σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή 10%, ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων αυξήθηκε από 35.000 το 2023 σε περισσότερους από 250.000 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εργασίας.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο έντονες δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης, με 4,8 εκατομμύρια εργαζόμενους – το 9% του εργατικού δυναμικού – να πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2035, ασκώντας πιέσεις στο κράτος πρόνοιας και την οικονομία της.

Εκτός από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, η Γερμανία έχει τον μικρότερο μέσο όρο ωρών εργασίας από οποιαδήποτε άλλη οικονομία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον οργανισμό με έδρα το Παρίσι. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έχει υπερδιπλασιαστεί στο 30% του εργατικού δυναμικού από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως λόγω των γυναικών.

Το Ινστιτούτο IW εκτιμά ότι το ετήσιο κόστος του μέτρου θα μπορούσε να πλησιάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου 340.000 εργαζόμενους να δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το φορολογικό κίνητρο.

Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη Γερμανία είναι τα 67 έτη.

