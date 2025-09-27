newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Γερμανία επιχειρεί να «κλέψει» Ινδούς μετανάστες από τις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Η Γερμανία επιχειρεί να «κλέψει» Ινδούς μετανάστες από τις ΗΠΑ

Η Γερμανία προσφέρει υψηλούς μισθούς και σταθερή μεταναστευτική νομοθεσία μετά το νέο «σοκ Τραμπ» με τις βίζες των $100.000

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

Την στροφή 180ο της αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής που έκανε η διακυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εκμεταλλευθεί η Γερμανία προσκαλώντας Ινδούς οικονομικούς μετανάστες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και ειδικεύσεις. Την περασμένη Τρίτη η γερμανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί εγκαινίασε μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία στη χώρα του 1,4 δισ. κατοίκων για την προσέλκυση ταλέντων που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Σε μαγνητοσκοπημένη πρόσκληση που δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ινδία Φίλιπ Άκερμαν απηύθυνε έκκληση για την «προσέλκυση Ινδών με υψηλή εξειδίκευση» στη χώρα του, επικρίνοντας έμμεσα την Ουάσιγκτον για την αντιμεταναστευτική της πολιτική, δεδομένου του ότι και οι ΗΠΑ, όπως βέβαια και η Γερμανία, αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα και έλλειψη εργατικών χεριών. Ως γνωστόν, η Γερμανία υποδέχεται συντεταγμένα και μεθοδικά περίπου μισό εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες ετησίως (εργαζόμενους με τις οικογένειές τους).

«Σαν γερμανικό αυτοκίνητο»

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια των «New York Times» από το Νέο Δελχί Μελίσα Έντι, στο βίντεο της γερμανικής πρεσβείας ο «διπλωμάτης Φίλιπ Άκερμαν τονίζει τις προοπτικές για καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους Ινδούς στη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει μια ταχέως γηράσκουσα κοινωνία και ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό».

Κατ’ αντιδιαστολή με την αλλοπρόσαλλη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αναφέρεται εμμέσως, ο Άκερμαν παρομοιάζει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας του με γερμανικό αυτοκίνητο. «Η μεταναστευτική μας πολιτική λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν ένα γερμανικό αυτοκίνητο: είναι αξιόπιστη, είναι μοντέρνα, είναι προβλέψιμη», σημειώνει στο βίντεο ο γερμανός πρέσβης. Και εξηγεί: «Δεν χρειάζεται να φοβάστε ένα απότομο φρενάρισμα με μέγιστη ταχύτητα. Εμείς δεν αλλάζουμε ριζικά από τη μια μέρα στην άλλη τους νόμους μας».

Η μεγαλύτερη δεξαμενή

Η γερμανική πρωτοβουλία έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση που υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων σε όσους ξένους αιτούνται βίζες για να εργαστούν στις ΗΠΑ σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, όπως είναι οι μηχανικοί λογισμικού. «Οι Ινδοί αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνικότητα εργαζομένων στους οποίους χορηγούνται βίζες τέτοιου τύπου», σημειώνουν οι ΝΥΤ.

«Η Γερμανία θα ήθελε να προσελκύσει μερικούς από αυτούς. Ήδη, περίπου 124.000 Ινδοί εργάζονται στη Γερμανία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέχουν θέσεις εργασίας στους τομείς της πληροφορικής, των επιστημών ή της τεχνολογίας, γεγονός που τους τοποθετεί μεταξύ των υψηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της αμερικανίδας ανταποκρίτριας.

Πέρυσι, η Γερμανία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να διευκολύνει περισσότερους εργαζόμενους από την Ινδία να έρθουν στη χώρα. Εγκαινίασε μια μεγαλύτερη υπηρεσία χορήγησης αδειών παραμονής και βελτιστοποίησε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

387.000 θέσεις εργασίας

«Ο μέσος Ινδός που εργάζεται στη Γερμανία κερδίζει περισσότερα από τον μέσο Γερμανό», σημειώνει ο πρέσβης Άκερμαν στο βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει και έναν σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ξεκινήσουν οι ενδιαφερόμενοι τη διαδικασία υποβολής αίτησης βίζας και με το πού θα απευθυνθούν για να μάθουν τη γερμανική γλώσσα.

Οι Ινδοί, ως γνωστόν, μιλούν καλά αγγλικά καθώς η χώρα τους υπήρξε κατά το παρελθόν βρετανική αποικία. «Ωστόσο, οι Ινδοί που έρχονται στη Γερμανία πρέπει να μάθουν μια νέα γλώσσα, κάτι που πολλοί βρίσκουν τρομακτικό. Μεταξύ των 50 Ινδών φοιτητών που έλαβαν διετή υποτροφία Erasmus για να ολοκληρώσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν οι μισοί επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γαλλία. Μόνο επτά επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γερμανία», αναφέρεται στο ρεπορτάζ των ΝΥΤ.

«Η Γερμανία χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένους εργαζόμενους για να καλύψει ανοιχτές θέσεις εργασίας, ειδικά στον τεχνολογικό τομέα της. Έως και 387.000 θέσεις εργασίας παρέμεναν κενές μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα δύο χρόνια», μεταδίδει η Μελίσα Έντι.

Ξενοφοβία

Ένας στους πέντε πολίτες που ζουν στη Γερμανία είναι πλέον άνω των 67 ετών. Οι περισσότεροι baby boomers της χώρας έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, ενώ σε διαδικασία συνταξιοδότησης έχουν αρχίσει να μπαίνουν και εργαζόμενοι της επόμενης γενιάς Χ (όσοι γεννήθηκαν δηλαδή από το 1965 έως το 1980). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε διαδικασία συνταξιοδότησης βρίσκονται αυτή την περίοδο όσοι Γερμανοί έχουν γεννηθεί από το 1955 έως και το 1970.

«Δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι εργαζόμενοι που καταβάλλουν πληρωμές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων για να το υποστηρίξουν», γράφουν οι ΝΥΤ. Ως εκ τούτου η εισαγωγή νέων εργαζομένων από το εξωτερικό που θα ενταχθούν στο γερμανικό εργατικό δυναμικό και θα ενσωματωθούν ως μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα αποτελεί τη μόνη λύση.

Ωστόσο η υποδοχή οικονομικών μεταναστών είναι μια λύση που τα τελευταία χρόνια συναντά εμπόδια που έχουν να κάνουν με την αυξανόμενη (και) στη Γερμανία ξενοφοβία. «Οι αναφορές για επιθέσεις σε αλλοδαπούς και η άνοδος της δημοτικότητας του εθνικιστικού κόμματος ‘Εναλλακτική για τη Γερμανία’ έχουν τρομάξει πολλούς νέους Ινδούς», δήλωσε στους ΝΥΤ η Φραντσίσκα Γκίφι, αρμόδια για οικονομικά θέματα γερουσιαστής του Βερολίνου, η οποία περιόδευσε στην Ινδία αυτό το καλοκαίρι σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους στην γερμανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο