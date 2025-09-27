Η Γερμανία επιχειρεί να «κλέψει» Ινδούς μετανάστες από τις ΗΠΑ

Την στροφή 180ο της αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής που έκανε η διακυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εκμεταλλευθεί η Γερμανία προσκαλώντας Ινδούς οικονομικούς μετανάστες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και ειδικεύσεις. Την περασμένη Τρίτη η γερμανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί εγκαινίασε μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία στη χώρα του 1,4 δισ. κατοίκων για την προσέλκυση ταλέντων που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Σε μαγνητοσκοπημένη πρόσκληση που δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ινδία Φίλιπ Άκερμαν απηύθυνε έκκληση για την «προσέλκυση Ινδών με υψηλή εξειδίκευση» στη χώρα του, επικρίνοντας έμμεσα την Ουάσιγκτον για την αντιμεταναστευτική της πολιτική, δεδομένου του ότι και οι ΗΠΑ, όπως βέβαια και η Γερμανία, αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα και έλλειψη εργατικών χεριών. Ως γνωστόν, η Γερμανία υποδέχεται συντεταγμένα και μεθοδικά περίπου μισό εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες ετησίως (εργαζόμενους με τις οικογένειές τους).

«Σαν γερμανικό αυτοκίνητο»

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια των «New York Times» από το Νέο Δελχί Μελίσα Έντι, στο βίντεο της γερμανικής πρεσβείας ο «διπλωμάτης Φίλιπ Άκερμαν τονίζει τις προοπτικές για καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους Ινδούς στη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει μια ταχέως γηράσκουσα κοινωνία και ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό».

Κατ’ αντιδιαστολή με την αλλοπρόσαλλη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αναφέρεται εμμέσως, ο Άκερμαν παρομοιάζει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας του με γερμανικό αυτοκίνητο. «Η μεταναστευτική μας πολιτική λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν ένα γερμανικό αυτοκίνητο: είναι αξιόπιστη, είναι μοντέρνα, είναι προβλέψιμη», σημειώνει στο βίντεο ο γερμανός πρέσβης. Και εξηγεί: «Δεν χρειάζεται να φοβάστε ένα απότομο φρενάρισμα με μέγιστη ταχύτητα. Εμείς δεν αλλάζουμε ριζικά από τη μια μέρα στην άλλη τους νόμους μας».

Η μεγαλύτερη δεξαμενή

Η γερμανική πρωτοβουλία έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση που υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων σε όσους ξένους αιτούνται βίζες για να εργαστούν στις ΗΠΑ σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, όπως είναι οι μηχανικοί λογισμικού. «Οι Ινδοί αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνικότητα εργαζομένων στους οποίους χορηγούνται βίζες τέτοιου τύπου», σημειώνουν οι ΝΥΤ.

«Η Γερμανία θα ήθελε να προσελκύσει μερικούς από αυτούς. Ήδη, περίπου 124.000 Ινδοί εργάζονται στη Γερμανία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέχουν θέσεις εργασίας στους τομείς της πληροφορικής, των επιστημών ή της τεχνολογίας, γεγονός που τους τοποθετεί μεταξύ των υψηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της αμερικανίδας ανταποκρίτριας.

Πέρυσι, η Γερμανία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να διευκολύνει περισσότερους εργαζόμενους από την Ινδία να έρθουν στη χώρα. Εγκαινίασε μια μεγαλύτερη υπηρεσία χορήγησης αδειών παραμονής και βελτιστοποίησε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

387.000 θέσεις εργασίας

«Ο μέσος Ινδός που εργάζεται στη Γερμανία κερδίζει περισσότερα από τον μέσο Γερμανό», σημειώνει ο πρέσβης Άκερμαν στο βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει και έναν σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ξεκινήσουν οι ενδιαφερόμενοι τη διαδικασία υποβολής αίτησης βίζας και με το πού θα απευθυνθούν για να μάθουν τη γερμανική γλώσσα.

Οι Ινδοί, ως γνωστόν, μιλούν καλά αγγλικά καθώς η χώρα τους υπήρξε κατά το παρελθόν βρετανική αποικία. «Ωστόσο, οι Ινδοί που έρχονται στη Γερμανία πρέπει να μάθουν μια νέα γλώσσα, κάτι που πολλοί βρίσκουν τρομακτικό. Μεταξύ των 50 Ινδών φοιτητών που έλαβαν διετή υποτροφία Erasmus για να ολοκληρώσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν οι μισοί επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γαλλία. Μόνο επτά επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γερμανία», αναφέρεται στο ρεπορτάζ των ΝΥΤ.

«Η Γερμανία χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένους εργαζόμενους για να καλύψει ανοιχτές θέσεις εργασίας, ειδικά στον τεχνολογικό τομέα της. Έως και 387.000 θέσεις εργασίας παρέμεναν κενές μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα δύο χρόνια», μεταδίδει η Μελίσα Έντι.

Ξενοφοβία

Ένας στους πέντε πολίτες που ζουν στη Γερμανία είναι πλέον άνω των 67 ετών. Οι περισσότεροι baby boomers της χώρας έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, ενώ σε διαδικασία συνταξιοδότησης έχουν αρχίσει να μπαίνουν και εργαζόμενοι της επόμενης γενιάς Χ (όσοι γεννήθηκαν δηλαδή από το 1965 έως το 1980). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε διαδικασία συνταξιοδότησης βρίσκονται αυτή την περίοδο όσοι Γερμανοί έχουν γεννηθεί από το 1955 έως και το 1970.

«Δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι εργαζόμενοι που καταβάλλουν πληρωμές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων για να το υποστηρίξουν», γράφουν οι ΝΥΤ. Ως εκ τούτου η εισαγωγή νέων εργαζομένων από το εξωτερικό που θα ενταχθούν στο γερμανικό εργατικό δυναμικό και θα ενσωματωθούν ως μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα αποτελεί τη μόνη λύση.

Ωστόσο η υποδοχή οικονομικών μεταναστών είναι μια λύση που τα τελευταία χρόνια συναντά εμπόδια που έχουν να κάνουν με την αυξανόμενη (και) στη Γερμανία ξενοφοβία. «Οι αναφορές για επιθέσεις σε αλλοδαπούς και η άνοδος της δημοτικότητας του εθνικιστικού κόμματος ‘Εναλλακτική για τη Γερμανία’ έχουν τρομάξει πολλούς νέους Ινδούς», δήλωσε στους ΝΥΤ η Φραντσίσκα Γκίφι, αρμόδια για οικονομικά θέματα γερουσιαστής του Βερολίνου, η οποία περιόδευσε στην Ινδία αυτό το καλοκαίρι σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους στην γερμανική πρωτεύουσα.

