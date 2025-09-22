newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το «Φθινόπωρο των Μεταρρυθμίσεων» στη Γερμανία
Διεθνής Οικονομία 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Το «Φθινόπωρο των Μεταρρυθμίσεων» στη Γερμανία

Στο επίκεντρο το αδιέξοδο του γερμανικού συνταξιοδοτικού συστήματος

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η Γερμανία εισέρχεται σε μια περίοδο μεγάλων μεταρρυθμίσεων με αιχμή του δόρατος το δημόσιο συνταξιοδοτικό της σύστημα, το οποίο εδώ και χρόνια θεωρείται οικονομικά μη βιώσιμο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε το λεγόμενο «Φθινόπωρο των Μεταρρυθμίσεων», με στόχο να χαράξει ένα νέο διαγενεακό συμβόλαιο δικαιοσύνης χωρίς να επιβαρύνει τις νεότερες γενιές.

Η μεγάλη αναθεώρηση τοποθετείται για το 2027, ωστόσο ήδη έχουν κατατεθεί οι πρώτες προτάσεις που προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: το 1992 υπήρχαν 2,7 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο, σήμερα λιγότεροι από δύο, ενώ το 2050 η αναλογία αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,3. Παράλληλα, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα η μέση διάρκεια σύνταξης να φθάνει πλέον σχεδόν τα 19 χρόνια στους άνδρες και τα 22 στις γυναίκες. Το συνολικό κόστος εκτοξεύθηκε το 2024 στα 408 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το 2010, με το κράτος να παρεμβαίνει για να καλύψει κενά χρηματοδότησης.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά την επαναφορά της υποχρεωτικής πρόωρης συνταξιοδότησης. Από το 2027 οι υπηρεσίες απασχόλησης θα μπορούν να οδηγήσουν εργαζόμενους άνω των 63, με τουλάχιστον 35 χρόνια εισφορών, σε υποχρεωτική συνταξιοδότηση με μόνιμες μειώσεις. Η περικοπή ανέρχεται σε 0,3% για κάθε μήνα που προηγείται της νόμιμης ηλικίας, κάτι που μεταφράζεται σε απώλειες άνω των 40.000 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός συνταξιούχου. Ήδη το 2024, σχεδόν το 30% των νέων συνταξιοδοτήσεων συνοδεύονταν από μειώσεις.

Σε αντίβαρο, από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιείται η λεγόμενη «ενεργός σύνταξη», που δίνει φορολογικά κίνητρα έως 2.000 ευρώ τον μήνα σε όσους συνεχίσουν να εργάζονται μετά την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης. Ωστόσο, οι εργοδοτικοί φορείς κατηγορούν την πολιτική για αντιφάσεις: από τη μια πλευρά επιβραβεύει την παράταση της απασχόλησης, από την άλλη διατηρεί τις δυνατότητες πρόωρης εξόδου.

Η υπουργός Οικονομίας, Κatherina Reiche (CDU), έθεσε την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στο τραπέζι, αντιμετωπίζοντας την κατηγορηματική αντίδραση της Αριστεράς που κάνει λόγο για «κρυφή μείωση συντάξεων». Το SPD, από την πλευρά του, προτείνει την ένταξη αυτοαπασχολουμένων και δημοσίων υπαλλήλων στο δημόσιο ταμείο, αν και τα οικονομικά οφέλη κρίνονται περιορισμένα. Η CDU εισηγείται ακόμη και συρρίκνωση του δημοσίου τομέα, αφήνοντας προνομιακά καθεστώτα μόνο σε σώματα ασφαλείας και δικαιοσύνη.

Νέος φόρος αλληλεγγύης

Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) προτείνει έναν «φόρο αλληλεγγύης boomer», επιβαρύνοντας τα υψηλότερα εισοδήματα των γενεών με υψηλή γεννητικότητα, ώστε να ενισχυθούν συνταξιούχοι της ίδιας γενιάς με χαμηλότερα μέσα. Η ιδέα βρίσκει ανοικτό τον καγκελάριο, που ωστόσο απορρίπτει αυξήσεις φόρων στους πλουσιότερους, όπως ζητεί η Αριστερά.

Η Γερμανία δεν είναι μόνη σε αυτόν τον αγώνα. Η Δανία έχει ήδη αποφασίσει σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 έτη, με πρόβλεψη για περαιτέρω άνοδο με βάση την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Στο ίδιο μοτίβο κινούνται Βέλγιο, Ιταλία και Ολλανδία, ενώ η Γαλλία, με χαμηλότερη ηλικία απόσυρσης (64 το 2030), βιώνει πολιτική και κοινωνική αναταραχή.

Η Ισπανία διατηρεί μια από τις πιο γενναιόδωρες αναλογίες συντάξεων, αλλά με ένα τεράστιο ετήσιο έλλειμμα που ξεπερνά τα 66 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τη «μαύρη τρύπα» μέσω φόρων που αφαιρούνται από άλλους κρίσιμους τομείς όπως Παιδεία και Υγεία.

Το κοινό ευρωπαϊκό νήμα είναι σαφές: οι κοινωνίες γηράσκουν, τα συνταξιοδοτικά συστήματα πιέζονται στα όριά τους και οι κυβερνήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη. Στη Γερμανία, η αντίστροφη μέτρηση για το 2027 έχει ήδη αρχίσει, με το πολιτικό ρίσκο να είναι εξίσου μεγάλο όσο και το οικονομικό.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
«Πληρωμένοι προβοκάτορες» 22.09.25

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλα΄κης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
