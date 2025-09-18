Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε δανεισμό και δαπάνες μισού τρισεκατομμυρίου περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025. Είναι ο πρώτος της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, που εγκρίθηκε από την ομοσπονδιακή Βουλή, Bundestag, καθώς έως σήμερα τα υπουργεία λειτουργούσαν με προσωρινούς προϋπολογισμούς.

Ο προϋπολογισμός για το νέο έτος (2026) αναμένεται να ψηφιστεί πριν από τα Χριστούγεννα. Οι συζητήσεις για την επεξεργασία του θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Δάνεια και ενίσχυση της απασχόλησης

Ο νέος προϋπολογισμός, πιστός στο δόγμα του καγκελάριου Μερτς για την ανάγκη αμυντικής προετοιμασίας, προβλέπει δαπάνες περίπου 502,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθαρό δανεισμό σχεδόν 82 δισεκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον δάνεια από ειδικά ταμεία για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υποδομές.

Συνολικά, ο νέος δανεισμός αναμένεται να ανέλθει σε περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μεγαλύτερο κονδύλι δαπανών –πάνω από το ένα τρίτο- αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, με λίγο περισσότερα από 190 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά τα 122,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά αφορούν την ασφάλιση συντάξεων και σχεδόν 52 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προγραμματιστεί για τη βασική ασφάλεια για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα των πολιτών, το οποίο ο συνασπισμός σκοπεύει να μεταρρυθμίσει.

Κι άλλα χρήματα στον στρατό

Σημαντικά περισσότερα χρήματα θα έχει στη διάθεσή του και ο γερμανικός ομοσπονδιακός στρατός (Bundeswehr).

Ο αμυντικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί σε λίγο πάνω από 62 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025 – 10 δισεκατομμύρια περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, θα υπάρχουν άλλα 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ειδικό Ταμείο της Bundeswehr. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά, περισσότερα από 86 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα για αμυντικές δαπάνες. Σε αυτά περιλαμβάνεται η προμήθεια νέου στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως πυρομαχικά, τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα και πολεμικά πλοία.

Στόχος η ανάπτυξη

Η αντιπολίτευση στη Γερμανία έχει επικρίνει τον προϋπολογισμό της γερμανικής κυβέρνησης, για τους περιορισμένους πόρους που κατευθύνονται στην κοινωνία. Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD) υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις δαπάνες ρεκόρ, στους πολίτες καταλήγουν περιορισμένοι πόροι.

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης είναι ο φόβος της απώλειας των θέσεων εργασίας τους, τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι για αυτό η κυβέρνηση δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην «διασφάλιση της επιστροφής της οικονομικής ανάπτυξης στη Γερμανία, στην διασφάλιση θέσεων εργασίας εδώ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας του μέλλοντος».

Οι Πράσινοι και το Αριστερό Κόμμα κατηγόρησαν επίσης την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι έκανε απάτη στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού αντί να επενδύει. Όσον αφορά τη χρήση του ειδικού ταμείου, ο αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού των Πρασίνων Σεμπάστιαν Σέφερ επέκρινε τις επενδύσεις που σχεδίασαν το CDU/CSU και το SPD, λέγοντας ότι προσφέρουν πολύ λίγες μελλοντικές προοπτικές. «Η χώρα μας δεν θα σημειώσει πρόοδο με αυτόν τον τρόπο», είπε. Ο επικεφαλής προϋπολογισμού του SPD, Τόρστεν Ρούντολφ, απέρριψε τις κατηγορίες και μίλησε για ένα πρωτοφανές επενδυτικό πακέτο το οποίο θα θέσει τα θεμέλια για έναν ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) απαίτησε να δημιουργηθεί σημαντικά μικρότερο χρέος. Για τον σκοπό αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα είχε προτείνει τη μείωση των κλιματικών έργων, των συνεισφορών στην ΕΕ και των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία.

Το χρηματοδοτικό κενό του 2027

Ενώ ο προϋπολογισμός του 2025 ισχύει μόνο για το ένα τρίμηνο του έτους, οι ανησυχίες των κυβερνητικών συμμάχων, Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) επικεντρώνονται εδώ και καιρό στο μέλλον, καθώς μέχρι το 2027 υπάρχει ήδη χρηματοδοτικό κενό άνω των 30 δισεκατομμυρίων. Ο υπουργός Οικονομικών τονίζει διαρκώς ότι κανένας συνασπισμός δεν χρειάστηκε να κλείσει ένα τόσο μεγάλο κενό, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προετοίμασε χθες τους πολίτες για «αναπόφευκτες εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις σε θεμελιώδεις τομείς». Λιτότητα στο βάθος, η μετάφραση.