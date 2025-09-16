Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο της ναυπηγικής, εξαγοράζοντας τμήμα του ομίλου Lürssen (NVL) με έδρα την Βρέμη, κίνηση η οποία αλλάζει ριζικά τον τομέα των ναυπηγείων στη βόρεια Γερμανία (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Το ναυπηγικό τμήμα του ομίλου Lürssen που αγοράζει η Rheinmetall περιλαμβάνει την Blohm+Voss, τη Norderwerft στο Αμβούργο, το Peene -Werft στο Βόλγκαστ του Μεκλεμβούργου- Πομερανίας και το Neue Jadewerft στο Βιλχελμσχάφεν.

Aπό την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η τιμή της μετοχής της Rheinmetall έχει αυξηθεί περίπου 20 φορές

Επιπλέον, υπάρχουν εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Αίγυπτο και στο Μπρουνέι.

Η τιμή αγοράς που θα καταβάλει η Rheinmetall δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε εμπιστευτικότητα.

Η NVL είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, και κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με το δίκτυο NDR, έχει εγγράψει μέχρι στιγμής παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Βάσει των στοιχείων της, η Rheinmetall απασχολεί σήμερα 40.000 εργαζόμενους σε 174 τοποθεσίες, με την εξαγοραζόμενη εταιρία να αριθμεί περί τους 2.100 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Η NVL προμηθεύει ήδη το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας και τις ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών και το πεδίο στο οποίο θεωρείται ότι διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης είναι αυτό των θαλάσσιων drones.

Διαδικασία έγκρισης

Παρότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της εξαγοράς από τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο, η αξία της μετοχής της Rheinmetall έφθασε χθες Δευτέρα στο ιστορικό υψηλό των 1.949 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η τιμή της μετοχής της γερμανικής εταιρίας έχει αυξηθεί περίπου 20 φορές.

Η Rheinmetall άλλωστε συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προμηθευτές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ