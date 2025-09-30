Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Την ώρα που η γερμανική αγορά αναμένει το «πακέτο τόνωσης της οικονομίας», που έχει εξαγγείλει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, οι μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα συνεχίζουν να απολύουν εργαζομένους. Η ανεργία κατέγραψε τον Σεπτέμβριο υψηλό 14 ετών, με τον αριθμό των ανθρώπων χωρίς δουλειά να φτάνει σχεδόν 3 εκατομμύρια.

Μόλις ένα μήνα πριν, τον Αύγουστο, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το λεγόμενο «ψυχολογικό όριο» των 3 εκατομμυρίων. Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3% του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, καταγραφόταν επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας, αυξάνοντας την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας.

Ύφεση

Επιπλέον, η οικονομία στη Γερμανία συρρικνώθηκε κατά 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί τον Ιούλιο, προβλεπόταν οριακή συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,1%. Αιτία της συρρίκνωσης, η πτώση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας, η ανεργία, προσαρμοσμένη για εποχικές επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά 14.000, σε νέο υψηλό 14 ετών, στα 2,98 εκατομμύρια. Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η Αντρέα Νάλες, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εργασίας, δήλωσε: «Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να μην έχει την απαραίτητη ώθηση για ισχυρότερη ανάκαμψη».

Απολύσεις από τις «εθνικές βιομηχανίες»

Την ίδια ώρα μεγάλοι εργοδότες στη Γερμανία, ανακοινώνουν περικοπές προσωπικού.

Η Lufthansa θα περικόψει 4.000 διοικητικές θέσεις εργασίας έως το 2030. Επίσης, η εταιρεία-κολοσσός της μηχανικής Robert Bosch δήλωσε ότι θα περικόψει επιπλέον 13.000 θέσεις εργασίας έως το 2030. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε ανακοινώσει την απόλυση 5.550 εργαζομένων. Χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε εργοστάσια που κατασκευάζουν από εξαρτήματα ντίζελ έως μικρούς ηλεκτρικούς κινητήρες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, επίσης, έχει ανακοινώσει ότι θα βάλει σε υποχρεωτική άδεια μιας εβδομάδας τους εργαζόμενούς της σε δύο εργοστάσια, στο Τσβίκαου και στη Δρέσδη. Συνολικά στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, από το περασμένο καλοκαίρι έχουν χαθεί 51.500 θέσεις εργασίας στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ αναμένονται κι άλλες απολύσεις.

Η Ford ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα απολύσει επιπλέον 1.000 υπαλλήλους στο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της στην Κολωνία λόγω χαμηλής ζήτησης.

Επίσης, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Commerzbank, ανακοίνωσε περικοπές θέσεων εργασίας νωρίτερα φέτος.

Αύξηση πτωχεύσεων

Οι συνέπειες της διετούς ύφεσης στη Γερμανία είναι μεγάλες. Σε εθνικό επίπεδο, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν 12% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Μεταξύ των εταιρειών που κήρυξαν πτώχευση ήταν η Kiekert. Πρόκειται για προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων που πρωτοστάτησε στα συστήματα κεντρικού κλειδώματος. Περίπου 700 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους.

Οι προβλέψεις είναι ότι η γερμανική οικονομία θα έχει ελάχιστη ανάπτυξη φέτος. Και με τα παρόντα δεδομένα, πολλοί φοβούνται ότι η ανάκαμψη που έχει υποσχεθεί ο καγκελάριος Μερτς δεν θα έρθει. Ένας από τους λόγους είναι ότι και οι επιχειρήσεις έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για μέτρα ανάταξης της οικονομίας και μεταρρυθμίσεις.

Δημογραφικό και αγορά εργασίας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι την ώρα που αυξάνεται η ανεργία, τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία και οι συνεχιζόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτρέψουν κάποια τεράστια αύξηση. Σίγουρα όχι κάτι αντίστοιχο με την κρίση ανεργίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που πυροδότησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας υπό τον τότε καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Μείωση της κατανάλωσης

Η ανεργία, ωστόσο, είναι ένα από τα στοιχεία που χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για την οικονομία. Παράλληλα, καταγράφεται μείωση της κατανάλωσης, καθώς οι Γερμανία γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί στις αγορές τους. Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 0,5%.

Οι οικονομολόγοι ελπίζουν ότι αυτό θα αλλάξει στο κοντινό μέλλον, λόγω της μείωσης των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κλάους Βίστεσεν, της Pantheon Macroeconomics, οι προγραμματισμένες περικοπές στους φόρους που σχετίζονται με την ενέργεια θα αφήσουν χρήματα στις τσέπες των Γερμανών και έτσι θα καταναλώσουν περισσότερο από τον Ιανουάριο.