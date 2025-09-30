newspaper
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Διεθνής Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:55

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Την ώρα που η γερμανική αγορά αναμένει το «πακέτο τόνωσης της οικονομίας», που έχει εξαγγείλει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, οι μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα συνεχίζουν να απολύουν εργαζομένους. Η ανεργία κατέγραψε τον Σεπτέμβριο υψηλό 14 ετών, με τον αριθμό των ανθρώπων χωρίς δουλειά να φτάνει σχεδόν 3 εκατομμύρια.

Μόλις ένα μήνα πριν, τον Αύγουστο, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το λεγόμενο «ψυχολογικό όριο» των 3 εκατομμυρίων. Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3% του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, καταγραφόταν επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας, αυξάνοντας την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας.

Ύφεση

Επιπλέον, η οικονομία στη Γερμανία συρρικνώθηκε κατά 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί τον Ιούλιο, προβλεπόταν οριακή συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,1%. Αιτία της συρρίκνωσης, η πτώση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας, η ανεργία, προσαρμοσμένη για εποχικές επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά 14.000, σε νέο υψηλό 14 ετών, στα 2,98 εκατομμύρια. Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η Αντρέα Νάλες, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εργασίας, δήλωσε: «Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να μην έχει την απαραίτητη ώθηση για ισχυρότερη ανάκαμψη».

Απολύσεις από τις «εθνικές βιομηχανίες»

Την ίδια ώρα μεγάλοι εργοδότες στη Γερμανία, ανακοινώνουν περικοπές προσωπικού.

Η Lufthansa θα περικόψει 4.000 διοικητικές θέσεις εργασίας έως το 2030. Επίσης, η εταιρεία-κολοσσός της μηχανικής Robert Bosch δήλωσε ότι θα περικόψει επιπλέον 13.000 θέσεις εργασίας έως το 2030. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε ανακοινώσει την απόλυση 5.550 εργαζομένων. Χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε εργοστάσια που κατασκευάζουν από εξαρτήματα ντίζελ έως μικρούς ηλεκτρικούς κινητήρες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, επίσης, έχει ανακοινώσει ότι θα βάλει σε υποχρεωτική άδεια μιας εβδομάδας τους εργαζόμενούς της σε δύο εργοστάσια, στο Τσβίκαου και στη Δρέσδη. Συνολικά στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, από το περασμένο καλοκαίρι έχουν χαθεί 51.500 θέσεις εργασίας στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ αναμένονται κι άλλες απολύσεις.

Η Ford ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα απολύσει επιπλέον 1.000 υπαλλήλους στο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της στην Κολωνία λόγω χαμηλής ζήτησης.

Επίσης, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Commerzbank, ανακοίνωσε περικοπές θέσεων εργασίας νωρίτερα φέτος.

Αύξηση πτωχεύσεων

Οι συνέπειες της διετούς ύφεσης στη Γερμανία είναι μεγάλες. Σε εθνικό επίπεδο, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν 12% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Μεταξύ των εταιρειών που κήρυξαν πτώχευση ήταν η Kiekert. Πρόκειται για προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων που πρωτοστάτησε στα συστήματα κεντρικού κλειδώματος. Περίπου 700 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους.

Οι προβλέψεις είναι ότι η γερμανική οικονομία θα έχει ελάχιστη ανάπτυξη φέτος. Και με τα παρόντα δεδομένα, πολλοί φοβούνται ότι η ανάκαμψη που έχει υποσχεθεί ο καγκελάριος Μερτς δεν θα έρθει. Ένας από τους λόγους είναι ότι και οι επιχειρήσεις έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για μέτρα ανάταξης της οικονομίας και μεταρρυθμίσεις.

Δημογραφικό και αγορά εργασίας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι την ώρα που αυξάνεται η ανεργία, τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία και οι συνεχιζόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτρέψουν κάποια τεράστια αύξηση. Σίγουρα όχι κάτι αντίστοιχο με την κρίση ανεργίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που πυροδότησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας υπό τον τότε καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Μείωση της κατανάλωσης

Η ανεργία, ωστόσο, είναι ένα από τα στοιχεία που χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για την οικονομία. Παράλληλα, καταγράφεται μείωση της κατανάλωσης, καθώς οι Γερμανία γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί στις αγορές τους. Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 0,5%.

Οι οικονομολόγοι ελπίζουν ότι αυτό θα αλλάξει στο κοντινό μέλλον, λόγω της μείωσης των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κλάους Βίστεσεν, της Pantheon Macroeconomics, οι προγραμματισμένες περικοπές στους φόρους που σχετίζονται με την ενέργεια θα αφήσουν χρήματα στις τσέπες των Γερμανών και έτσι θα καταναλώσουν περισσότερο από τον Ιανουάριο.

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)
Champions League 30.09.25

Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)

«Πάρτι» στο Αλμάτι από την Ρεάλ (0-5) με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ και την βασίλισσα να κάνει το 2 στα 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίρνοντας «ανάσα» μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο στην Ισπανία.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Μια χαψιά 30.09.25

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 30.09.25

Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου - Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Champions League 30.09.25

Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)

Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
