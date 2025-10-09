newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 08:50

Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Το γερμανικό κοινοβούλιο ακύρωσε ένα πρόγραμμα ταχείας διαδικασίας χορήγησης υπηκοότητας, αντανακλώντας την ταχέως μεταβαλλόμενη διάθεση για τη μετανάστευση στην οικονομική δύναμη της Ευρώπης που διψά για εργατικό δυναμικό.

Οι συντηρητικοί του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκαν στην φετινή προεκλογική εκστρατεία να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε σε άτομα που θεωρούνται «εξαιρετικά καλά ενσωματωμένα» να αποκτήσουν την υπηκοότητα σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

«Ένα γερμανικό διαβατήριο πρέπει να αποτελεί αναγνώριση μιας επιτυχημένης διαδικασίας ένταξης και όχι να λειτουργεί ως κίνητρο για παράνομη μετανάστευση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στο κοινοβούλιο.

Ελάχιστες οι δηλώσεις ταχείας χορήγησης υπηκοότητας που ενέκρινε η Γερμανία

Το υπόλοιπο μέρος του νέου νόμου περί ιθαγένειας, ένα χαρακτηριστικό επίτευγμα της κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών-φιλελεύθερων-Πρασίνων του προηγούμενου καγκελάριου Όλαφ Σολτς, θα παραμείνει άθικτο παρά τις συντηρητικές δεσμεύσεις εκείνη την εποχή για ακύρωση καινοτομιών όπως η διπλή υπηκοότητα και η μείωση της περιόδου αναμονής από οκτώ χρόνια σε πέντε.

Το SPD, που είναι πλέον μικρότερος εταίρος στον συνασπισμό του Μερτς, υπερασπίστηκε την υποστήριξή του για την αλλαγή, λέγοντας ότι η ταχεία διαδικασία σπάνια χρησιμοποιήθηκε και ότι η ουσία της απελευθέρωσης παρέμεινε.

Από τις 300.000 πολιτογραφήσεις, που ήταν ρεκόρ του 2024, μόνο μερικές εκατοντάδες ολοκληρώθηκαν μέσω της ταχείας διαδικασίας, η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί ως κίνητρο για τους ελεύθερους μετανάστες και τους άκρως εξειδικευμένους να επιλέξουν να εγκατασταθούν σε μια Γερμανία που υποφέρει από οξεία έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Αλλαγή πλεύσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν επιτεύγματα όπως πολύ καλά γερμανικά, εθελοντική εργασία ή επαγγελματική ή ακαδημαϊκή επιτυχία.

«Η Γερμανία ανταγωνίζεται για να αποκτήσει τους καλύτερους εγκεφάλους στον κόσμο και αν αυτοί οι άνθρωποι επιλέξουν τη Γερμανία, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους κρατήσουμε», δήλωσε στους βουλευτές η Filiz Polat των Πρασίνων.

Οι στάσεις απέναντι στη μετανάστευση έχουν επιδεινωθεί δραματικά στη Γερμανία, εν μέρει λόγω της πίεσης που ασκούν τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης στις τοπικές υπηρεσίες. Αυτή η μετατόπιση βοήθησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία να κατακτήσει την πρώτη θέση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09.10.25

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25

Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
