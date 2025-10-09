Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Το γερμανικό κοινοβούλιο ακύρωσε ένα πρόγραμμα ταχείας διαδικασίας χορήγησης υπηκοότητας, αντανακλώντας την ταχέως μεταβαλλόμενη διάθεση για τη μετανάστευση στην οικονομική δύναμη της Ευρώπης που διψά για εργατικό δυναμικό.
Οι συντηρητικοί του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκαν στην φετινή προεκλογική εκστρατεία να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε σε άτομα που θεωρούνται «εξαιρετικά καλά ενσωματωμένα» να αποκτήσουν την υπηκοότητα σε τρία χρόνια αντί για πέντε.
«Ένα γερμανικό διαβατήριο πρέπει να αποτελεί αναγνώριση μιας επιτυχημένης διαδικασίας ένταξης και όχι να λειτουργεί ως κίνητρο για παράνομη μετανάστευση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στο κοινοβούλιο.
Ελάχιστες οι δηλώσεις ταχείας χορήγησης υπηκοότητας που ενέκρινε η Γερμανία
Το υπόλοιπο μέρος του νέου νόμου περί ιθαγένειας, ένα χαρακτηριστικό επίτευγμα της κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών-φιλελεύθερων-Πρασίνων του προηγούμενου καγκελάριου Όλαφ Σολτς, θα παραμείνει άθικτο παρά τις συντηρητικές δεσμεύσεις εκείνη την εποχή για ακύρωση καινοτομιών όπως η διπλή υπηκοότητα και η μείωση της περιόδου αναμονής από οκτώ χρόνια σε πέντε.
Το SPD, που είναι πλέον μικρότερος εταίρος στον συνασπισμό του Μερτς, υπερασπίστηκε την υποστήριξή του για την αλλαγή, λέγοντας ότι η ταχεία διαδικασία σπάνια χρησιμοποιήθηκε και ότι η ουσία της απελευθέρωσης παρέμεινε.
Από τις 300.000 πολιτογραφήσεις, που ήταν ρεκόρ του 2024, μόνο μερικές εκατοντάδες ολοκληρώθηκαν μέσω της ταχείας διαδικασίας, η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί ως κίνητρο για τους ελεύθερους μετανάστες και τους άκρως εξειδικευμένους να επιλέξουν να εγκατασταθούν σε μια Γερμανία που υποφέρει από οξεία έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Αλλαγή πλεύσης
Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν επιτεύγματα όπως πολύ καλά γερμανικά, εθελοντική εργασία ή επαγγελματική ή ακαδημαϊκή επιτυχία.
«Η Γερμανία ανταγωνίζεται για να αποκτήσει τους καλύτερους εγκεφάλους στον κόσμο και αν αυτοί οι άνθρωποι επιλέξουν τη Γερμανία, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους κρατήσουμε», δήλωσε στους βουλευτές η Filiz Polat των Πρασίνων.
Οι στάσεις απέναντι στη μετανάστευση έχουν επιδεινωθεί δραματικά στη Γερμανία, εν μέρει λόγω της πίεσης που ασκούν τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης στις τοπικές υπηρεσίες. Αυτή η μετατόπιση βοήθησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία να κατακτήσει την πρώτη θέση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.
