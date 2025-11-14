Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να χαρακτηρίσει μια εξέχουσα γερμανική αντιεξουσιαστική ομάδα και τρία άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα τρομοκρατικές οργανώσεις. Και υποστήριξε ότι το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της κυβέρνησης Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ιστορικοί που ασχολούνται με θέματα αντιφασισμού προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Ειδικά σε μια εποχή που ακροδεξιά κόμματα σημειώνουν εκλογικά κέρδη σε όλη την Ευρώπη. Εκτιμούν ότι κάτι σαν αυτό θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια ευρύτερη καταστολή του αριστερού ακτιβισμού.

Ποιες οργανώσεις

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την οργάνωση Antifa Ost της Γερμανίας. Τα μέλη της έχουν διωχθεί από τις γερμανικές αρχές για επιθέσεις σε ακροδεξιές προσωπικότητες. Οι άλλες οργανώσεις είναι το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο της Ιταλίας, το οποίο έστειλε εκρηκτικά δέματα στον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2003. Και δύο οργανώσεις που κατηγορούνται για τοποθέτηση βομβών στην Ελλάδα: την Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη και την Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Το AfD έχει ζητήσει εδώ και καιρό από τις γερμανικές αρχές να εκδώσουν παρόμοια απόφαση κατά των αντιφασιστικών ομάδων, ακόμη και πριν γίνει η μεγαλύτερη αντιπολίτευση στο γερμανικό κοινοβούλιο νωρίτερα φέτος.

«Η Antifa είναι τρομοκρατική οργάνωση και θα ήταν εύκολο για το γερμανικό κράτος να αναλάβει δράση εναντίον της, μόνο όσοι βρίσκονται στην εξουσία δεν θέλουν», δήλωσε ο Στέφαν Μπράντνερ, ο αναπληρωτής ομοσπονδιακός εκπρόσωπος της AfD, κατηγορώντας το γερμανικό κράτος ότι ανέχεται την «ακροαριστερή βία».

Προειδοποιούν οι ιστορικοί

Σύμφωνα με τον Μπαρκ Μπρέι, καθηγητή του Πανεπιστημίου Rutgers που διδάσκει μάθημα ιστορίας του αντιφασισμού, από τις τέσσερις απαγορευμένες ομάδες, μόνο η Antifa Ost ήταν μια ρητά αντιφασιστική οργάνωση.

«Οι άλλες είναι επαναστατικές ομάδες», είπε. «Αυτό δείχνει πώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ομαδοποιήσει όλες τις επαναστατικές και ριζοσπαστικές ομάδες κάτω από την ετικέτα “antifa”. Εγκαινιάζοντας την (υποτιθέμενη) ύπαρξη ξένων ομάδων antifa, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να προετοιμάζει το σκηνικό για να δηλωθούν οι αμερικανικές ομάδες antifa (και όλα όσα θεωρούν “antifa”) ως συνδεδεμένες με αυτές τις υποτιθέμενες ξένες τρομοκρατικές ομάδες».

Ο ιστορικός Ρίχαρντ Ρόρμοζερ, επισήμανε ότι το όνομα «antifa» είναι τόσο γενικό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί όχι μόνο σε «ομάδες ντυμένες στα μαύρα έτοιμες για βία» αλλά και σε ειρηνικές ομάδες. Από το Κέντρο «Άννα Φρανκ» μέχρι το φοιτητικό κίνημα White Rose, τη χριστιανικής έμπνευσης φοιτητική ομάδα που αντιτάχθηκε στους Ναζί τη δεκαετία του 1930. «Ο Τραμπ ακολουθεί μια ύπουλη τακτική», δήλωσε στο Der Spiegel. «Ταυτοποιώντας τις ομάδες ως “antifa”, μπορεί να απαγορεύσει αριστερές ομάδες και διαδηλώσεις και να καταστείλει στελέχη της αντιπολίτευσης μόλις κάποιος δει να φοράει μπλούζα antifa ή να κρατάει σημαία antifa». Με αυτόν τον τρόπο, είπε, μπορεί να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει εναντίον «οποιουδήποτε είναι, με την ευρύτερη έννοια, στα αριστερά του ή αντίθετος σε αυτόν».

Η Μαίρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, δήλωσε ότι η βία ήταν συνηθισμένη στα όρια των ευρέων κοινωνικών κινημάτων. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως στην περίπτωση των Antifa, ότι ολόκληρο το κίνημα είναι είτε βίαιο είτε υποστηρίζει την τρομοκρατία. Στην πραγματικότητα, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση… Το να αντιστέκεται στον φασισμό δεν κάνει κάποιον τρομοκράτη».

• Με στοιχεία από τον Guardian