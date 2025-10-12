newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ευρώπη: Στο κατόπι του Τραμπ η ακροδεξιά – Κοινός στόχος οι «τρομοκράτες» της Antifa
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

Ευρώπη: Στο κατόπι του Τραμπ η ακροδεξιά – Κοινός στόχος οι «τρομοκράτες» της Antifa

Η ακροδεξιά της Ευρώπης βαδίζει στο δρόμο του Τραμπ και όλοι μαζί τάσσονται ενάντια των Antifa

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Spotlight

Η αδυναμία των εθνικιστών και των ακροδεξιών της Ευρώπης, προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάτι κρυφό. Οποιαδήποτε ακραία κίνηση του Αμερικανού προέδρου επιβραβεύεται από την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει το Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση». Με ανάρτησή του στο Truth Social τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν το Αntifa, το αποκεντρωμένο αντιφασιστικό κίνημα, «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση».

Αμέσως μετά, οι διεθνείς σύμμαχοί του ανέλαβαν δράση…

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά ακολουθεί τον Τραμπ

Και εξηγούμε. Την ίδια ημέρα, το ολλανδικό κοινοβούλιο, όπου το μεγαλύτερο κόμμα είναι το ακροδεξιό PVV του Geert Wilders, ενέκρινε ψήφισμα, σημειώνοντας την απόφαση των ΗΠΑ και καλώντας την κυβέρνηση να κηρύξει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση στην Ολλανδία.

Στη συνέχεια, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν -που συνήθως αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Τραμπ- δήλωσε ότι η χώρα του θα ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Αμέσως μετά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένας ακροδεξιός ευρωβουλευτής από το φλαμανδικό εθνικιστικό κόμμα Vlaams Belang συνέταξε ψήφισμα με το ίδιο αίτημα. Ο Τομ Βαντεντρίσε ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 79 ευρωβουλευτές από 20 χώρες υποστήριξαν το προτεινόμενο κείμενό του.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, περιέγραψε το Αntifa ως «ένα διεθνές δίκτυο που υποστηρίζεται, χρηματοδοτείται και προστατεύεται από το σύστημα για να καταπολεμήσει την εθνικιστική αντιπολίτευση με βία».

Τι σημαίνει η λέξη Antifa και τι είναι;

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το Αntifa μάλλον διαφορετικά, περιγράφοντάς την ως ένα κίνημα χαλαρής ταυτότητας χωρίς ηγέτες ούτε δομή μελών. Ενώ έχει τις ρίζες του στην Ευρώπη.

Ενώ η ύπαρξη των Antifa στις ΗΠΑ χρονολογείται δεκαετίες πριν, ανέβηκε στο προσκήνιο μετά την πρώτη εκλογική νίκη του Τραμπ το 2016 και την ακροδεξιά συγκέντρωση στο Σάρλοτσβιλ το 2017, όπου άρχισαν να ενώνονται διάφορες αντιφασιστικές ομάδες.

Έκτοτε, ακτιβιστές που ταυτίζονται με την Antifa συγκρούονται συστηματικά με δεξιές ομάδες, τόσο σε έντονες διαμάχες στο διαδίκτυο όσο και σε σωματικές συγκρούσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Το Antifa είναι η συντομογραφία του antifascist. Είναι μια χαλαρή, χωρίς ηγεσία οργάνωση κυρίως ακροαριστερών ακτιβιστών.

Η λέξη Antifa προέρχεται από τη γερμανική λέξη «antifaschistisch», μια αναφορά σε μια γερμανική αντιφασιστική ομάδα της δεκαετίας του 1930.

«Το Antifa δεν είναι αυτό που θα αποκαλούσα μια αναγνωρίσιμη ομάδα ή οργάνωση [αλλά] ένα κίνημα, ίσως», δήλωσε στον Guardian η Jessica White, αναπληρώτρια διευθύντρια μελετών τρομοκρατίας και συγκρούσεων στο Royal United Services Institute.

«Με βάση αυτήν την έλλειψη σαφούς ορισμού, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αντιπαραγωγικό, να προσπαθήσουμε να το χαρακτηρίσουμε», πρόσθεσε. Οι υπηρεσίες ασφαλείας, είπε, θα έβλεπαν «την ελάχιστη αξία» σε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, καθώς «συνήθως αυτό που έχω δει είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλήξουμε σε μια ετυμηγορία και μια δίωξη με βάση την εστίαση στις πραγματικές πράξεις βίας».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει πιθανώς ένα πολύ δικαιολογημένο αίσθημα φόβου σχετικά με το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με πολιτικά κίνητρα για να στοχοποιήσει άτομα που θεωρούνται αντίπαλοι μιας πιο δεξιάς πολιτικής κυβέρνησης».

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί το Antifa;

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ στοχοποιεί το Antifa- είπε ότι θα χαρακτηρίσει την ομάδα τρομοκρατική οργάνωση το 2020, αλλά δεν το έκανε τότε.

Η τελευταία του παρέμβαση έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της «ριζοσπαστικής αριστεράς» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον – ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ – είχε «αριστερή ιδεολογία», αλλά δεν έχουν παράσχει πολλές λεπτομέρειες και δεν έχει συνδεθεί άμεσα με το Αντίφα.

Απειλή για του πολίτες το Antifa λέει ο Ορμπάν

Η ουγγρική κυβέρνηση ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι η αντιφασιστική οργάνωση, την οποία αποκαλεί «αριστερή τρομοκρατική οργάνωση», αποτελεί απειλή για τους πολίτες της.

Η Europol, υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, δεν χρησιμοποιεί τον όρο «Αntifa» στην πρόσφατη έκθεσή της για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας – ένα έγγραφο που αναφέρεται στο ακροδεξιό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Europol αναφέρει 21 επιθέσεις που αποδίδονται σε αριστερό ή αναρχικό βίαιο εξτρεμισμό το 2024, με βάση δεδομένα από 14 χώρες, εκτός της Ουγγαρίας. Σχεδόν όλες οι επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ιταλία και την Ελλάδα, στόχευαν περιουσιακά στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης, Ζόλταν Κόβατς, δήλωσε ότι μέλη των Antifa «χτυπούν βάναυσα ανθρώπους» στον δρόμο και, ενώ κάποιοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων, «όσοι δεν διέφυγαν από τη δικαιοσύνη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβαν τα δέοντα».

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», δήλωσε πριν κάποιες ημέρες ο δεξιός ηγέτης στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.

Αυτή είναι μια αναφορά στην Ιλάρια Σάλις, μια Ιταλίδα ακτιβίστρια που έγινε ευρωβουλευτής το 2024, μια εκλογή που έθεσε τέλος σε σχεδόν 16 μήνες κράτησης στην Ουγγαρία , όπου κατηγορήθηκε για επίθεση σε άτομα ύποπτα για ακροδεξιές συμπάθειες. Ο πολιτικός διευθυντής του Όρμπαν, Μπάλαζς Όρμπαν, έχει περιγράψει τη Σάλις ως «ακροαριστερή αντιφασιστική ακτιβίστρια».

Αυτή την εβδομάδα, η Σάλις γλίτωσε οριακά από μια προσπάθεια της ουγγρικής κυβέρνησης να άρει την ασυλία της, αφού οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με πλειοψηφία ενός υπέρ να μην κάνουν δεκτό το αίτημα της Βουδαπέστης.

Η Σάλις λέει ότι είναι αθώα και δεν θα έχει δίκαιη δίκη στην Ουγγαρία, όπου οι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν καταλήξει εδώ και καιρό στο συμπέρασμα ότι το κράτος δικαίου διακυβεύεται.

Είπε στον Guardian ότι η χρήση του όρου «antifa» από την Ουγγαρία ήταν ένας τρόπος «στιγματισμού όποιου διαφωνεί, όποιου δεν συμφωνεί με το καθεστώς». Πρόσθεσε: «Αν το να είσαι αντιφασίστας σημαίνει να διαφωνείς με το καθεστώς του, φυσικά και είμαι αντιφασίστρια».

Έμπνευση για τη νέα ευρωπαϊκή ακροδεξιά ο  Τραμπ

Ο Μάρτιν Σίρντεβαν, συν-επικεφαλής της ακροαριστερής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ενώνει το γερμανικό Die Linke, το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία», καθώς και τους Πράσινους του Σάλις και το κόμμα της Αριστερής Συμμαχίας, δήλωσε ότι η ποινικοποίηση μιας αντιφασιστικής ομάδας «απλώς παίζει τον ρυθμό της ακροδεξιάς» και «περιορίζει την ελευθερία της γνώμης» ενώ παράλληλα αποτελεί «τελικά μια επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία».

Η εστίαση στους αντιφασίστες είναι ένας ακόμη κοινός σκοπός που ενώνει τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ο Πάβελ Ζέρκα, ανώτερος πολιτικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι ο Τραμπ αποτέλεσε σημαντική έμπνευση για τη νέα δεξιά στην Ευρώπη, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να μιμηθούν τον πολιτισμικό του πόλεμο στις δικές τους χώρες.

Σε πρόσφατη έκθεση, ο Ζέρκα υποστήριξε ότι ο Τραμπ και το κίνημα Maga των ΗΠΑ διεξάγουν έναν πολιτισμικό πόλεμο στην Ευρώπη, προωθώντας επιθετικά ιδεολογικούς συμμάχους στην ήπειρο και επιδιώκοντας να ταπεινώσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες στην παγκόσμια σκηνή.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παρέχει αξιοπιστία, πλαίσιο και συνοχή στη νέα δεξιά της Ευρώπης, από τον Όρμπαν στην Ουγγαρία έως την ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, στη Γαλλία, καθώς και κρίσιμες υποδομές – συνέδρια, μέσα ενημέρωσης, χρηματοδότες και ομάδες προβληματισμού – που «υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας Διεθνούς Maga».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Σταυροδρόμι 12.10.25

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt
English edition 12.10.25

Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt

Washington has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan, Armenia, Hungary, India, El Salvador, Cyprus, Greece, Bahrain, Kuwait, and Canada to the gathering, which will take place in the Red Sea resort of Sharm El Sheikh

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο