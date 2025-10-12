Η αδυναμία των εθνικιστών και των ακροδεξιών της Ευρώπης, προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάτι κρυφό. Οποιαδήποτε ακραία κίνηση του Αμερικανού προέδρου επιβραβεύεται από την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει το Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση». Με ανάρτησή του στο Truth Social τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν το Αntifa, το αποκεντρωμένο αντιφασιστικό κίνημα, «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση».

Αμέσως μετά, οι διεθνείς σύμμαχοί του ανέλαβαν δράση…

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά ακολουθεί τον Τραμπ

Και εξηγούμε. Την ίδια ημέρα, το ολλανδικό κοινοβούλιο, όπου το μεγαλύτερο κόμμα είναι το ακροδεξιό PVV του Geert Wilders, ενέκρινε ψήφισμα, σημειώνοντας την απόφαση των ΗΠΑ και καλώντας την κυβέρνηση να κηρύξει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση στην Ολλανδία.

Στη συνέχεια, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν -που συνήθως αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Τραμπ- δήλωσε ότι η χώρα του θα ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Αμέσως μετά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένας ακροδεξιός ευρωβουλευτής από το φλαμανδικό εθνικιστικό κόμμα Vlaams Belang συνέταξε ψήφισμα με το ίδιο αίτημα. Ο Τομ Βαντεντρίσε ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 79 ευρωβουλευτές από 20 χώρες υποστήριξαν το προτεινόμενο κείμενό του.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, περιέγραψε το Αntifa ως «ένα διεθνές δίκτυο που υποστηρίζεται, χρηματοδοτείται και προστατεύεται από το σύστημα για να καταπολεμήσει την εθνικιστική αντιπολίτευση με βία».

Τι σημαίνει η λέξη Antifa και τι είναι;

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το Αntifa μάλλον διαφορετικά, περιγράφοντάς την ως ένα κίνημα χαλαρής ταυτότητας χωρίς ηγέτες ούτε δομή μελών. Ενώ έχει τις ρίζες του στην Ευρώπη.

Ενώ η ύπαρξη των Antifa στις ΗΠΑ χρονολογείται δεκαετίες πριν, ανέβηκε στο προσκήνιο μετά την πρώτη εκλογική νίκη του Τραμπ το 2016 και την ακροδεξιά συγκέντρωση στο Σάρλοτσβιλ το 2017, όπου άρχισαν να ενώνονται διάφορες αντιφασιστικές ομάδες.

Έκτοτε, ακτιβιστές που ταυτίζονται με την Antifa συγκρούονται συστηματικά με δεξιές ομάδες, τόσο σε έντονες διαμάχες στο διαδίκτυο όσο και σε σωματικές συγκρούσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Το Antifa είναι η συντομογραφία του antifascist. Είναι μια χαλαρή, χωρίς ηγεσία οργάνωση κυρίως ακροαριστερών ακτιβιστών.

Η λέξη Antifa προέρχεται από τη γερμανική λέξη «antifaschistisch», μια αναφορά σε μια γερμανική αντιφασιστική ομάδα της δεκαετίας του 1930.

«Το Antifa δεν είναι αυτό που θα αποκαλούσα μια αναγνωρίσιμη ομάδα ή οργάνωση [αλλά] ένα κίνημα, ίσως», δήλωσε στον Guardian η Jessica White, αναπληρώτρια διευθύντρια μελετών τρομοκρατίας και συγκρούσεων στο Royal United Services Institute.

«Με βάση αυτήν την έλλειψη σαφούς ορισμού, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αντιπαραγωγικό, να προσπαθήσουμε να το χαρακτηρίσουμε», πρόσθεσε. Οι υπηρεσίες ασφαλείας, είπε, θα έβλεπαν «την ελάχιστη αξία» σε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, καθώς «συνήθως αυτό που έχω δει είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλήξουμε σε μια ετυμηγορία και μια δίωξη με βάση την εστίαση στις πραγματικές πράξεις βίας».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει πιθανώς ένα πολύ δικαιολογημένο αίσθημα φόβου σχετικά με το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με πολιτικά κίνητρα για να στοχοποιήσει άτομα που θεωρούνται αντίπαλοι μιας πιο δεξιάς πολιτικής κυβέρνησης».

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί το Antifa;

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ στοχοποιεί το Antifa- είπε ότι θα χαρακτηρίσει την ομάδα τρομοκρατική οργάνωση το 2020, αλλά δεν το έκανε τότε.

Η τελευταία του παρέμβαση έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της «ριζοσπαστικής αριστεράς» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον – ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ – είχε «αριστερή ιδεολογία», αλλά δεν έχουν παράσχει πολλές λεπτομέρειες και δεν έχει συνδεθεί άμεσα με το Αντίφα.

Απειλή για του πολίτες το Antifa λέει ο Ορμπάν

Η ουγγρική κυβέρνηση ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι η αντιφασιστική οργάνωση, την οποία αποκαλεί «αριστερή τρομοκρατική οργάνωση», αποτελεί απειλή για τους πολίτες της.

Η Europol, υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, δεν χρησιμοποιεί τον όρο «Αntifa» στην πρόσφατη έκθεσή της για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας – ένα έγγραφο που αναφέρεται στο ακροδεξιό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Europol αναφέρει 21 επιθέσεις που αποδίδονται σε αριστερό ή αναρχικό βίαιο εξτρεμισμό το 2024, με βάση δεδομένα από 14 χώρες, εκτός της Ουγγαρίας. Σχεδόν όλες οι επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ιταλία και την Ελλάδα, στόχευαν περιουσιακά στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης, Ζόλταν Κόβατς, δήλωσε ότι μέλη των Antifa «χτυπούν βάναυσα ανθρώπους» στον δρόμο και, ενώ κάποιοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων, «όσοι δεν διέφυγαν από τη δικαιοσύνη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβαν τα δέοντα».

Αυτή είναι μια αναφορά στην Ιλάρια Σάλις, μια Ιταλίδα ακτιβίστρια που έγινε ευρωβουλευτής το 2024, μια εκλογή που έθεσε τέλος σε σχεδόν 16 μήνες κράτησης στην Ουγγαρία , όπου κατηγορήθηκε για επίθεση σε άτομα ύποπτα για ακροδεξιές συμπάθειες. Ο πολιτικός διευθυντής του Όρμπαν, Μπάλαζς Όρμπαν, έχει περιγράψει τη Σάλις ως «ακροαριστερή αντιφασιστική ακτιβίστρια».

Αυτή την εβδομάδα, η Σάλις γλίτωσε οριακά από μια προσπάθεια της ουγγρικής κυβέρνησης να άρει την ασυλία της, αφού οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με πλειοψηφία ενός υπέρ να μην κάνουν δεκτό το αίτημα της Βουδαπέστης.

Η Σάλις λέει ότι είναι αθώα και δεν θα έχει δίκαιη δίκη στην Ουγγαρία, όπου οι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν καταλήξει εδώ και καιρό στο συμπέρασμα ότι το κράτος δικαίου διακυβεύεται.

Είπε στον Guardian ότι η χρήση του όρου «antifa» από την Ουγγαρία ήταν ένας τρόπος «στιγματισμού όποιου διαφωνεί, όποιου δεν συμφωνεί με το καθεστώς». Πρόσθεσε: «Αν το να είσαι αντιφασίστας σημαίνει να διαφωνείς με το καθεστώς του, φυσικά και είμαι αντιφασίστρια».

Έμπνευση για τη νέα ευρωπαϊκή ακροδεξιά ο Τραμπ

Ο Μάρτιν Σίρντεβαν, συν-επικεφαλής της ακροαριστερής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ενώνει το γερμανικό Die Linke, το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία», καθώς και τους Πράσινους του Σάλις και το κόμμα της Αριστερής Συμμαχίας, δήλωσε ότι η ποινικοποίηση μιας αντιφασιστικής ομάδας «απλώς παίζει τον ρυθμό της ακροδεξιάς» και «περιορίζει την ελευθερία της γνώμης» ενώ παράλληλα αποτελεί «τελικά μια επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία».

Η εστίαση στους αντιφασίστες είναι ένας ακόμη κοινός σκοπός που ενώνει τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ο Πάβελ Ζέρκα, ανώτερος πολιτικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι ο Τραμπ αποτέλεσε σημαντική έμπνευση για τη νέα δεξιά στην Ευρώπη, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να μιμηθούν τον πολιτισμικό του πόλεμο στις δικές τους χώρες.

Σε πρόσφατη έκθεση, ο Ζέρκα υποστήριξε ότι ο Τραμπ και το κίνημα Maga των ΗΠΑ διεξάγουν έναν πολιτισμικό πόλεμο στην Ευρώπη, προωθώντας επιθετικά ιδεολογικούς συμμάχους στην ήπειρο και επιδιώκοντας να ταπεινώσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες στην παγκόσμια σκηνή.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παρέχει αξιοπιστία, πλαίσιο και συνοχή στη νέα δεξιά της Ευρώπης, από τον Όρμπαν στην Ουγγαρία έως την ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, στη Γαλλία, καθώς και κρίσιμες υποδομές – συνέδρια, μέσα ενημέρωσης, χρηματοδότες και ομάδες προβληματισμού – που «υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας Διεθνούς Maga».