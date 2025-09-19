Όρμπαν: Θέλει να χαρακτηρίσει το κίνημα Antifa «τρομοκρατική οργάνωση» αλά Τραμπ
Ο Βίκτορ Όρμπαν θέλει να κινηθεί στα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στο κίνημα Antifa
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να υιοθετήσει σκληρή γραμμή εναντίον του κινήματος Antifa χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.
Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.
Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως προτίθεται να χαρακτηρίσει τo Antifa στις Ηνωμένες Πολιτείες «μείζονα τρομοκρατική οργάνωση». Όμως το πώς αυτό θα εφαρμοστεί παραμένει ασαφές, ιδιαίτερα δεδομένης της χαλαρής και αποκεντρωμένης δομής του κινήματος.
Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.
Ο Ορμπάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πως καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ και πως σχεδιάζει παρόμοια μέτρα στην Ουγγαρία. Περιέγραψε το Antifa ως μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους στην Ουγγαρία.
«Μερικοί ξυλοκοπήθηκαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά κάποιοι έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας μαθήματα στην Ουγγαρία περί κράτους δικαίου και αριστερής πολιτικής», δήλωσε αναφερόμενος σε συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί τον Φεβρουάριο 2023 στη Βουδαπέστη.
Εκείνη την περίοδο, μαχητικοί αντιφασίστες είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό για να διαμαρτυρηθούν για μια συγκέντρωση ακροδεξιών, με αποτέλεσμα βίαιες συμπλοκές. Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τις επιθέσεις εκείνες συνεχίζονται στη Γερμανία και τη Βουδαπέστη. Μερικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί ενώ άλλοι παραδόθηκαν. Μεταξύ τους ήταν η αριστερή Ιταλίδα πολιτικός Ιλάρια Σάλις, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
