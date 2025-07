Απεργία πείνας και απομόνωση – Στα «νύχια» της δικαστικής εξουσίας στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν

Οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές στην Ουγγαρία είναι διαβότητες για τη σκληρότητά τους. Και όχι μόνο αυτές…

Εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ έχουν καταγράψει τη συστηματική διάβρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας στη χώρα-μέλος των «27», καθώς και την πολιτική εργαλειοποίηση των αρχών επιβολής του νόμου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σοβαρή ανησυχία για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, που κυβερνά αδιάλειπτα από το 2010 και με σιδηρά πυγμή ο ακροδεξιός Βίκτορ Όρμπαν.

Και δη για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, Ρομά, μετανάστες, ακτιβιστές.

Εγχώριους και ξένους…

Οι εικόνες με την αλυσοδεμένη Ιταλίδα αντιφασίστρια, νυν ευρωβουλευτή Ιλάρια Σάλις σε δικαστήριο στη Βουδαπέστη παραμένουν ακόμη νωπές.

Το αίσιο τέλος του δικού της καφκικού εφιάλτη -η Σάλις απελευθερώθηκε μετά την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ιταλική Συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς- φαντάζει εξαίρεση σε έναν σκοτεινό κανόνα.

Προς επίρρωση έρχεται η ιστορία του Μάγια T: ενός 24χρονου non-binary (μη δυαδικού) αντίφα από την Ιένα της ανατολικής Γερμανίας, που κρατείται εδώ και ένα χρόνο σε φυλακές της Ουγγαρίας.

Βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Ιουνίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης και δίκης.

Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του, όπου η κυβέρνηση του Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δείχνει να κρατά κλειστά αυτιά και μάτια.

Οι παράλληλες ιστορίες της Ιλάρια Σάλις και του Μάγια Τ. έχουν την ίδια χρονική αφετηρία: τον Φεβρουάριο του 2023.

Τον ίδιο τόπο αναφοράς: τη Βουδαπέστη.

Και το ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο: τον αντιφασιστικό αγώνα.

Αμφότεροι βρέθηκαν γι’ αυτό το λόγο πρόπερσι στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Εκεί όπου κάθε χρόνο, κάθε Φεβρουάριο από το 1997 νοσταλγοί του Χίτλερ συρρέουν για την «Ημέρα της Τιμής».

Μια νεοναζιστική φιέστα για την αποτυχημένη απόπειρα Γερμανών Ναζί και των Ούγγρων συνεργατών τους να αποδράσουν από την πολιορκία του Κόκκινου Στρατού το 1945.

Το 2023 κατέληξε σε άγριες συμπλοκές με διαδηλωτές αντιφασίστες, με σοβαρούς τραυματισμούς και αρκετές συλλήψεις.

Όμως στο στόχαστρο των ουγγρικών αρχών ήταν κυρίως οι αντιφασίστες.

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ιλάρια, το Μάγια Τ. δεν συνελήφθη επιτόπου.

Επικαλούμενες ενοχοποιητικά στοιχεία, οι ουγγρικές αρχές εξέδωσαν σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης, ως μέλος εγκληματικής ομάδας.

Δικαστήριο του Βερολίνου αποφάνθηκε το 2023 υπέρ της εκτέλεσης του εντάλματος.

Προσπαθώντας να σταματήσουν την έκδοση, οι συνήγοροι του Μάγια Τ. προσέφυγαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο στην Καρλσρούη.

Τον περασμένο Φεβρουάριο έκρινε ότι η απόφαση έκδοσης παραβιάζει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η ετυμηγορία ήρθε ωστόσο αργά. Το Μάγια Τ. βρισκόταν ήδη στην Ουγγαρία.

Είχε μεταφερθεί εκεί από πέρυσι το καλοκαίρι με ελικόπτερο, μέσω Αυστρίας, σε μια μυστική επιχείρηση των γερμανικών και ουγγρικών αρχών.

Όπως ίσχυε και με την Ιλάρια, το Μάγια Τ. κατηγορείται για επιθέσεις κατά νεοναζί και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.

Σε βάρος του Ούγγροι ερευνητές παρουσίασαν βίντεο από τα επεισόδια, καταγεγραμμένα από κάμερες ασφαλείας.

Όμως δεν είναι ξεκάθαρα τα πρόσωπα στις εικόνες.

Το Μάγια Τ. αρνείται κάθε ένοχη.

Ο εισαγγελέας αντίθετα ζητά την επιβολή ποινή φυλάκισης 24 ετών.

Η δίκη έχει διακοπεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Στο μεσοδιάστημα, η κράτηση θα συνεχιστεί.

Για το Μάγια Τ., η απεργία πείνας φάνταζε σχεδόν μονόδρομος…

Όπως και η Ιλάρια Σάλις, η εμφάνιση του Μάγια Τ. στο δικαστήριο της Βουδαπέστης γινόταν με τα πόδια δεμένα και φορώντας χειροπέδες, δεμένες με αλυσίδα σε μια φαρδιά μαύρη δερμάτινη ζώνη στη μέση με λουρί, το οποίο κρατούσε ένας από τους αστυνομικούς που σχημάτιζαν κλοιό.

Χαμογέλασε όταν από το ακροατήριο ακούστηκαν χειροκροτήματα με το που μπήκε στη δικαστική αίθουσα.

Ήταν οι δικοί του και πολλοί υποστηρικτές του.

Όμως το χαμόγελο αυτό έχει πια σβήσει από τα χείλη του, λένε οι γονείς του.

Καταγγέλλουν ότι το παιδί τους υπέστη βασανιστήρια και στέρηση ύπνου.

Κρατήθηκε στην απομόνωση για μήνες, σε ένα κελί με κοριούς και κατσαρίδες.

Η δε δίκη δεν διεξάγεται σύμφωνα με τα συνταγματικά πρότυπα, όπως ανέφεραν πολιτικοί από τους Γερμανούς Πράσινους και το αριστερό κόμμα Die Linke, που επισκέφθηκαν το Μάγια Τ. στις φυλακές στη Βουδαπέστη.

Το ίδιο αποδίδει τη μεταχείριση και στο γεγονός ότι είναι μη δυαδικό άτομο, πέρα από αντίφα.

Τώρα, με τον Σεπτέμβριο να φαντάζει πολύ μακρινός για την επανάληψη της δίκης και με την απεργία πείνας να μετρά πάνω από ένα μήνα, βασικό αίτημα του Μάγια Τ. είναι να δικαστεί στη Γερμανία, απ’ όπου εκδόθηκε παράνομα σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

Παραμένει ακόμη άγνωστο εάν θα το πετύχει.

Γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει πλέον επιδεινωθεί δραματικά.

Έχει χάσει περίπου 14 κιλά και υπάρχει πλέον πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης οργάνων.

Υπό νοσηλεία σε νοσοκομείο των φυλακών, συνεχίζει την απεργία πείνας φρουρούμενο.

Αλλά οι γιατροί ανέφεραν ότι θα επέμβουν για να τη σπάσουν, εάν το κρίνουν αναγκαίο.

Γράφεται ότι έχει επίσης προγραμματιστεί η τοποθέτηση βηματοδότη.

